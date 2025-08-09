Hai du khách Việt Nam tử vong ở bãi biển nổi tiếng Hy Lạp vì sự cố bất ngờ

Theo hãng tin AFP, vụ việc xảy ra ngày 8/8 tại bãi biển Sarakiniko trên đảo du lịch Milos thuộc quần đảo Cyclades (Hy Lạp).

Hai du khách đã tử vong sau khi rơi xuống vùng biển ngoài khơi của Hy Lạp khi gió mạnh quét qua điểm du lịch nổi tiếng này.

Bãi biển Sarakiniko trên đảo du lịch Milos, nơi xảy ra vụ tai nạn chết người (Ảnh: News).

Người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết, người đàn ông và phụ nữ đều là công dân Việt Nam. Hai du khách đang ở trên một du thuyền thì “người phụ nữ rơi xuống nước, còn người đàn ông dường như đã cố gắng lao xuống để cứu".

Truyền thông Hy Lạp thông tin, người phụ nữ được cho là đang chụp ảnh tự sướng thì gió mạnh thổi ngã xuống biển. Người đàn ông đi cùng (có thể là chồng nạn nhân) nhảy xuống cứu nhưng cũng bị sóng cuốn ra xa. Cả hai được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trên biển và được đưa vào trung tâm y tế địa phương

Tờ Greek Reporter dẫn nguồn tin địa phương cho biết, thi thể người phụ nữ được một tàu tư nhân vớt lên. Trong khi thi thể người đàn ông được một thợ lặn tìm thấy. Tại trung tâm y tế của đảo, cả hai được xác nhận đã tử vong. Danh tính của hai nạn nhân chưa được giới chức công bố.

Tháng 7, tháng 8 hàng năm là thời điểm khu vực này có gió mạnh (Ảnh: News).

Bộ Bảo vệ Dân sự Hy Lạp cho hay, vào ngày xảy ra vụ việc, sức gió trên đảo giật lên tới khoảng 88 km/giờ đặc biệt tại vùng nam biển Aegea và biển Crete. Dù Cơ quan Khí tượng quốc gia EMY dự báo gió sẽ yếu dần sau nửa đêm, nhưng nhiều khu vực, bao gồm vùng Attica (trong đó có Athens), được đặt ở mức cảnh báo cháy rừng cao nhất vào ngày 9/8.

Gió mạnh cũng đang tiếp thêm sức cho các đám cháy rừng tại địa phương và khiến nhiều chuyến phà – phương tiện chính nối hàng nghìn hòn đảo phục vụ du lịch không thể rời cảng. Lực lượng bảo vệ bờ biển cho biết, hầu hết phà từ Piraeus và các cảng khác của Athens, đặc biệt đi các đảo Cyclades và Dodecanese, đều bị hoãn hoặc hủy.

Theo dự báo của EuroNews, tình trạng gió rất mạnh dự kiến sẽ kéo dài ít nhất đến ngày 10/8.

Tại cảng Piraeus, hàng trăm du khách chen chúc trước bến phà đi các đảo Paros và Naxos, chờ thông báo về khả năng khởi hành. Nhiều người bị mắc kẹt, ngồi giữa đống ba lô và vali, xếp hàng dài trước phòng vé, gọi điện liên tục để tìm cách thay đổi lịch trình.

“Có hàng dài người chờ đợi ngoài nắng giữa khung cảnh rất hỗn loạn. Đây là khoảng thời gian rất khó khăn", du khách Mỹ Philip Elias nói.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển các tuyến hàng hải tới quần đảo Saronic gần Athens như Aegina, Hydra, Poros và Spetses, cũng như biển Ionian không bị ảnh hưởng.

Cuối hè (khoảng cuối tháng 7, đầu tháng 8) là thời điểm Hy Lạp thường ghi nhận nhiều cơn gió mạnh trong năm. Du khách nên hạn chế đến điểm du lịch vào thời gian này. Lực lượng cứu hỏa nước này đã phải đối mặt với nhiều đám cháy lớn từ đầu mùa hè, bao gồm trên các đảo Evia, Chios và khu vực tây Peloponnese.

Bãi biển Sarakiniko trên đảo du lịch Milos nơi xảy ra vụ tai nạn đáng tiếc vốn nổi tiếng nhờ khung cảnh kỳ ảo của thiên nhiên với đá trắng mịn phẳng lặng, biển trong xanh.

Tuy nhiên du khách nên cân nhắc việc tới đây trong thời điểm tháng 7 và tháng 8 trong năm bởi có đợt gió hè có thể gây sóng lớn. Du khách cũng được khuyến cáo không nên xuống nước hoặc nhảy vách đá trong điều kiện gió mạnh. Giới chức địa phương nhiều lần cảnh báo, du khách cần hạn chế hoặc loại bỏ những hoạt động du lịch mạo hiểm khi có những đợt gió mạnh.