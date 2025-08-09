Ở lại TPHCM dịp Quốc khánh 2/9, đi đâu để hòa vào không khí rộn rã?

1. Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Mỗi dịp 2/9, phố đi bộ Nguyễn Huệ lại trở thành sân khấu của những màn trình diễn sắc màu. Hằng năm, ngay từ chiều 1/9, nơi đây đã rực rỡ cờ đỏ sao vàng, đèn trang trí, màn hình LED chiếu những thước phim lịch sử.

Giới trẻ thường diện áo dài, áo cờ đỏ sao vàng, cầm lá cờ hoặc phụ kiện in hình cờ Tổ quốc để chụp ảnh ở đây.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ luôn rộn ràng mỗi dịp Quốc khánh (Ảnh: Nguyễn Đức Trịnh).

"Không khí ở đây vui như đón năm mới. Những năm trước, tôi ở lại TPHCM nhưng không hề thấy chán, vì cảm giác tự hào khi hòa vào dòng người mừng ngày Quốc khánh. Năm nay, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi nghĩ mình sẽ càng nhiều cảm xúc hơn", bạn Phúc Thiện (21 tuổi, phường Tân Bình) chia sẻ.

2. Bảo tàng và di tích lịch sử

Đây là những điểm đến thường được nhiều người lựa chọn, nhất là trong những dịp đặc biệt như Quốc khánh 2/9.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Dinh Độc Lập, Địa đạo Củ Chi hay Chiến khu Rừng Sác… là những điểm đến vừa ý nghĩa, vừa giúp người dân và du khách có thêm kiến thức lịch sử.

Đến bảo tàng lịch sử vào những ngày lễ lớn của đất nước mang đến cho du khách cảm xúc đặc biệt (Ảnh: Hoàng Giám).

Vào các dịp lễ lớn trong năm, một số bảo tàng sẽ miễn phí hoặc giảm giá vé, thu hút đông đảo bạn trẻ và du khách nước ngoài. Đây là cơ hội lý tưởng để rủ rê bạn bè, cùng tìm hiểu lịch sử hào hùng của dân tộc.

3. Quán cà phê "yêu nước"

TPHCM có không ít quán cà phê treo cờ đỏ sao vàng suốt năm. Đến những dịp lễ lớn của đất nước, sắc đỏ ấy càng thêm rực rỡ khi nhiều quán trang trí thêm các chi tiết, bối cảnh, gợi không khí hào hùng.

Đặc biệt, dịp lễ 2/9, không khí càng rộn ràng hơn bao giờ hết khi hàng chục quán cà phê ở khắp TPHCM phủ sắc đỏ, trở thành những điểm hẹn thu hút người dân và du khách đến check-in.

Một số địa điểm đã có sẵn cờ đỏ sao vàng từ hôm nay, bạn có thể ghé qua như: Tibon by Jayden - Sài Gòn (8 bis, Công Trường Quốc Tế, phường Xuân Hòa), Cà phê Ống (1A Sương Nguyệt Ánh, phường Bến Thành), Mâm Coffee (26F6 DN6, KDC An Sương, phường Đông Hưng Thuận)…

4. Ngắm pháo hoa từ tầng thượng hoặc bờ sông

Năm nay, 34 tỉnh thành tại Việt Nam dự kiến đồng loạt bắn pháo hoa mừng Quốc khánh 2/9. Những năm trước, tại TPHCM, pháo hoa tầm cao thường được bắn ở đầu đường hầm sông Sài Gòn và tòa nhà Landmark 81, còn pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.

Người xem có thể chọn đứng ở các điểm thoáng đãng ven sông để ngắm những chùm pháo tầm cao rực rỡ hoặc tới các công viên, quán cà phê gần khu vực bắn tầm thấp để cảm nhận âm thanh, ánh sáng rõ nét hơn.

Trong đó, bến Bạch Đằng, cầu Mống, nóc hầm Thủ Thiêm, du thuyền trên sông Sài Gòn hay các khách sạn ven sông thường được xem là điểm ngắm pháo hoa lý tưởng.

Kết hợp buổi tối ngắm pháo hoa với một bữa ăn nhẹ hoặc ly nước mát trên một quán cà phê tầng thượng và lưu lại những khung hình lung linh bên sông Sài Gòn có thể xem là khép lại ngày lễ một cách trọn vẹn.