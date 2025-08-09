Hòn đảo tí hon ở Anh chỉ có 60 cư dân, đẹp đến mức "siêu thực"

Trong các vùng của Vương quốc Anh, Scotland được xem là điểm đến lý tưởng nhất để "trốn" khỏi cuộc sống bộn bề, náo nhiệt. Với những dải cảnh quan hùng vĩ trải dài cùng cộng đồng dân cư ít, vùng cao nguyên và các hòn đảo nơi đây mang đến cảm giác tách biệt hoàn toàn với nhịp sống hiện đại, giúp du khách tận hưởng sự thư thái trọn vẹn.

Trong số đó, hòn đảo Easdale thuộc hạt Argyll and Bute ở Scotland được ví như "thiên đường" vì đáp ứng nhiều yêu cầu để trở thành nơi thư giãn trọn vẹn. Hòn đảo chỉ rộng vỏn vẹn 25ha, là một trong những hòn đảo có người sinh sống nhỏ nhất nước Anh.

Hòn đảo sở hữu cảnh quan được khen ngợi là "đẹp siêu thực" (Ảnh: Mirror).

Nằm trong quần đảo Slate, cách thị trấn Oban khoảng 27km về phía Tây Nam, Easdale hiện có chưa tới 60 cư dân. Trên đảo hoàn toàn không có đường dành cho xe cộ, đi bộ là cách di chuyển duy nhất. Để có thể khám phá trọn vẹn hòn đảo bằng cách đi bộ, du khách chỉ mất chưa đầy một giờ.

Chỉ mất 5 phút đi phà từ hòn đảo lân cận Seil là tới Easdale. Seil lại được nối với đất liền bằng cây cầu nổi tiếng Bridge Over The Atlantic. Chính nét độc đáo ấy đã khiến nhiều du khách say mê hòn đảo tí hon này. Có người còn thốt lên rằng nơi đây "như không có thật".

Nhiều người trải nghiệm du lịch nhận xét hòn đảo này "dễ thương và độc đáo hết mức có thể".

Hòn đảo này chỉ có chưa tới 60 cư dân sinh sống (Ảnh: Mirror).

Trước kia, Easdale cùng các đảo lân cận là trung tâm buôn bán đá phiến của Scotland. Một mỏ đá bỏ hoang tại hòn đảo nay đã trở thành điểm tắm tự nhiên giữa khung cảnh hoang sơ.

Không có xe cơ giới, hàng hóa trên đảo được vận chuyển bằng những chiếc xe cút kít nhiều màu sắc. Tuy không có cửa hàng, đảo lại sở hữu một quán rượu mang tên Puffer Bar and Restaurant. Quán rượu này được nhiều du khách đánh giá tích cực trên mạng xã hội. Có người còn gọi đây là "viên ngọc nhỏ".

Điểm cao nhất của đảo chỉ 38m, nhưng từ đảo, tầm nhìn ra vịnh Firth of Lorn (vịnh biển ở Scotland) rất ngoạn mục. Trên đảo, nhà sinh hoạt cộng đồng thường xuyên mời các ban nhạc đến biểu diễn.

Easdale là nơi tổ chức Giải vô địch thế giới ném đá lướt nước (Ảnh: Getty Image).

Vào tháng 9 hằng năm, đảo Easdale lại trở nên sôi động với Giải vô địch thế giới ném đá lướt nước (World Stone Skimming Championships). Tham quan hòn đảo nhỏ xinh đẹp này, du khách cũng có thể ghé thăm Bảo tàng Dân gian Easdale để tìm hiểu thêm về lịch sử địa phương.

Dù xa xôi, hành trình đến Easdale không hề khó. Từ thành phố Glasgow (Scotland), du khách chỉ cần lái xe chưa tới 3 giờ là đã chạm đến hòn đảo "không giống nơi nào trên đời" này.