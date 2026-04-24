Khách quốc tế khen Việt Nam an toàn sau cảnh Tổng thống Hàn đi bộ ăn phở

Tối 23/4, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung thảnh thơi đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Tổng thống và Phu nhân xuất hiện rạng rỡ, đi dọc theo các tuyến phố cổ tới quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, đền Ngọc Sơn, ngắm nhìn phố phường.

Tổng thống Hàn đội thử chiếc nón lá (Ảnh: Instagram nhân vật).

Trên trang cá nhân với hơn 1,3 triệu người theo dõi, Tổng thống Hàn Quốc có những chia sẻ gây chú ý.

"Buổi tối ở Hà Nội thật sự rất đẹp. Khi dạo bước quanh hồ Hoàn Kiếm và những con phố cổ, tôi đã có dịp gửi những lời chào thân thiện đến người dân Việt Nam. Đó không phải là một lịch trình trang trọng, mà là những khoảnh khắc đời thường nên càng trở nên ý nghĩa hơn.

Tôi một lần nữa cảm nhận rằng, dù khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, chúng ta vẫn có thể thấu hiểu nhau. Tôi sẽ luôn ghi nhớ nụ cười rạng rỡ và những lời chào mà mọi người đã dành cho tôi.

Hy vọng trong thời gian tới, hai đất nước chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng tình hữu nghị và sự tin cậy sâu sắc, đồng thời tăng cường giao lưu một cách sôi động".

Bên dưới bài chia sẻ, nhà chính trị gia Hàn Quốc nói vui rằng nghe nói vào bất cứ nhà hàng nào ở Việt Nam cũng không sợ thất vọng. Và cuối cùng ông đã có một bữa tối rất ngon.

Tổng thống và Phu nhân thoải mái tản bộ quanh hồ Gươm, thân thiện vẫy tay chào người dân (Ảnh: Mạnh Quân).

Được biết, cũng trong chuyến đi này, Tổng thống Hàn Quốc và Phu nhân đã thưởng thức phở tại một nhà hàng trên phố Đinh Liệt, ăn kem Thủy Tạ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, đội nón lá trong một cửa hàng lưu niệm ở phố cổ.

Bài viết của ông Lee Jae Myung lập tức thu hút sự chú ý của truyền thông cũng như cộng đồng mạng trong và ngoài nước, thể hiện sự trân trọng của Tổng thống Hàn dành tình cảm với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Hàn và Phu nhân thưởng thức món phở (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên cạnh đó, không ít tài khoản khách nước ngoài bày tỏ sự bất ngờ khi chứng khiến khoảnh khắc bình yên, an toàn trên đường phố Hà Nội.

"Hà Nội về đêm vẫn đẹp và thanh bình. Phái đoàn Hàn Quốc có thể đi bộ thong thả và thoải mái giao lưu với người dân khiến tôi thấy rất ấn tượng", tài khoản có tên Beyond nhận xét.

Phái đoàn dạo bước trong không gian yên bình, thân thiện, nơi người dân cởi mở và hiếu khách (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, theo Chỉ số Hòa bình Toàn cầu (Global Peace Index) năm 2025 do Viện Kinh tế và Hòa bình công bố, Việt Nam xếp thứ 38 trên 163 quốc gia và vùng lãnh thổ, thuộc nhóm các nước có mức độ hòa bình cao trên thế giới.

Kết quả này đưa Việt Nam đứng trên nhiều quốc gia trong khu vực như Hàn Quốc, Indonesia hay Philippines, đồng thời nằm trong nhóm những quốc gia có môi trường an ninh - xã hội ổn định.

Cùng với đó, nền tảng dữ liệu Numbeo - chuyên khảo sát mức độ an toàn dựa trên đánh giá của người dân và du khách - cũng xếp Việt Nam vào nhóm các quốc gia có chỉ số an toàn khá cao.

Năm 2025, Việt Nam đứng thứ 4 tại Đông Nam Á về mức độ an toàn, vượt qua nhiều điểm đến phổ biến như Philippines, Indonesia hay Malaysia.

Tương tự, tờ Travel Off Path (Mỹ) từng xếp Việt Nam là điểm đến an toàn nhất châu Á cho mùa du lịch năm 2024. Tác giả bài viết của Travel Off Path nhận định rằng, Việt Nam an toàn và ổn định hơn nhiều so với Mỹ và hầu hết các nước châu Âu, những nơi tỷ lệ bạo lực có xu hướng gia tăng.

Theo Chỉ số trật tự và luật pháp Toàn cầu (Global Law and Order Index) do Gallup công bố cuối năm 2023, Việt Nam là quốc gia hòa bình nhất ở châu Á và xếp thứ 7 trên toàn thế giới.

Các bảng đánh giá quốc tế thường dựa trên nhiều tiêu chí như tỷ lệ tội phạm, mức độ an toàn khi đi lại ban ngày và ban đêm, nguy cơ bạo lực, trộm cắp hay xung đột xã hội. Ở những tiêu chí này, Việt Nam được ghi nhận có mức độ rủi ro tương đối thấp so với mặt bằng chung.

Giới chuyên gia cho rằng, bên cạnh yếu tố ổn định về chính trị - xã hội, cấu trúc cộng đồng gắn kết và nhịp sống đường phố duy trì liên tục từ sáng đến khuya cũng góp phần tạo nên cảm giác an toàn đặc trưng.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân cũng dành thời gian tản bộ tham quan Hà Nội về đêm trong khuôn khổ chuyến thăm tới Việt Nam vào tháng 5/2025.

Dù đến Việt Nam vào thời điểm khá muộn trong ngày, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân vẫn giữ vẻ phấn khởi, hào hứng khi hòa mình vào không gian phố phường Hà Nội, tận hưởng vẻ đẹp cảnh sắc và sự thân thiện của con người nơi đây.

Ông Macron bắt tay người dân chào đón xung quanh (Ảnh: Thành Đông).

Trên trang cá nhân chính thức, người đứng đầu nước Pháp cũng chia sẻ đoạn video về Việt Nam với dòng mô tả: "Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn sự tiếp đón tuyệt vời của các bạn" bằng cả tiếng Việt và tiếng Pháp.