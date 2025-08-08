Chi 53 triệu đồng đi Triều Tiên, khách kể nhiều bất ngờ chưa từng nghĩ tới

Đối với nhiều người trên thế giới, Triều Tiên vẫn còn là quốc gia mới lạ, nhưng Anastasiya Samsonova, du khách người Nga, lại có suy nghĩ khác.

Cô gái 33 tuổi làm việc trong lĩnh vực nhân sự, vừa trở về quê nhà sau một tuần nghỉ dưỡng ở Triều Tiên. Cô nằm trong nhóm 15 khách người Nga đầu tiên đặt chân tới khu nghỉ dưỡng ven biển mới, được nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khai trương hồi tháng 6 vừa qua.

Nữ du khách Nga khoe dáng tại khu nghỉ dưỡng mới ở Triều Tiên (Ảnh: Anastasiya Samsonova).

Với gói tour 2.000 USD cho chuyến đi kéo dài 7 ngày, du khách Nga được tận hưởng các dịch vụ gồm ăn uống, chỗ ở, vé máy bay (không bao gồm các dịch vụ giải trí bổ sung).

Hiện khu nghỉ dưỡng Wonsan-Kalma mới mở cửa đón khách du lịch quốc tế đến từ Nga.

Những bức ảnh kỳ nghỉ của cô cho thấy bãi cát trắng, biển xanh lấp lánh và những khách sạn cao tầng. Cùng với đó là khu vực đại sảnh được thiết kế hoành tráng.

"Khách sạn hoàn toàn mới. Mọi thứ thiết kế đẹp, nội thất tinh tế cùng cơ sở hạ tầng phát triển", vị khách người Nga nhận xét.

Chia sẻ về cảm nhận trong chuyến đi này, Anastasiya cho biết cô cảm thấy hoàn toàn tự do khi tới thăm Triều Tiên. Mục đích của chuyến đi vì cô muốn tìm hiểu xem người dân ở đây sống ra sao.

Cô cho biết hoàn toàn hài lòng với chuyến đi này (Ảnh: Anastasiya Samsonova).

Anastasiya là một trong số ngày càng nhiều người Nga chọn tới thăm đất nước láng giềng Triều Tiên khi mối quan hệ hai nước tiếp tục thắt chặt. Các sản phẩm của Triều Tiên, bao gồm táo và bia, đã bắt đầu xuất hiện trong các siêu thị vùng Viễn Đông của Nga.

Vị đại diện văn phòng tại Moskva của công ty lữ hành Vostok Intur nhận định, Triều Tiên sẽ là điểm đến du lịch được yêu thích thời gian tới. Hiện công ty tổ chức các tour du lịch tới Triều Tiên hai lần mỗi tuần và đang tìm kiếm khách.

“Triều Tiên là một đất nước tuyệt vời, không giống bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đây là quốc gia mà bạn sẽ không thấy bất kỳ biển quảng cáo nào trên đường phố. Và nơi đây rất sạch, thậm chí cả mặt đường nhựa cũng được rửa sạch” giám đốc Irina Kobeleva hào hứng chia sẻ.

Cũng theo bà Kobeleva, các tour tới Triều Tiên ngày càng phổ biến với khoảng 400 lượt đặt chỗ mỗi tháng. Khách tìm tới tour này chủ yếu là người lớn tuổi muốn tìm lại cảm giác cuộc sống thời Liên xô trước kia. Cùng với đó, hiện nhu cầu tìm hiểu của giới trẻ cũng tăng mạnh.

Anh Pavel, một blogger du lịch trẻ tuổi từng đặt chân tới hàng chục quốc gia trên thế giới, khẳng định Triều Tiên sẽ là quốc gia thứ 89 trong cột mốc của anh.

“Đất nước này đã mở cửa cho chúng tôi, nên tôi sẽ tận dụng cơ hội này,” Pavel chia sẻ lý do.