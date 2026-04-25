Vẻ đẹp siêu thực trong loạt hang động mới phát hiện ở Phong Nha - Kẻ Bàng

Từ ngày 21/3 đến 11/4, đoàn thám hiểm hang động Anh - Việt Nam phối hợp đơn vị chức năng, người dân địa phương tại Quảng Trị khảo sát nhiều hang động trong Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng và các xã vùng đệm của vườn.

Trong đợt khảo sát đầu năm 2026, đoàn thám hiểm Anh - Việt Nam đã phát hiện, khảo sát 29 hang động ở tỉnh Quảng Trị, trong đó có 26 hang mới. Nhiều hang động có quy mô lớn, giá trị khoa học cao đã được ghi nhận.

Trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của VQG Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc địa giới hành chính xã Kim Điền, Quảng Trị, đoàn thám hiểm phát hiện hang Chả Nghéo có cửa dạng giếng đứng sâu, cấu trúc phức tạp. Hang Chả Nghéo vẫn chưa được khảo sát hết, cho thấy tiềm năng hình thành hệ thống hang động quy mô lớn trong khu vực.

Chả Nghéo là một trong những hang động khó tiếp cận, không phù hợp để phát triển du lịch. Qua đo vẽ bước đầu, hang dài khoảng 583m, cao 751m, cửa hang dạng hố sụt gần như dựng đứng. Từ cửa đến điểm bằng trong hang khoảng 350m.

Bên trong hang Chả Nghéo có thác nước cao bắt nguồn từ dòng suối ngoài rừng, chảy theo rạch từ cửa hang xuống dòng suối ngầm phía dưới. Đơn vị thám hiểm sẽ tiếp tục quay lại để khảo sát hang Chả Nghéo trong thời gian tới.

Ở khu vực thung lũng Sinh Tồn thuộc phân khu dịch vụ - hành chính VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, đoàn thám hiểm phát hiện cửa hang Thiên Cung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được xác định là tuyến dòng chảy cổ của sông Hang Tối trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Hang Thiên Cung dài 4.206m, có quy mô lớn, có nơi rộng 80m, cao 100m, nhiều thạch nhũ đẹp, phát triển gần song song với hệ thống Hang Tối và có mối liên kết thủy văn với sông Chày trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Đợt này, đoàn thám hiểm cũng khám phá hang Mò Roọ. Đây là hang động xuyên núi dài 515m, sâu 20m và cao 450-500m, có hệ thống suối ngầm và cảnh quan đẹp.

Hang Nước Lặn dài 2.721m, sâu 10m, cao 152m, có thể xuất hiện dòng chảy theo mùa.

Hang Má Dơm dài 1.257m, sâu 102m, ánh sáng xuyên qua cửa hang tạo nên những dải sáng tối đan xen, làm nổi bật không gian bên trong và tạo cảm giác kỳ ảo, siêu thực.

Hang Chạc Đen dài 468m, sâu 25m với hệ thống thạch nhũ độc đáo đa dạng, phản ánh quá trình kiến tạo tự nhiên trong lòng hang. Đến nay, ở Phong Nha - Kẻ Bàng đã ghi nhận 472 hang động với tổng chiều dài trên 254km, đưa khu vực này trở thành một trong những vùng có hệ thống hang động phong phú và độc đáo bậc nhất thế giới.

Vị trí VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị (Ảnh: Google Maps).

