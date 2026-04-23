Cô gái Việt tới quán lẩu gà, chủ phải "van xin khách đừng đến" ở Trung Quốc

Quán lẩu đánh thức một vùng quê

Trong những ngày đưa đoàn khách Việt sang tham quan hội chợ ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), Phương Anh (37 tuổi, hướng dẫn viên du lịch) đã có trải nghiệm đặc biệt tại quán lẩu có tên Mạc Thị, ở thôn Trần, quận Thuận Đức, thành phố Phật Sơn (Quảng Đông). Quán lẩu này nổi tiếng với câu chuyện hiếm gặp: Chủ quán từng nhiều lần "van xin thực khách đừng kéo đến quá đông".

Phương Anh cho biết, quán lẩu gà này nằm cách khu vực hội chợ không xa. Chỉ cần bắt chuyến taxi có giá 60 tệ (khoảng 230.000 đồng), cô đã đến được thôn Trần.

Ngay khi xuống xe, cô gái 37 tuổi bất ngờ với khung cảnh nơi đây. Khu vực xung quanh quán lẩu vô cùng sôi động, giống như một khu hội chợ thu nhỏ, có đến 30-40 gian hàng bán đủ thứ, từ vịt sấy khô, nấm rừng, đặc sản địa phương đến hoa quả, bánh kẹo…

Điều đáng nói, bãi đỗ xe tại đây có thể chứa tới vài trăm chiếc ô tô chỉ để phục vụ khách đến ăn lẩu gà. Nơi đây còn có khu vực nhà bạt, bố trí nhiều dãy ghế cho khách ngồi chờ. “Cảm giác như cả khu này được đánh thức nhờ quán lẩu”, cô nói.

Cô gái Việt tới quán chủ “van xin khách đừng đến”, bất ngờ với cách phục vụ (Biên dựng: Ann Phương - Hồng Anh).

Phương Anh đến quán vào 10h30 ngày 16/4. Lúc này, đã có khoảng 700-800 người tập trung ở đó, phần lớn đều chờ đến lượt vào ăn lẩu. Xung quanh cũng có một số hàng lẩu gà mở ra nhưng hầu hết, khách chỉ muốn được thưởng thức đồ ăn của quán lẩu Mạc Thị.

Để được vào ăn, thực khách phải xếp hàng lấy số từ sớm. Mỗi ngày quán chỉ phát khoảng 160 số, chia cho hai buổi sáng - chiều. Mỗi số tương ứng với một bàn, không giới hạn số người. Thời điểm Phương Anh và nhóm bạn đến, quán đã phát hết số trong ngày. Nhiều bàn kín khách, hàng trăm người đang ăn uống cười đùa vui vẻ như không khí ở một lễ hội ẩm thực hay một đám cưới.

Như nhiều vị khách không lấy được số, cô khá hụt hẫng định quay về. Tuy nhiên, sau một hồi đắn đo, cô và nhóm bạn quyết định “thử vận may”.

Cô dùng tiếng Anh giao tiếp với đại diện quán, nói rằng cả nhóm đến từ Việt Nam và rất mong muốn được thưởng thức lẩu gà của ông chủ Mạc. Có lẽ vì muốn tạo điều kiện cho khách nước ngoài, sau khoảng nửa tiếng trao đổi, vị đại diện quyết định sắp xếp bàn cho nhóm khách Việt.

Nhóm của Phương Anh được linh động xếp cho một phòng riêng dù quán đã phát hết số trong ngày (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi vào trong quán, Phương Anh có dịp quan sát kỹ hơn. Cô nhận thấy không gian quán khá đơn sơ. Nhà của chủ quán là kiểu nhà nông thôn, xây thô, bên trong không có gì đặc biệt. Khu ăn uống chủ yếu là ngoài sân, dựng tạm mái che rồi bày bàn ghế gỗ.

Trước đây, quán chỉ phục vụ trong nhà và vài bàn nhỏ. Tuy nhiên, khi lượng khách tăng đột biến, chủ quán buộc phải mở rộng, kê thêm bàn ra sân.

“Cơ sở vật chất đơn giản nhưng quán lúc nào cũng kín chỗ. Khách đến từ sáng sớm, ăn liên tục theo lượt. Mỗi bàn thường ăn trong khoảng một giờ, quay vòng liên tục. Với khoảng 80 bàn mỗi ngày, nhiều người dù lấy số từ sáng sớm phải chờ đến tận chiều hoặc tối mới đến lượt”, cô gái kể.

Hôm đến quán, Phương Anh còn được gặp gỡ ông chủ Mạc - người bất ngờ nổi tiếng gần đây. Ông chủ được nhiều thực khách vây quanh chụp ảnh, trò chuyện.

Phương Anh chụp ảnh cùng ông chủ Mạc, giới thiệu mình là du khách Việt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nồi lẩu gà gần 1 triệu đồng có gì mà khách chen chân đến ăn?

Quán phục vụ món chính là lẩu gà. Thực khách không có nhiều lựa chọn, ngoài việc gọi nồi lớn hay nhỏ. Nhóm của Phương Anh gọi một nồi lẩu lớn cho 4 người có giá khoảng 250 tệ (gần 1 triệu đồng). Mức giá này theo cô gái là chấp nhận được.

Điểm đặc biệt của món ăn nằm ở nguyên liệu chính. Loại gà được sử dụng là gà trống thiến - giống gà cho thịt mềm, ngọt và chắc.

Là một hướng dẫn viên du lịch, đã đi nhiều nơi ở Trung Quốc, Phương Anh chưa từng ăn gà ở đâu ngon như ở đây. Tuy nhiên, theo đánh giá của cô, nếu phần thịt gà ấn tượng thì nước dùng có phần hơi đơn điệu, chỉ gồm nước ninh với một chút thuốc Bắc và muối, khá nhạt. Lẩu gà ăn kèm các loại rau, chủ yếu là rau cải. Món ăn được cân bằng vị nhờ loại nước chấm riêng do quán pha chế.

Nồi lẩu gà có giá gần 1 triệu đồng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phương Anh chia sẻ, cô biết đến quán ăn này nhờ đọc tin tức trên truyền thông Trung Quốc. Ông chủ quán được nhiều người biết đến với tình huống dở khóc dở cười, nhiều lần “van xin khách đừng đến" vì quán bị quá tải.

Thời điểm bán hết toàn bộ số gà nuôi được, ông cũng thông báo để khách đi quán khác. Tuy nhiên, vì quán lẩu trở thành một điểm đến hấp dẫn du khách nhiều nơi, chính quyền địa phương đã vào cuộc hỗ trợ, cung cấp nguồn gà ổn định để quán tiếp tục hoạt động.

“Bây giờ gà không phải do ông tự nuôi nữa, mà do một công ty chuyên cung cấp gà trên địa bàn. Tuy nhiên, cách chế biến vẫn giữ nguyên”, Phương Anh cho biết.

Theo nữ hướng dẫn viên, với du khách Việt, việc trải nghiệm quán lẩu gà này không hề dễ dàng, đặc biệt nếu đi theo tour.

“Các tour gần như không thể sắp xếp cho khách đến đây vì khó lấy số và không đảm bảo lịch trình. Nếu muốn trải nghiệm, khách nên tranh thủ lúc có thời gian tự do”, cô gợi ý.

Dù phải chờ gần 1,5 giờ mới được vào ăn, Phương Anh cho rằng trải nghiệm này hoàn toàn xứng đáng. Món ăn ngon, không khí náo nhiệt như tham gia một lễ hội khiến du khách có những cảm nhận khó quên.