Chi 100 triệu đi nước nghèo nhất thế giới, khách Việt "sốc lên sốc xuống"

Lục địa thứ 8 của trái đất

Madagascar, đảo quốc nằm ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam của châu Phi thuộc Ấn Độ Dương, có diện tích hơn 587.000km2.

Do bị tách biệt khỏi đất liền châu Phi hơn 100 triệu năm trước, hệ động vật tại đây phát triển độc lập so với phần còn lại trên trái đất. Các chuyên gia cho biết, gần 80% loài ở Madagascar không tồn tại ở nơi nào khác trên hành tinh. Do những đặc trưng này khiến đảo quốc còn có biệt danh "lục địa thứ 8".

Madagascar còn gọi là "lục địa thứ 8" nhờ sở hữu hệ động thực vật độc đáo không đâu có (Ảnh: OntheMars).

Và địa danh này cũng không phải là nơi thường xuyên được du khách Việt chọn lựa làm điểm đến du lịch. Nhưng với An Ninh và Sang, hai du khách trẻ của OntheMars đến từ Hà Nội, họ muốn tìm kiếm những nơi độc lạ như vậy để trải nghiệm.

Và hành trình kéo dài 11 ngày trên đất châu Phi của hai chàng trai bắt đầu với nhiều điều "không thể tưởng tượng" nếu chưa từng "mắt thấy, tai nghe".

Chi phí du lịch đắt đỏ, sim điện thoại 3G gần 1 triệu đồng

An Ninh cho biết, chuyến đi của cả hai diễn ra hồi đầu tháng 7 vừa qua. Khi đó, Madagascar vẫn là mùa khô (kéo dài từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm). Nhờ vậy, thời tiết khô ráo ít mưa, tiện cho việc di chuyển giữa các điểm du lịch. Nếu đến đây vào mùa mưa, đường đất nhiều nơi bị ngập lụt, khó lòng tiếp cận các điểm đến.

Trên đường đi, cả hai đều quan sát kỹ để cảm nhận cuộc sống của người dân. Dù là đảo quốc có diện tích rất rộng nhưng dân cư khá thưa thớt. Họ sống thành các làng. Trong đó, hầu như nhà cửa đều là tranh vách nứa.

Tới thăm một ngôi làng bản địa (Ảnh: OntheMars).

Dù có 11 ngày trải nghiệm nhưng Madagascar là đảo lớn thứ 4 thế giới, cùng với việc di chuyển khó khăn, nên hai chàng trai Hà Nội chỉ kịp khám phá một phần của khu vực phía đông và vùng cao nguyên trung tâm.

Trước chuyến đi, cả hai kịp tìm hiểu và được biết đây là quốc gia xếp thứ 11 trong "Những nước nghèo nhất thế giới".

An Ninh cho biết hệ thống cơ sở hạ tầng đường sá ở Madagascar còn rất lạc hậu. Chỉ một số tuyến đường kết nối với các thành phố lớn mới có đường nhựa. Còn hầu hết những cung đường khách di chuyển tới các điểm du lịch đều là đường đất trong tình trạng nhiều ổ voi, ổ gà, xuống cấp nghiêm trọng. Có những ngày cả hai phải di chuyển 10 tiếng mới tới điểm đến. Đó cũng là lý do khiến việc đi lại tốn rất nhiều thời gian.

Một góc làng chài Belo Sur Mer (Ảnh: OntheMars).

Các bức tường ghép tạm bợ bằng tre nứa không khít nhau nên du khách có thể nhìn rõ sinh hoạt bên trong của người dân. Khi di chuyển về khu vực thủ đô, Ninh và Sang mới thấy nhà xây bằng gạch bê tông, nhưng vẫn rất sơ sài.

Dù đã lựa chọn khách sạn tốt trong khu vực, nhưng một vài khách sạn trong làng Kirindy hay làng Belo Sur Mer vẫn xảy ra tình trạng thiếu điện. Điện lưới chỉ cung cấp một khung giờ cố định trong ngày, không được dùng thiết bị công suất cao.

Nhưng cũng từ "cái khó ló cái khôn", một số khách sạn địa phương tự tạo ra nước nóng để tắm bằng cách tận dụng các chai nước dạng 1 lít đổ đầy nước lạnh. Sau đó, họ thả vào thùng có lắp gương phản chiếu ánh mặt trời để tạo nhiệt hâm nóng. Khi cần tắm, khách chỉ việc lấy ra, pha thêm chút nước lạnh là dùng được.

Dù là quốc gia nghèo, nhưng theo Sang, chi phí du lịch ở đây không hề rẻ, thậm chí khá đắt đỏ.

Để bay tới điểm đến này, hai du khách Hà Nội phải tới Mumbai (Ấn Độ) mới có đường bay trực tiếp qua Madagascar, quá cảnh tại Mauritius hoặc Kenya. Tổng tiền vé máy bay khoảng 28 triệu đồng/người.

Trải nghiệm leo núi đá nhọn Tsingy De Beharama (Ảnh: OntheMars).

Do đường sá di chuyển khó khăn và bất đồng ngôn ngữ nên cả hai quyết định chọn mua gói tour qua công ty uy tín. Chi phí trọn gói cho 11 ngày là 72 triệu đồng. Trong đó bao gồm xe du lịch chuyên dụng, ở khách sạn 4-5 sao hạng tốt tại từng khu vực, bữa ăn trong ngày và vé vào cửa tham quan.

Hoàng hôn tuyệt đẹp tại Belo Sur Mer (Ảnh: OntheMars).

Ninh cho biết chi phí sim và Internet tại đây "cao không tưởng". Một gói sim 3G với 50GB của nhà mạng Telma có giá 32 Euro (khoảng 900.000 đồng).

