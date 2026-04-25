Báo Australia ví Việt Nam là ngôi sao du lịch, lý giải vì sao khách mê đến

Theo số liệu mới công bố từ Australian Bureau of Statistics, trong 12 tháng tính đến tháng 2, có 527.880 lượt khách Australia đến Việt Nam, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất trong tất cả các điểm đến.

Xếp sau là Trung Quốc với mức tăng 15,9% (702.640 lượt) và Nhật Bản tăng 15,6% (981.090 lượt).

Đồng AUD tăng giá, chi phí du lịch mềm hơn

Ông Tristan Dakin - Giám đốc quốc gia Australia của Wise - cho rằng, sức hút của Việt Nam đến từ việc đồng AUD đang ở mức cao nhất trong 5 năm, tăng khoảng 15% trong hai năm qua.

Việt Nam đang là cái tên được nhiều khách Australia lựa chọn cho kỳ nghỉ du lịch (Ảnh: News).

“Việt Nam hấp dẫn nhờ sự đa dạng và khoảng cách gần Australia. Ngoài ra, chi phí lưu trú và ăn uống tương đối thấp giúp du khách có trải nghiệm trọn vẹn mà không cần chi tiêu quá nhiều”, ông Dakin nhận xét.

Các chuyến bay từ bờ đông Australia đến Việt Nam chỉ kéo dài khoảng 8,5 tiếng. Quốc gia Đông Nam Á này sở hữu sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, bãi biển, văn hóa cà phê và ẩm thực đường phố, giúp du khách dễ dàng thiết kế hành trình phù hợp, từ nghỉ dưỡng đến du lịch bụi.

Xu hướng du lịch đến Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới, đặc biệt nếu đồng AUD duy trì sức mạnh.

Theo Flight Centre Travel Group, lượng khách Australia đặt tour đến Việt Nam trong 3 tháng đầu năm nay tăng 24% so với cùng kỳ năm trước.

Vịnh Hạ Long thường là điểm đến không thể thiếu trong hành trình (Ảnh: News).

Giám đốc điều hành mảng du lịch của FCTG, ông James Kavanagh cho biết, việc tăng tần suất chuyến bay sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu. Trong đó, VietJet Air đã tăng chuyến đến Hà Nội, còn Vietnam Airlines khai thác đường bay từ Melbourne từ tháng 6 năm nay.

“Việt Nam đã nhanh chóng chuyển từ điểm đến tiềm năng thành lựa chọn hàng đầu của khách Australia chỉ trong thời gian ngắn”, ông Kavanagh nói.

Thậm chí theo đánh giá của nhiều công ty lữ hành, khi đặt lên bàn cân, Việt Nam đang trở thành điểm đến đáng tiền hơn so với nhiều nơi khác.

Công ty du lịch Luxury Escapes ghi nhận lượng đặt dịch vụ đến Việt Nam tăng hơn 50% trong quý I năm nay.

Các điểm đến được khách ưa chuộng gồm TPHCM, Hội An, Đà Nẵng và Hà Nội.

Giám đốc điều hành Adam Schwab nhận định, dù Nhật Bản nhận được nhiều sự chú ý, nhưng giá trị trải nghiệm tại Việt Nam là “khó nơi nào sánh được”.

Ông cũng đưa ra dẫn chứng, từ ẩm thực đường phố, các lớp học nấu ăn cho đến cảnh quan tại Vịnh Hạ Long cùng hệ thống bãi biển đẹp và kết nối hàng không thuận tiện đều là những yếu tố để hút khách.

Khách Australia dịch chuyển khỏi Mỹ, lựa chọn Việt Nam

Số liệu thống kê cho thấy, trong 12 tháng tính đến tháng 2, khách Australia thực hiện hơn 12,6 triệu chuyến đi nước ngoài, tăng 6,2%.

Phân tích của Australian Travel Industry Association chỉ ra, xu hướng dịch chuyển rõ rệt khi du khách giảm lựa chọn Mỹ và tăng cường đến châu Á cụ thể là Việt Nam.

Khám phá nét văn hóa và cuộc sống bản địa là điều nhiều khách Australia muốn trải nghiệm (Ảnh: News).

Lượng khách Australia đến Mỹ giảm 4,8% trong năm qua, riêng tháng 2/2026 giảm 9,7%.

Giám đốc điều hành ATIA, ông Dean Long, cho rằng chi phí là yếu tố chính khiến du khách thay đổi lựa chọn.

“Du lịch Mỹ hiện đắt đỏ hơn, từ tỷ giá đến chi phí nội địa, đặc biệt là lưu trú. Nhiều du khách chuyển hướng sang các địa điểm gần và tiết kiệm hơn như Việt Nam, Nhật Bản”, ông nói.

Với lợi thế về chi phí, khoảng cách và trải nghiệm đa dạng, Việt Nam đang khẳng định vị thế là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất với du khách Australia trong khu vực.