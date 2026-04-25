Trận địa pháo hoa trước giờ khai mạc lễ hội du lịch Sầm Sơn

Trận địa pháo hoa trước giờ khai mạc du lịch Sầm Sơn (Video: Thanh Tùng).

Sáng 25/4, sân khấu trình diễn văn nghệ tại quảng trường biển phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã được hoàn tất để chuẩn bị cho đêm khai mạc lễ hội du lịch với chủ đề "Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ", diễn ra vào tối cùng ngày.

Theo UBND phường Sầm Sơn, trong đêm khai mạc, địa phương sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp, với thời lượng 15 phút.

Ghi nhận vào sáng 25/4, lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa, dân quân tự vệ và các nhân viên kỹ thuật đang khẩn trương lắp đặt giàn pháo phía đối diện sân khấu ở quảng trường biển.

Theo ban tổ chức, trận địa pháo hoa được bố trí gồm 120 giàn và 400 quả pháo hoa nổ tầm thấp (loại rời).

Pháo hoa được sử dụng trong đêm khai mạc là loại pháo hoa nổ tầm thấp nội địa, do Công ty TNHH một thành viên hóa chất 21 (Bộ Quốc phòng) sản xuất. Tất cả các quả pháo được lắp đặt, bảo quản cẩn thận trước giờ khai hỏa.

Thiếu tá Lê Văn Thanh (cán bộ kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa) cho biết sau khi lắp đặt hệ thống giàn, các quả pháo sẽ được đấu nối vào kíp nổ. Ban tổ chức cũng lắp đặt 5 cầu máy bắn pháo.

Theo Thiếu tá Thanh, loại pháo hoa nổ được sử dụng tại lễ hội du lịch Sầm Sơn khi bắn lên có độ cao 90m, với nhiều mã màu khác nhau.

Lực lượng chức năng dựng hàng rào bảo vệ quanh khu vực trận địa pháo hoa trước giờ khai hỏa.

Quảng trường biển Sầm Sơn - nơi diễn ra màn bắn pháo hoa tầm thấp (Ảnh: Google Maps).