Sức hút của Alumi Premium 4 cùng tổ hợp căn hộ cao cấp tại Alluvia City

Hàng trăm khách hàng tới sự kiện giới thiệu tòa Alumi Premium 4

Được tổ chức tại văn phòng bán hàng kiêm không gian trải nghiệm Alluvia Gallery, sự kiện thu hút sự tham gia của gần 300 khách mời là các đối tác chiến lược, đơn vị phân phối, khách hàng, nhà đầu tư.

Nằm trong tổ hợp 7 tòa tháp Alumi - tổ hợp cao tầng được thiết kế theo mô hình Compound Resort trên mạch khoáng tự nhiên duy nhất bên sông Hồng, Alumi Premium là cụm 4 tòa căn hộ cao cấp đã được ra mắt thị trường lần lượt từ cuối năm 2025 và gần đây nhất là tòa Alumi Premium 4 (đầu tháng 4).

Toàn cảnh sự kiện giới thiệu Alumi Premium

Đến với sự kiện, khách hàng, nhà đầu tư không chỉ được lắng nghe những chia sẻ chuyên sâu từ đại diện đơn vị phát triển dự án, mà còn trực tiếp cập nhật bức tranh toàn cảnh về tiềm năng và dư địa tăng trưởng của thị trường bất động sản phía Đông.

Sự kiện mang đến những thông tin mới nhất về tiến độ Alumi Premium, giúp khách hàng có cái nhìn rõ nét hơn về giá trị thực và lộ trình phát triển của dự án.

5 khách hàng may mắn tham gia bốc thăm trúng thưởng với tổng giá trị quà tặng 150 triệu đồng

Alumi Premium - mảnh ghép chiến lược của đại đô thị sinh thái Alluvia City

Tại sự kiện, khách mời đã được phân tích công thức tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của cụm tòa tháp Alumi Premium. Không chỉ là một nơi an cư, đây là một giải pháp tích sản hội tụ đủ các yếu tố từ vị trí, thiết kế đến đặc quyền sống thượng lưu.

Tọa lạc tại tâm điểm khu Đông Hà Nội, Alumi Premium sở hữu lợi thế kết nối: chỉ khoảng 15 phút để vào nội đô qua đường Vành đai 2 và 25 phút chạm phố cổ qua đường Vành đai 1.

Đồng thời, dự án nằm ngay cửa ngõ đại đô thị Alluvia City, kề cận Vành đai 3.5 nối thẳng chân cầu Ngọc Hồi, vị trí được đánh giá sẽ hưởng lợi trực tiếp khi các công trình hạ tầng chiến lược này hoàn thiện.

Các tòa tháp Alumi Premium hưởng tầm nhìn hướng sông Hồng, khu thấp tầng hoặc trung tâm khoáng nóng Alluvia Onsen Center

Tòa tháp Alumi Premium được thiết kế theo khối hình tháp đa cánh chữ T, đón trọn luồng gió tự nhiên từ sông Hồng, giúp điều hòa vi khí hậu mát lành quanh năm. Với thiết kế toàn bộ kính Low-e 3 lớp chạm sàn, 100% căn hộ tại Alumi Premium đều đảm bảo độ sáng, thoáng tối đa để đón gió sông và ánh nắng.

4 tòa tháp Alumi Premium mang tới thị trường hơn 2.500 căn hộ, đa dạng từ studio, căn 1PN (phòng ngủ) +, 2PN, 3PN đến Penthouse (cao cấp)

Với cơ cấu căn hộ đa dạng diện tích, dự án đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của các gia đình trẻ, người độc thân tới gia đình đa thế hệ.

Mọi căn hộ đều được bàn giao nội thất cao cấp và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, không chỉ đảm bảo chất lượng sống mà còn góp phần xây dựng một cộng đồng cư dân tinh hoa, kết nối toàn cầu.

Cư dân Alumi Premium sở hữu đặc quyền tận hưởng mạch khoáng nóng tự nhiên duy nhất bên sông Hồng - sự độc bản của dự án Alluvia City.

100% tòa tháp được thiết kế sở hữu bể tắm khoáng Jacuzzi ngay tại tầng 3, kiến tạo không gian trị liệu riêng tư ngay dưới chân nhà.

Kết hợp với việc nằm kế cận trung tâm khoáng nóng Alluvia Onsen Center, cư dân được tận hưởng hành trình tái tạo thân - tâm - trí với chuẩn sống chăm sóc sức khỏe đẳng cấp.

Alumi Premium được giới đầu tư đánh giá là dòng sản phẩm "tích sản" ưu việt. Sự kết hợp giữa vị trí chiến lược, đặc quyền khoáng nóng hiếm có và tiêu chuẩn quản lý cao cấp tạo nên một sản phẩm bất động sản có khả năng khai thác vận hành tốt và biên độ tăng giá trong dài hạn.