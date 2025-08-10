Ba báo Nhật tố công ty Mỹ "dùng chùa" 100.000 bài viết, đòi 14,9 triệu USD

Perplexity cũng đang đối mặt với một vụ kiện bản quyền khác (Ảnh: Reuters).

Ba báo The Yomiuri Shimbun; The Yomiuri Shimbun, Osaka; và The Yomiuri Shimbun, Seibu đã nộp đơn kiện yêu cầu Perplexity AI ngừng sử dụng các bài báo của mình và đòi bồi thường khoảng 2,17 tỷ yen (tương đương 14,9 triệu USD) tại Tòa án quận Tokyo vào ngày 7/8. Cả ba báo trên đều thuộc tập đoàn truyền thông The Yomiuri Shimbun Holdings.

Đây là lần đầu tiên một công ty truyền thông lớn của Nhật Bản khởi kiện như vậy, dù trước đó ở châu Âu và Mỹ đã có một số doanh nghiệp liên quan đến AI bị đưa ra tòa vì sử dụng trái phép tài liệu có bản quyền cho AI tạo sinh.

AI tạo sinh là một nhánh của trí tuệ nhân tạo được thiết kế để tạo ra nội dung mới dựa trên dữ liệu mà mô hình đã học trước đó từ các nguồn.

Thành lập năm 2022, Perplexity cung cấp dịch vụ tìm kiếm xử lý thông tin trực tuyến mới nhất để tổng hợp câu trả lời cho câu hỏi của người dùng.

Khác với công cụ tìm kiếm truyền thống chỉ hiển thị danh sách trang web, Perplexity quảng bá mình như một “công cụ trả lời”, tóm tắt thông tin thu thập từ mạng, giúp người dùng lấy thông tin mà không cần tự truy cập từng trang.

Theo đơn kiện, Yomiuri Shimbun cáo buộc Perplexity sao chép bài viết từ dịch vụ số Yomiuri Shimbun Online (YOL) và gửi câu trả lời chứa nội dung tương tự tới người dùng, vi phạm quyền sao chép và quyền truyền đạt công cộng theo luật bản quyền.

Perplexity bị cáo buộc đã lấy 119.467 bài báo của Yomiuri từ tháng 2 đến tháng 6 để tạo câu trả lời cho người dùng. Yomiuri yêu cầu mức bồi thường 16.500 yen (gần 112 USD) mỗi bài, dựa trên phí cấp phép thông thường, và số tiền này có thể tăng hơn nữa nếu điều tra bổ sung phát hiện thêm vi phạm.

Ngoài ra, Yomiuri cho rằng dịch vụ của Perplexity khiến lượng truy cập vào YOL giảm, kéo theo doanh thu quảng cáo sụt giảm, xâm hại lợi ích kinh doanh của mình. Khoảng 2.500 phóng viên của Yomiuri tham gia đưa tin, và báo này cho rằng Perplexity đang “sử dụng miễn phí” trên công sức và chi phí lớn mà họ bỏ ra để sản xuất tin tức.

Đáp lại yêu cầu bình luận, Perplexity cho biết: “Chúng tôi rất tiếc vì sự hiểu lầm này ở Nhật Bản. Chúng tôi đang cố gắng tìm hiểu bản chất các cáo buộc và coi trọng vấn đề này, vì Perplexity cam kết đảm bảo các nhà xuất bản và nhà báo sẽ được hưởng lợi từ các mô hình kinh doanh mới trong thời đại AI".

Trước đó, tháng 10/2024, Dow Jones (thuộc News Corp) cùng một công ty khác đã kiện Perplexity về vi phạm bản quyền, vụ này vẫn đang chờ xét xử tại tòa liên bang ở New York. Perplexity bác bỏ cáo buộc và khẳng định chức năng tìm kiếm của họ dựa trên thông tin công khai không thuộc phạm vi bảo hộ bản quyền.

Bộ phận Truyền thông Doanh nghiệp của The Yomiuri Shimbun Holdings cảnh báo: “Chúng tôi hy vọng vụ kiện này sẽ đặt ra câu hỏi về các quy tắc đối với việc sử dụng AI tạo sinh đang lan rộng nhanh chóng và cách áp dụng hợp lý".