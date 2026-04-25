Cà Mau công bố lập bảo tàng lúa nước và kiến trúc biểu tượng "3 hạt lúa"

Chiều 25/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ công bố thành lập bảo tàng lúa nước và phương án kiến trúc biểu tượng tôn vinh lúa nước tỉnh Cà Mau.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau và các đại biểu cùng mở bảng thành lập Bảo tàng lúa nước tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Cà Mau, cho biết bảo tàng lúa nước được xây dựng theo hướng “bảo tàng ký ức gắn với trải nghiệm thực tế”.

Nơi đây sẽ tập trung trưng bày, giới thiệu các chuyên đề về quá trình khẩn hoang mở đất, vòng đời cây lúa, các nông cụ từ truyền thống đến hiện đại, không gian làng quê Nam bộ và quê hương Cà Mau - Bạc Liêu.

Đây cũng là nơi liên kết giới thiệu phong tục tập quán canh tác lúa nước của các vùng miền, không gian ẩm thực, lễ hội và các di sản văn hóa phi vật thể có liên quan, kết hợp trưng bày hiện vật - trải nghiệm thực tế - giáo dục cộng đồng.

Theo ông Thanh, để tránh trùng lắp với bảo tàng trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, bảo tàng lúa nước tỉnh Cà Mau sẽ tập trung phản ánh về ý chí, nghị lực và sự thích ứng của người nông dân trên vùng đất lợ và đất mặn.

Địa điểm này cũng sẽ gắn việc trưng bày hiện vật công cụ sản xuất với triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh về đề tài cây lúa, nghề nông, quá trình chinh phục thiên nhiên, văn hóa sông nước, đồng thời số hóa các dữ liệu liên quan (bảo tàng số), nhất là tổ chức cho người dân tham quan, trực tiếp tham gia việc cấy lúa, xay lúa, giã gạo,…

Mô phỏng biểu tượng tôn vinh lúa nước tỉnh Cà Mau (Ảnh: Huỳnh Hải).

Nói về Biểu tượng tôn vinh lúa nước tỉnh Cà Mau (còn gọi là biểu tượng "3 hạt lúa"), Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Quốc Thanh cho biết, công trình dự kiến được xây dựng khoảng 20 tỷ đồng, phần lớn từ nguồn xã hội hóa.

Tổng chiều cao công trình này là 24m, trong đó riêng phần 3 hạt lúa cao 18m, tạo nên một điểm nhấn thị giác mạnh mẽ trong không gian.

Theo kế hoạch, Bảo tàng lúa nước tỉnh Cà Mau dự kiến hoàn thành cuối năm 2028, còn biểu tượng "3 hạt lúa" dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, cho biết đây là những công trình có ý nghĩa sâu sắc cả về chính trị, văn hóa, lịch sử và kinh tế - xã hội của tỉnh.

"Việc thành lập bảo tàng lúa nước và biểu tượng tôn vinh lúa nước tỉnh Cà Mau góp phần cho tỉnh thực hiện một trong những nhiệm vụ mà Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa đã chỉ ra, với yêu cầu phải bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc; xây dựng các thiết chế văn hóa hiện đại, góp phần hình thành con người Việt Nam phát triển toàn diện", ông Thăng nhấn mạnh.

Đại biểu tham quan bên trong bảo tàng lúa nước (Ảnh: Huỳnh Hải).

Để các công trình thực sự phát huy giá trị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu các hạng mục trưng bày phù hợp; sưu tầm và phục chế các công cụ, tư liệu gắn với nghề trồng lúa nước.

Các đơn vị cũng được giao ứng dụng công nghệ số nhằm nâng cao trải nghiệm cho người dân; góp phần giáo dục truyền thống yêu lao động, yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ;…