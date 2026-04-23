Ăn 2 bát phở kèm đĩa gà và ly nước hết 900.000 đồng ở Hà Nội, khách bất ngờ

Từ TPHCM ra Hà Nội công tác, sáng 22/4, anh K. V. ghé một quán phở gà trên phố Báo Khánh thuộc phường Cửa Nam ăn sáng cùng người bạn.

Nam khách hàng không hỏi giá trước, cũng không chú ý tới menu (thực đơn) mà gọi theo thói quen 2 bát phở gà, một đĩa gà và một cốc nước cam.

“Tôi nghĩ khá đơn giản, không nghĩ đi ăn phở mà phải hỏi từng bát bao nhiêu tiền. Thông thường, nếu đúng quy trình, nhân viên sẽ phải đưa menu để khách lựa chọn”, anh nói.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình gọi món, anh cho biết không được nhân viên cung cấp menu hay thông tin về giá cả. Sau khi dùng bữa xong, anh thanh toán và được thông báo tổng số tiền là 900.000 đồng.

“Trước đó, tôi thấy một bàn khác thanh toán khoảng 400.000 đồng cho 2 suất phở đã thấy cao rồi, đến lượt mình thì lên tới 900.000 đồng”, anh kể lại.

Anh K.V. ghé quán phở gà tại Hà Nội sáng 22/4 (Ảnh: Cắt từ clip).

Anh V. sau đó chia sẻ câu chuyện của mình lên mạng xã hội để mọi người có thêm thông tin, từ đó tự cân nhắc lựa chọn quán phù hợp với túi tiền.

Khi được hỏi về chất lượng món ăn, anh V. cho biết khó có thể đánh giá một cách tuyệt đối vì khẩu vị mỗi người khác nhau.

“Với tôi thì món ăn ở mức ổn, ăn được. Nhưng để nói xứng đáng với mức giá đó hay không thì còn tùy cảm nhận từng người”, anh chia sẻ.

Về định lượng, anh cho biết đĩa gà gọi thêm không quá nhiều, có thể chưa được nửa con gà và xếp trên chiếc đĩa to hơn bàn tay người lớn một chút. Phần gà được lọc xương bày biện đẹp mắt.

Gà bày ở khu vực lối ra vào để khách có thể quan sát (Ảnh: Việt Anh).

So sánh với trải nghiệm ở những quán phở gà khác anh từng gọi phần ăn tương tự, anh V. cho rằng mức giá ở quán ăn này có mức chênh lệch đáng kể. Thông thường, anh chỉ phải trả khoảng 400.000 đồng cho bữa ăn tương tự.

Dù bất ngờ với hóa đơn, anh V. khẳng định không có ý chỉ trích quán, không muốn quán bị ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh mà chỉ muốn chia sẻ trải nghiệm cá nhân.

“Mỗi nơi có một mức giá khác nhau. Ai thấy phù hợp thì vào, không thì có thể lựa chọn quán khác. Tôi chỉ đưa thông tin để mọi người biết trước, tránh bị bất ngờ như tôi. Đi ăn ở đâu thì cũng nên hỏi giá”, anh nói.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện quán phở gà xác nhận vị khách tới đây dùng bữa vào ngày 22/4 thời điểm cơ sở kinh doanh khá đông khách.

Vị đại diện cho biết, trên mỗi bàn đều bày thực đơn kèm giá cả công khai. Khách gọi món sẽ được nhân viên tư vấn, xác nhận khách ăn phần nào rồi mới báo bếp chế biến.

Tại đây, 2 vị khách gọi 2 bát phở gà đặc biệt có giá 160.000 đồng/bát. Đĩa gà gọi thêm có giá 500.000 đồng. Ly nước cam giá 80.000 đồng. Như vậy, tổng hóa đơn là 900.000 đồng theo giá niêm yết.

Trao đổi về đĩa gà gọi thêm có giá 500.000 đồng, đại diện quán cho hay, đây là phần gà được rút xương. Trọng lượng của đĩa gà chưa rút xương khoảng 1,5kg đến 1,6kg.

"Vị khách khi thanh toán không thắc mắc gì, nhưng sau đó lại có bài viết phản ánh. Chúng tôi đã đọc những chia sẻ này và thấy khá buồn", đại diện quán nói.

Cũng theo vị này, quán đã kinh doanh hơn 40 năm qua, nhận nhiều ý kiến đóng góp của thực khách về mức giá. Chủ quán thừa nhận, giá đồ ăn có phần nhỉnh hơn so với mặt bằng chung, nhưng khẳng định "đây là mức giá bình thường so với chất lượng".

"Quán dùng loại gà nuôi đủ một năm. Mỗi con khi chưa làm lông có trọng lượng từ 4,2kg đến 4,5kg. Nước dùng chỉ ninh xương để tạo độ ngọt, không nêm nếm mỳ chính. Đây là những yếu tố khiến mức giá cao hơn so với mặt bằng", vị đại diện phân trần.

Theo tìm hiểu, quán phục vụ cả phở gà và phở bò. Trong đó, giá bát phở gà đặc biệt là 160.000 đồng, phở bò đặc biệt 130.000 đồng, phở gà thường và phở thịt heo đồng giá 110.000 đồng. Đĩa gà có giá từ 355.000 đồng đến 555.000 đồng. Giá cơm gà là 160.000 đồng.

Một bát phở gà của quán (Ảnh: Elicia Wong).

Trên nền tảng Tripadvisor, quán nhận đánh giá 4,4 trên 5 sao. Ở nền tảng Google, quán thu hút gần 5.000 lượt đánh giá. Trong đó, phần lớn các ý kiến chia sẻ nhận định về chất lượng món ăn và giá thành với nhiều ý kiến trái chiều.

"Đây là quán phở gà thứ 4 chúng tôi ăn khi tới Việt Nam. So với những quán trước, giá bát phở tại đây là 160.000 đồng nên chúng tôi đặt kỳ vọng cao hơn. Tuy nhiên, mức giá này không tương xứng vì thịt gà dai, nước dùng ngon nhưng không quá đặc sắc", vị khách có tên Mical Manuel nhận định.

"Quán nhỏ, nằm ở vị trí đắc địa. Thịt gà hơi béo còn nước dùng ổn, dịch vụ bình thường. Mức giá cao hơn so với nhiều nơi nên tôi chỉ trải nghiệm một lần cho biết", vị khách Khuất Hùng chia sẻ.