Nhiều bãi biển miền Trung được "làm mới" trước mùa du lịch cao điểm

Bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) là một trong những điểm du lịch biển nổi tiếng và đông khách tại khu vực Bắc Trung Bộ với bờ biển dài 9km, cát mịn, sóng liên tiếp xô mạnh vào bờ (Ảnh: Thanh Tùng).

Điểm mới của Sầm Sơn năm nay là địa phương này đã tổ chức đấu giá thành công quyền khai thác các tài sản thuộc dự án Không gian du lịch phía Đông đường Hồ Xuân Hương do Tập đoàn FLC bàn giao lại với giá hơn 71 tỷ đồng.

Trước đây, các công trình này được phường Sầm Sơn tiếp quản, quản lý và vận hành. Thời gian qua, doanh nghiệp trúng đấu giá đã tổ chức chỉnh trang, cải tạo lại các quầy bar, giải khát và khu tắm tráng (tắm nước ngọt) dọc bãi biển để chuẩn bị cho mùa cao điểm du lịch hè (Ảnh: Thanh Tùng).

Khác với các năm trước, Sầm Sơn sẽ kiên quyết dẹp bỏ các ki ốt bán hàng trên vỉa hè không đảm bảo mỹ quan. Phường sẽ sắp xếp lại các vị trí kinh doanh nhằm tạo việc làm cho người dân địa phương. Qua ghi nhận, các ki ốt án ngữ trên hòn Cổ Giải (gần đền Độc Cước) đã được giải tỏa, tạo không gian cho du khách tham quan, ngắm cảnh.

Chính quyền đã lên phương án quy hoạch lại khu vực neo đậu tàu thuyền, xây dựng lại hệ thống các nhà trông coi để chỉnh trang cảnh quan dọc bãi biển. Theo lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn, năm nay địa phương dự kiến đón hơn 9 triệu lượt khách, dự kiến thu về khoảng 19.000 tỷ đồng (Ảnh: Thanh Tùng).

Biển Cửa Lò (Nghệ An) là một trong những bãi biển đẹp ở khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ, cách trung tâm phường Thành Vinh (thành phố Vinh cũ) khoảng 18km về phía Đông Bắc. Năm nay, bãi biển Cửa Lò ghi nhận nhiều điểm nhấn đáng chú ý trong công tác đầu tư hạ tầng và phát triển sản phẩm du lịch, tạo nên diện mạo mới (Ảnh: Hoàng Lam).

Một trong những thay đổi rõ nét nhất tại Cửa Lò là hệ thống điểm tắm tráng nước ngọt dọc bãi biển. Toàn bộ các điểm cũ bị hư hỏng sau thiên tai năm 2025 đã được tháo dỡ, thay thế bằng 15 điểm mới với quy mô lớn hơn, thiết kế hiện đại, đảm bảo mỹ quan và thuận tiện cho du khách. Các công trình này được triển khai theo hình thức xã hội hóa, vừa giảm gánh nặng ngân sách vừa hướng tới vận hành chuyên nghiệp, lâu dài (Ảnh: Hoàng Lam).

Cùng với đó, chương trình trồng mới 1.300 cây dừa chắn sóng dọc tuyến đường biển đã hoàn thành tạo nên diện mạo xanh mát, đồng bộ cho không gian tại khu du lịch Cửa Lò (Ảnh: Hoàng Lam).

Tại Hà Tĩnh, khu du lịch Thiên Cầm (xã Thiên Cầm) sở hữu bãi biển hình cánh cung dài gần 3km, làn nước trong xanh, sóng êm và bãi cát mịn (Ảnh: Dương Nguyên).

Năm nay, tại khu du lịch Thiên Cầm, hệ thống hạ tầng được đầu tư, nâng cấp đồng bộ với các tuyến đường nội khu thông thoáng; hệ thống điện chiếu sáng, đèn trang trí được lắp đặt hiện đại; các khu vực công cộng, lối xuống biển, bãi đỗ xe... được quy hoạch, chỉnh trang gọn gàng. Điều này đã mang lại diện mạo khang trang, sạch đẹp, văn minh và ngày càng chuyên nghiệp.

Vào tối 25/4, chương trình khai trương du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề "Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm" sẽ diễn ra (Ảnh: Dương Nguyên).