Cơn mưa "vàng" giải nhiệt TPHCM sau nhiều ngày nắng nóng

Chiều 25/4, mây dông kéo về nhiều khu vực tại TPHCM như các phường: Bến Thành, Diên Hồng, Chợ Quán, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, An Khánh, Cát Lái, Xuân Hòa, Thủ Dầu Một…

Khoảng 17h, gió bắt đầu mạnh dần, sau đó xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Tại phường Thủ Dầu Một, cơn mưa đến bất ngờ khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay, phải tấp vào lề mặc áo mưa hoặc trú tạm để tránh bị ướt.

Mưa dông xuất hiện tại phường Thủ Dầu Một trong chiều 25/4 (Ảnh: Người dân cung cấp).

Ngay khi mưa xuất hiện, không khí tại nhiều khu vực trở nên dịu mát rõ rệt, khác hẳn cái nóng gay gắt vào buổi trưa. Người dân cho biết cảm giác oi bức giảm đáng kể, việc sinh hoạt và di chuyển ngoài trời cũng dễ chịu hơn.

“Chỉ mưa khoảng 20 phút, nhưng không khí mát hẳn, dễ chịu hơn nhiều so với cái nóng hầm hập những ngày trước”, anh Trung Phong (ngụ phường Thủ Dầu Một) chia sẻ.

Người dân đi qua đường Thích Quảng Đức bị trơn trượt, té ngã (Ảnh: Người dân cung cấp).

Tuy nhiên, sau cơn mưa, một số tuyến đường trở nên trơn trượt. Trên đường Thích Quảng Đức (phường Thủ Dầu Một), nhiều người lưu thông qua khu vực bị té ngã. Người dân địa phương phải đặt biển cảnh báo, đồng thời hỗ trợ phân luồng, nhắc nhở người đi đường chú ý an toàn.

Nhiều ngày qua, nhiệt độ tại TPHCM duy trì ở mức cao, phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Nắng nóng kéo dài, ít mây khiến không khí oi bức, đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Cơn mưa chiều 25/4 được xem như “mưa vàng” giúp giải nhiệt cho thành phố. Dù không kéo dài, lượng mưa đủ làm dịu không khí, mang lại cảm giác dễ chịu tại nhiều khu vực.