Theo hướng dẫn viên du lịch địa phương, khách du lịch đến Madagascar phần lớn là khách châu Âu, cộng thêm sự thiếu thốn cơ sở hạ tầng đẩy giá dịch vụ du lịch cao lên khá nhiều so với mức sống trung bình của người dân.

Thiên nhiên hoang sơ đẹp mê hồn và tình người ấm áp

Bên cạnh những khó khăn, thiếu thốn, Ninh và Sang đánh giá, đây vẫn là "chuyến đi vô cùng đáng giá của tuổi trẻ".

Ninh cho biết, Madagascar không bị bàn tay con người can thiệp nhiều nên vẫn giữ được nét đẹp hoang sơ, thuần chất, khó tìm thấy ở bất cứ đâu trên thế giới.

Con đường đất bằng phẳng ở "đại lộ cây bao báp" (Ảnh: OntheMars).

Một trong những điểm đến khó quên nhất trong hành trình là "đại lộ cây bao báp" tại thành phố Morondava vốn rất nổi tiếng trên nhiều phương tiện truyền thông.

Dù được nhìn thấy không ít lần qua những thước phim tài liệu chiếu trên TV hay qua sách báo, nhưng khi chứng kiến tận nơi, cả hai thấy choáng ngợp. Ở ngoài đời thực, nơi này hùng vỹ hơn tưởng tượng quá nhiều.

Cây bao báp xoắn biểu tượng cho tình yêu và sự sinh đẻ (Ảnh: OntheMars).

Dù gọi là "đại lộ", nhưng thực chất đây chỉ là một con đường đất bằng phẳng. Hai bên là hàng cây bao báp "béo múp" khổng lồ, có chiều cao tương đương với tòa nhà chục tầng. Hướng dẫn viên du lịch địa phương cho biết, loại cây này có tuổi thọ hàng trăm năm.

Khi tới đây lúc ánh hoàng hôn buông xuống, bóng cây bao báp với cành lá trơ trọi chĩa ra nhiều phía, in trên nền trời màu tím hồng, có thể khiến bất cứ "trái tim sắt đá" nào cũng phải mềm lại.

"Đường tới đây rất vất vả, phải vượt qua nhiều đoạn ổ voi nối tiếp nhau, nhưng vì cảnh đẹp quá nên chúng tôi đã quay lại tới 3 lần để chiêm ngưỡng và ghi hình", Ninh nói.

Người dân địa phương còn dùng quả bao báp làm thức uống giải khát. Hương vị loại quả này khá chua giống như trái me của Việt Nam.

Loài vượn cáo lông nâu (Ảnh: OntheMars).

Điểm đến tiếp theo không thể bỏ lỡ là vườn quốc gia Kirindy. Đây là nơi du khách được tận mắt chứng kiến loài vượn cáo - sinh vật đặc trưng nhất, chỉ sống ở Madagascar. Loài vật này có đuôi dài, mặt giống chồn nhưng thân hình như loài linh trưởng, rất hoạt bát. Hiện số lượng của loài này đang suy giảm do nạn săn bắt trái phép nên chúng đều được đeo mã số trên cổ để tiện việc nghiên cứu, theo dõi.

Ngoài cảnh quan thiên nhiên khoáng đạt, 2 du khách Hà Nội cho rằng, trải nghiệm lớn nhất và ấn tượng nhất với họ chính là con người ở vùng đất này.

Những người phụ nữ địa phương đi lại trên đường (Ảnh: OntheMars).

"Dù cuộc sống còn thiếu thốn bộn bề, nhưng trẻ con ở những vùng đất chúng tôi đi qua đều rất hồn nhiên. Chúng vẫn mặc những bộ quần áo rách lỗ chỗ, mặt mũi lấm lem. Thậm chí có những em chỉ có một tấm chăn quấn tạm lên người, nhưng lúc nào tụi nhỏ cũng vui vẻ đùa giỡn".

Những đứa trẻ hồn nhiên tại Madagascar (Ảnh: OntheMars).

"Thấy xe chở khách du lịch đi qua, trẻ con lại vẫy tay chào như gặp người bạn mới, rồi nhiệt tình tạo dáng để chụp ảnh. Sự ngây thơ của chúng khiến tôi càng thấy cần trân trọng hơn cuộc đời mình đang có", Ninh tâm sự.

Những điều cần lưu ý khi đi Madagascar

Về thủ tục visa, Ninh cho biết công dân Việt Nam có thể xin visa ngay tại sân bay với giá 10 USD (hơn 240.000 đồng). Du khách chỉ cần đưa hộ chiếu cho nhân viên cấp visa sẽ có tem dán sau 5 phút.

Du khách có thể mang theo tiền Euro, sau đó đổi sang tiền Ariary (đơn vị tiền tệ của Madagascar). 1.000 Ariary tương đương khoảng 5.000 VNĐ.

Về ngôn ngữ, trước đây Madagascar là thuộc địa của Pháp nên ngoài ngôn ngữ mẹ đẻ là tiếng Malagasy, người dân chủ yếu nói tiếng Pháp. Rất ít người nói được tiếng Anh nên giao tiếp khá vất vả. Bởi vậy, du khách có thể chọn tour qua những hãng lữ hành uy tín.

Ninh và Sang đánh giá, ẩm thực ở Madagascar khá hợp khẩu vị. Du khách có thể vào thăm các khu chợ truyền thống ở địa phương để trải nghiệm. Hoa quả tại đây chủ yếu là chuối và quýt.

Tổng chi phí cho chuyến đi hơn 100 triệu đồng một người, bao gồm 72 triệu tiền tour, 28 triệu tiền vé máy bay và các chi phí lặt vặt khác.