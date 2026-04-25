Đánh thức tháp cổ về đêm với show nghệ thuật thực cảnh đầy sắc màu

Tối 24/4, tại khu di tích Tháp Đôi (phường Quy Nhơn), Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc chương trình nghệ thuật - thực cảnh Đêm Tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại. Hoạt động nhằm hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh.

Tiết mục múa Lung linh Tháp Chàm, tái hiện không gian văn hóa Champa (Ảnh: Doãn Công).

Tại đêm khai mạc, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như múa Champa cung đình, múa Champa dân gian, biểu diễn võ cổ truyền Bình Định, ca khúc Paranưng, trích đoạn ca kịch bài chòi lễ tấn phong Hoàng hậu, trích đoạn tuồng hát bội Quang Trung lên ngôi, cùng các tiết mục dân vũ, hòa tấu nhạc cụ dân tộc.

Chương trình được dàn dựng công phu với sự kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và yếu tố hiện đại, tái hiện sinh động những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của vùng đất Gia Lai, mang đến cho khán giả một đêm nghệ thuật giàu cảm xúc.

Cuốn hút trong những điệu múa Champa cổ, chị Phan Thị Minh Trân (22 tuổi, trú phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) cho rằng đây là một sản phẩm du lịch mới lạ, giàu bản sắc, đủ sức níu chân du khách trong và ngoài nước.

Màn biểu diễn võ cổ truyền Bình Định cuốn hút người xem, tái hiện hào khí Tây Sơn hào hùng (Ảnh: Doãn Công).

Theo chị, không gian Tháp Đôi về đêm kết hợp ánh sáng, âm nhạc và nghệ thuật trình diễn đã mang đến trải nghiệm khác biệt, vừa huyền bí vừa sống động, khiến người xem như được “chạm” vào lịch sử.

“Tôi hy vọng chương trình sẽ diễn ra thường xuyên, trở thành điểm hẹn văn hóa - du lịch đặc sắc, để mỗi du khách khi đến Gia Lai đều muốn một lần hòa mình vào không gian nghệ thuật đậm chất huyền thoại này”, chị Trân chia sẻ.

Ông Huỳnh Văn Lợi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, cho biết Tháp Đôi là công trình kiến trúc Champa tiêu biểu, không chỉ là di tích lịch sử quý giá mà còn là biểu tượng văn hóa đặc sắc của vùng đất và con người Gia Lai.

Theo ông Lợi, việc tổ chức chương trình nghệ thuật trong không gian di sản là hướng đi đúng đắn, góp phần kết nối quá khứ với hiện tại, để di sản không chỉ được gìn giữ mà còn “sống và chạm” đến công chúng bằng những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.

Khám phá di tích về đêm, du khách chụp hình lưu niệm tại các tiểu cảnh và không gian sân khấu được thiết kế đặc biệt (Ảnh: Doãn Công).

Chương trình nhằm tạo sản phẩm văn hóa - du lịch mang dấu ấn riêng của Gia Lai, qua đó lan tỏa giá trị di sản và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa.

“Đây là bước đi cụ thể trong phát triển du lịch đêm, du lịch trải nghiệm gắn với di sản. Thông qua chương trình, góp phần đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú, tăng sức hút điểm đến và thúc đẩy kinh tế địa phương”, ông Lợi cho hay.

Dự kiến Đêm Tháp Đôi - Sắc màu huyền thoại sẽ được tổ chức định kỳ 19h-21h thứ sáu hàng tuần, từ ngày 1/5 đến 25/9. Giá vé dự kiến 150.000 đồng/người/lượt, bao gồm vé xem biểu diễn và quà tặng kèm theo; miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi.