Khách Tây “nghiện” bánh mì Việt Nam, ăn liên tục 7 ngày không chán

Ăn bánh mì suốt 7 ngày vẫn thấy chưa "đã"

Suốt một tuần ở TPHCM, Shane Moxom gần như không bỏ sót bữa sáng nào với bánh mì. Từ những xe đẩy ven đường đến các tiệm nhỏ trong hẻm, mỗi ổ bánh đều mang một hương vị khác biệt, nhưng điểm chung là khiến anh “ăn hoài không chán”.

“Tôi ăn bánh mì mỗi ngày trong suốt một tuần qua mà không hề thấy ngán. Tôi thích nhất là bánh mì thịt heo truyền thống với phần nhân đậm đà, thơm, kết hợp nhiều nguyên liệu khiến mỗi miếng ăn vào đều rất trọn vẹn. Thực sự, bánh mì Việt Nam khác hẳn những gì tôi từng ăn ở Australia”, anh nói.

Anh Shane Moxom ăn bánh mì liên tục 7 ngày trong thời gian ở Việt Nam nhưng không thấy ngán (Ảnh: Mộc Khải).

Theo Shane, chính sự đa dạng và cách phối hợp nguyên liệu đã làm nên sức hút của món ăn này. Không chỉ dừng lại ở hương vị, điều khiến Shane ấn tượng còn là sự đa dạng. Mỗi tiệm lại có một cách biến tấu riêng, từ nguyên liệu đến nước sốt, tạo nên trải nghiệm luôn mới mẻ.

Với anh, việc đi tìm một ổ bánh mì ngon ở TPHCM cũng thú vị không kém một hành trình khám phá ẩm thực. Dù không nhớ rõ tên quán, du khách cho biết anh có một địa chỉ quen thuộc tại khu vực quận 1 cũ và thường xuyên quay lại đây vì anh đã “ăn một lần là nhớ mãi”.

“Ở nước tôi không có nhiều lựa chọn như vậy. Còn ở Việt Nam, mỗi tiệm bánh mì lại mang đến một kiểu bánh mì riêng, rất thú vị”, anh chia sẻ.

Chính vì có niềm đam mê với bánh mì, nên khi biết TPHCM tổ chức Lễ hội Bánh mì lần thứ 4 tại Công viên Lê Văn Tám, Shane không đắn đo mà tìm đến. Anh kỳ vọng tại đây có thể tiếp tục hành trình khám phá, thử thêm những phiên bản mới lạ so với những ổ bánh mì đã ăn suốt một tuần trước đó.

Lễ hội Bánh mì năm nay hội tụ 150 gian hàng với nhiều loại bánh mì khác nhau (Ảnh: Mộc Khải).

Không chỉ Shane, với nhiều người nước ngoài sống lâu tại Việt Nam, bánh mì đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Emma Russ - du khách Pháp đã làm việc tại Việt Nam hơn 2 năm - gần như tuần nào cũng ăn bánh mì. Cô đặc biệt thích bánh mì bò nướng vì hương vị đậm đà, hấp dẫn.

“Tôi ăn bánh mì khá thường xuyên, gần như mỗi tuần. Có rất nhiều loại để lựa chọn, từ bánh mì bò, bánh mì thịt gà đến bánh mì thịt heo. Tôi thích nhất là bánh mì bò nướng vì hương vị rất đậm đà và hấp dẫn”, Emma chia sẻ.

Theo cô, điều khiến bánh mì Việt Nam đặc biệt nằm ở sự hài hòa của các thành phần. “Từ rau, thịt đến nước sốt, tất cả kết hợp rất cân bằng, tạo nên một hương vị riêng mà khó tìm thấy ở nơi khác”, cô nói.

Phần bánh mì kẹp kem giá 40.000 đồng được bán tại Lễ hội Bánh mì (Ảnh: Mộc Khải).

So sánh với bánh mì tại quê nhà, Emma nhận xét món ăn ở Việt Nam nhiều màu sắc và phong phú hơn. Cũng chính sự linh hoạt đó khiến bánh mì trở nên thú vị, không chỉ với người địa phương mà còn với du khách quốc tế.

“Ở Pháp, chúng tôi ít ăn bánh mì với nhiều nguyên liệu như vậy, càng hiếm khi có vị cay. Còn ở Việt Nam, bạn có thể chọn từ truyền thống đến những phiên bản biến tấu rất sáng tạo. Điều đó khiến món ăn này trở nên thú vị hơn rất nhiều”, cô chia sẻ.

Đội nắng xếp hàng vẫn muốn thử hết các loại bánh mì

Dù phải đến chiều tối lễ hội mới chính thức khai mạc, ngay từ đầu giờ chiều, khu vực Công viên Lê Văn Tám đã đông nghịt người đổ về. Dưới cái nắng đầu hè, nhiều du khách vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài trước các gian hàng để chờ đến lượt.

Anh Timur - du khách Nga - thưởng thức bánh mì kẹp kem tại Lễ hội Bánh mì (Ảnh: Mộc Khải).

Timur - du khách Nga đã có 4 tháng du lịch tại Việt Nam - không giấu được sự bất ngờ trước sự đa dạng của món ăn tưởng chừng quen thuộc này.

“Ở Nga, chúng tôi thường ăn bánh mì đen, khá đơn giản. Còn ở Việt Nam, bánh mì trắng có thể kết hợp với rất nhiều nguyên liệu khác nhau, từ mặn đến ngọt. Tôi không nghĩ một món ăn lại có thể biến hóa phong phú đến vậy”, anh nói.

Tại lễ hội, Timur đặc biệt thích thú khi thử những phiên bản mới lạ như bánh mì kẹp kem. Sự kết hợp giữa lớp vỏ bánh giòn thơm và phần kem mát lạnh mang lại cảm giác vừa lạ vừa thú vị.

“Rất sáng tạo và cũng rất ngon”, anh thích thú cho biết mình đã ăn hết cả ổ bánh mì kẹp kem ngay giữa thời tiết oi bức.

Càng về chiều, lượng khách đổ về càng đông, nhiều gian hàng rơi vào tình trạng quá tải. Dù phải chờ đợi khá lâu, không khí chung vẫn sôi động và hào hứng. Từ du khách quốc tế đến người dân TPHCM hay các tỉnh lân cận, tất cả đều sẵn sàng “đội nắng” để thưởng thức những ổ bánh mì nóng giòn.

Lễ hội Bánh mì tại TPHCM còn có các hoạt động vui chơi, thi thố đặc sắc (Ảnh: Mộc Khải).

Không chỉ là nơi để ăn uống, lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động tương tác sôi nổi, thu hút đông đảo người tham gia. Các phần thi như ăn bánh mì nhanh, thử thách chế biến bánh mì hay những trò chơi nhỏ nhận thưởng bằng bánh mì khiến không khí càng thêm náo nhiệt.

Nhiều du khách quốc tế tỏ ra thích thú khi trực tiếp tham gia, vừa trải nghiệm ẩm thực, vừa hòa mình vào không khí lễ hội đặc trưng.

Với không ít người, bánh mì không còn đơn thuần là một món ăn nhanh. Đó là một lát cắt văn hóa, nơi họ cảm nhận rõ sự sáng tạo, tinh tế và sức sống của ẩm thực đường phố Việt Nam.