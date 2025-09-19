Du khách nói gì về diện mạo mới của Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục?

Sau khi tòa nhà “Hàm cá mập” được tháo dỡ, khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục cạnh hồ Gươm đã được chỉnh trang, người dân và du khách hào hứng đến check-in.

Tòa nhà “Hàm cá mập” từng được xây dựng từ năm 1991-1993, do Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) quản lý. Hơn 30 năm qua, công trình này vừa quen thuộc, vừa gây nhiều tranh cãi. Khi thông tin tháo dỡ được công bố, hàng nghìn người từng đổ về chụp ảnh lưu niệm.

Nay, nơi đây trở thành quảng trường rộng rãi, có thêm cây xanh, ghế nghỉ, khu đi bộ. Với nhiều người, sự thay đổi này không chỉ là cải tạo đô thị, mà còn là sự “chuyển giao ký ức”, từ một công trình gây tranh luận sang một không gian cộng đồng mới.

Tại vị trí từng là tòa nhà “Hàm cá mập”, một màn hình LED cỡ lớn đã xuất hiện. Đây vừa là phương tiện phục vụ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, vừa trở thành background (phông nền) độc đáo, thu hút hàng nghìn lượt check-in mỗi ngày.

Tuyến phố Đinh Tiên Hoàng vừa được điều chỉnh giao thông, trở nên thân thiện hơn với người đi bộ khi có khu vực riêng, nhiều ghế ngồi. Bãi đỗ xe được di dời, dải phân cách tháo bỏ, còn hệ thống cây xanh vẫn giữ nguyên.

Nhờ diện mạo mới, Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục hiện tại đã trở nên thoáng đãng hơn, nhanh chóng trở thành điểm dừng chân hấp dẫn của đông đảo người dân và du khách.

Từ sáng sớm đến tối muộn, Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục luôn tấp nập người qua lại. Nhiều gia đình tranh thủ đưa con nhỏ ra dạo chơi, ghi lại khoảnh khắc bên hồ Gươm.

Không ít du khách nước ngoài tò mò tìm đến, vừa chụp ảnh check-in, vừa quan sát diện mạo mới của khu vực từng gắn liền với tòa nhà “Hàm cá mập”.

Anh Val (áo xanh, du khách Philippines) cùng nhóm bạn vừa có chuyến du lịch Hà Nội. Trước khi đến, anh đã tìm hiểu và biết tòa nhà “Hàm cá mập” từng nổi tiếng với vị trí đắc địa, tập trung nhiều quán cà phê, nhà hàng và có tầm nhìn đẹp ra hồ Gươm.

“Tôi hơi tiếc vì không kịp tận mắt nhìn thấy công trình trước khi tháo dỡ. Nhưng khi đến quảng trường hôm nay, tôi thấy không gian mới cũng rất đẹp, rộng rãi và an toàn. Du khách có thể thoải mái đứng chụp ảnh mà không lo xe cộ xung quanh”, Jeff chia sẻ.

Zen (du khách đến từ Philippines) cùng mẹ đứng khá lâu trước màn hình LED ở quảng trường để chụp ảnh, quay video lưu lại kỷ niệm tại Hà Nội. Hai mẹ con thuê khách sạn gần hồ Gươm nên tiện đi bộ ra tham quan.

Zen cho biết, cô mới đến Việt Nam được 2 ngày, chưa biết nhiều về khu vực từng có tòa nhà “Hàm cá mập”, nhưng rất thích thú khi dạo quanh phố cổ và quảng trường đi bộ.

“Không gian khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sạch sẽ, an toàn, rất hợp để quay video gửi về cho gia đình. Tôi thấy Việt Nam khá giống Philippines, nhộn nhịp, và nhiều màu sắc. Đồ ăn cũng rất ngon, chỉ có điều giao thông vào giờ cao điểm hơi đông khiến tôi có phần bối rối nhưng riêng khu vực quảng trường này lại rất rộng rãi. Tôi chắc chắn sẽ quay lại đây cùng cả gia đình”, Zen hào hứng nói.

Ilona (du khách đến từ Pháp) trong lúc chờ bạn đã tranh thủ check-in tại quảng trường. Cô nhận xét nơi đây thoáng đãng, dễ tìm và luôn đông người dân tới đi bộ, ca hát, nhảy TikTok nên không khí rất sôi động.

“Quảng trường này rất tiện, tôi chọn làm điểm hẹn với bạn bè trước khi cùng đi ăn uống hay dạo chơi. Tôi dự định sẽ ở Việt Nam khoảng một tháng để khám phá thêm nhiều điểm đến khác”, Ilona cho hay.

Không chỉ thu hút đông đảo du khách quốc tế, Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục còn là điểm hẹn quen thuộc của người dân Thủ đô. Nhiều bạn trẻ, như Thuỳ Dương (21 tuổi, bên phải), tranh thủ giờ nghỉ trưa ghé qua chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc cùng diện mạo mới của quảng trường.

"Rộng rãi, thoáng đãng là những từ mình dành để miêu tả không gian mới của quảng trường. Mình tin rằng sau khi hoàn thiện công trình, nơi đây sẽ chật kín du khách trong nước và nước ngoài ghé thăm", Dương chia sẻ.

Khánh Linh cùng mẹ là chị Khánh Ly tranh thủ ghé quảng trường sau giờ tan học.

Chị Ly cho biết, trước đây hai mẹ con thường chỉ ra hồ Gươm vào cuối tuần vì có phố đi bộ, nhưng từ khi khu vực này được cải tạo, gia đình ghé thường xuyên hơn do có hẳn một không gian dành riêng cho người đi bộ.

“Không gian tại đây trông văn minh hơn, đường phố cũng thông thoáng, giảm hẳn cảnh ùn tắc so với trước đây”, chị Ly nhận xét.

Cùng với việc cải tạo hạ tầng, khu vực quanh quảng trường cũng được bổ sung cây xanh, trải thảm nhựa mặt đường, mở rộng không gian đi bộ trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng và bố trí thêm nhiều ghế ngồi. Những chậu hoa cách điệu hình Khuê Văn Các cũng được lắp đặt, vừa tạo mỹ quan đô thị, vừa đảm bảo an toàn giao thông.

Phương (SN 2001) ngồi nghỉ tại khu vực ghế mới bố trí ở quảng trường. Cô kể, lần đầu tiên tới quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục sau khi được chỉnh trang là dịp lễ 2/9, khi nơi này được trang hoàng rực rỡ với nhiều lá cờ Tổ quốc, không khí vừa đẹp vừa đông vui.

Nhân dịp có người bạn từ TPHCM ra thăm, Phương lại rủ bạn lên hồ Gươm dạo chơi và ghi lại những tấm ảnh kỷ niệm trong không gian mới sau cải tạo.

“Tôi thấy khu vực này giờ rộng và sạch hơn, có nhiều góc chụp ảnh đẹp nên giới trẻ như tôi rất thích. Ngồi nghỉ ở đây cũng thoải mái, không còn cảnh chen chúc như trước”, Phương hào hứng cho hay.

Từ một công trình gây nhiều tranh luận, sau hơn ba thập kỷ, không gian trung tâm bên hồ Gươm nay đã khoác áo mới, trở thành điểm hẹn check-in, vui chơi, nghỉ ngơi của người dân và du khách. Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục hứa hẹn sẽ là một biểu tượng hiện đại của Thủ đô.