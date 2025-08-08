Yêu cầu không đến gần cá voi đang bơi trên vịnh Nha Trang

Ngày 8/8, ông Đàm Hải Vân, Giám đốc Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cho biết đã ban hành văn bản về việc phối hợp bảo vệ cá voi xuất hiện tại khu vực biển đảo Hòn Mun, thuộc phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, cuối tháng 7 và đầu tháng 8, đơn vị này đã ghi nhận hiện tượng cá voi xuất hiện tại vùng nước gần đảo Hòn Mun.

Hình ảnh cá voi bơi trên vùng biển tỉnh Khánh Hòa (Video: Văn Hoàng).

Qua quan sát hình thái và tập tính, bước đầu ban quản lý vịnh xác định đây là cá voi Bryde - loài động vật biển lớn, quý hiếm, có giá trị sinh thái đặc biệt.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho hay cá voi Bryde là loài được bảo vệ theo quy định của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Ban Quản lý vịnh Nha Trang cho rằng việc cá voi xuất hiện gần bờ là hiện tượng sinh thái đặc biệt quan trọng, phản ánh dấu hiệu phục hồi môi trường biển. Tuy nhiên, các hành vi tiếp cận quá gần, gây tiếng ồn hoặc bám theo của phương tiện có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và hành vi sinh học của loài này.

Do đó, Ban Quản lý vịnh Nha Trang yêu cầu các tổ chức, cá nhân không tiếp cận, giữ khoảng cách tối thiểu 100m đối với cá voi vì đây là khoảng cách an toàn cần thiết để không làm phiền đến hoạt động tự nhiên của loài; không điều khiển phương tiện đuổi theo, chặn đầu, tách cá mẹ khỏi con (nếu đi theo cặp) hoặc cố tình lái tàu vào giữa đàn cá.

Ngoài ra, các phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch không được tụ tập đông quanh khu vực có cá voi để tránh gây stress cho cá; không sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) ở độ cao thấp gây tiếng ồn lớn vì có thể gây rối loạn chức năng sinh học và hành vi của loài.

Theo Ban Quản lý vịnh Nha Trang, mọi hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ cá voi sẽ bị xử lý theo pháp luật.