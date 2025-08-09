Đi tour giá rẻ: Mua vòng ngọc 100 triệu đồng, giá thật chỉ 7 triệu đồng

Đi tour giá rẻ, khách bức xúc bị "mua hớ"

Mới đây, câu chuyện về trải nghiệm du lịch Trung Quốc khi mua tour giá rẻ của một vị khách trở thành tâm điểm chú ý của dư luận.

Anh Phan đến từ tỉnh Giang Tô cho biết, cuối tháng 3, anh cùng gia đình đặt tour tới Vân Nam do một công ty bảo hiểm tổ chức.

Trong chuyến đi, dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên, anh chi 28.000 tệ (102 triệu đồng) để mua một số sản phẩm trang sức được giới thiệu là ngọc Hoàng Long.

Chiếc vòng ngọc nằm trong 4 món đồ mà vị khách đã mua tại Vân Nam (Ảnh: QQ).

Cụ thể, 4 món đồ trang sức gồm mặt dây, vòng tay. Khi thanh toán, vị khách được yêu cầu ký nhiều loại giấy tờ, trong đó có "thỏa thuận hàng giảm giá không được trả lại". Lúc này, vì mua sắm đã mệt nên vị khách ký nhanh mà không đọc kỹ. Cửa hàng cũng không đưa trả lại khách bản gốc của thỏa thuận.

"Cả gia đình tôi chi khoảng 40.000 tệ - hơn 141 triệu đồng cho cả chuyến đi. Do tour giá rẻ nên chúng tôi mua sắm nhiều hơn vì muốn ủng hộ kinh tế địa phương”, anh Phan nói.

Cũng theo vị khách này, chuyến đi Vân Nam do công ty bảo hiểm đứng ra tổ chức với danh nghĩa “tri ân khách hàng lâu năm”. Tổng thời gian 5 ngày, mỗi người chỉ phải đóng vài trăm nhân dân tệ tiền tour.

Mọi chuyện tưởng như không có gì xảy ra tới khi về nhà, anh Phan nhờ bạn bè buôn bán ngọc xem giúp các món đồ trang sức vừa mua. Anh gần như ngã ngửa khi biết tổng giá trị thật của các món đồ chưa tới 2.000 tệ (hơn 7 triệu đồng).

Quá bức xúc, ngày 22/3 anh nộp yêu cầu trả hàng qua ứng dụng “Du lịch Vân Nam”.

Anh Phan khẳng định, tại Vân Nam có chính sách “30 ngày trả hàng không lý do” nếu khách không còn nhu cầu. Chính hướng dẫn viên trong tour cũng nhiều lần nhắc đến chính sách này nên anh tin tưởng sẽ được xử lý.

Tuy nhiên, sau khi trao đổi, cửa hàng bán ngọc lấy lý do vị khách đã ký thỏa thuận “không trả lại” để từ chối.

Một số cửa tiệm bán ngọc cho khách du lịch ở tỉnh Vân Nam (Ảnh: News).

Trong thỏa thuận ghi rõ nội dung tên cửa hàng, thời gian mua, tổng số món đồ và giá vốn là 28.000 tệ. Ngoài ra, bản thỏa thuận có đề cập tới việc khách hàng không được tiết lộ nội dung giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào, mọi hậu quả do tiết lộ giao dịch khách hàng tự chịu. Hàng bán theo giá vốn sẽ không được trả lại.

Khiếu nại khắp nơi vẫn bế tắc

Không chấp nhận tính hợp pháp của thỏa thuận này, anh Phan cho rằng bản thỏa thuận không phải hợp đồng, thiếu ghi rõ bên A, bên B và bản thân anh không được giữ bản gốc.

Từ tháng 3 đến nay, anh nhiều lần gửi đơn đến công ty bảo hiểm, công ty du lịch, đường dây nóng của du lịch tỉnh Vân Nam nhưng kết quả đều bế tắc. Phía cửa hàng bán ngọc kiên quyết không nhận trả lại hàng.

Cuối tháng 3, đại diện trung tâm giám sát trả hàng cho du khách tại thành phố Cảnh Hồng (tỉnh Vân Nam) đã trả lời vụ việc này. Theo vị đại diện, khách hàng đã ký thỏa thuận với doanh nghiệp nên không thể xử lý hành vi. Cơ quan này cũng nhận được bằng chứng tại cửa hàng quay lại quy trình mua bán có ghi âm, ghi hình, bản gốc thỏa thuận có chữ ký.

Vì vậy, cơ quan chức năng không thể tiếp nhận đơn khiếu nại, đồng thời gửi ảnh chụp bản thỏa thuận này cho vị khách.

Đầu tháng 7, Chi cục Quản lý thị trường số 1 thành phố Cảnh Hồng trả lời đơn khiếu nại. Trong đó có nội dung đề cập việc "Hàng hóa có niêm yết giá rõ ràng, có giấy chứng nhận chất lượng, chưa phát hiện vi phạm. Khách hàng đã tự ký thỏa thuận không trả hàng và điểm chỉ".

Căn cứ hướng dẫn của Trung tâm giám sát trả hàng cho du khách tỉnh Vân Nam tại mục 4, khoản 8, "khách đã ký xác nhận hoặc được thông báo bằng văn bản rằng không thể trả hàng thì doanh nghiệp có quyền từ chối”. Như vậy, vụ việc bị chấm dứt hòa giải.

Trong khi đó, đại diện cửa hàng bán ngọc cho biết, quản lý cũ của cửa tiệm đã nghỉ. Hiện cửa hàng ngọc thanh lý hàng và nộp đơn phá sản. Nếu muốn khách có thể mang vụ việc ra tòa để kiện.

Hiện vụ việc nhận sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Về vấn đề này, luật sư Trương Vĩnh Huy, thành viên cấp cao của Văn phòng luật sư ở tỉnh Chiết Giang) phân tích, thỏa thuận này có khả năng vô hiệu vì vi phạm pháp luật.

Theo Điều 24 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Trung Quốc, nếu hàng hóa không đạt chất lượng, người mua có quyền đổi, trả hoặc sửa chữa, kể cả với hàng giảm giá, trừ khi hàng được ghi rõ là “xử lý” hoặc “có lỗi” và người mua đã được thông báo rõ ràng.

Trong vụ việc này, nếu cửa hàng không công bố sản phẩm là “hàng có lỗi” mà chỉ lấy lý do “bán giá vốn” để yêu cầu ký thỏa thuận không trả lại, thì đây là điều khoản miễn trách nhiệm trái luật.

Các điều khoản “không được tiết lộ giao dịch” hay “giá vốn không được trả lại” đều làm tăng trách nhiệm của khách, hạn chế quyền khiếu nại, nên được coi là “điều khoản áp đặt” và vô hiệu ngay từ đầu.

Ngoài ra, hợp đồng không ghi rõ thông tin bên bán, chỉ có chữ ký của bên mua, vi phạm yêu cầu cơ bản của hợp đồng. Bên bán cũng không giao bản gốc cho khách, xâm phạm quyền được biết và quyền lưu giữ chứng cứ của người tiêu dùng.

Cũng theo luật sư, chính sách “30 ngày không lý do trả hàng” của tỉnh Vân Nam có quy định ngoại lệ nếu khách ký xác nhận không trả hàng. Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng khi cửa hàng đã thông tin đầy đủ và hợp đồng hợp pháp. Nếu hợp đồng vô hiệu, hoặc hàng có dấu hiệu gian lận về giá, khách vẫn có quyền đòi trả lại.

Luật sư khuyến nghị anh Phan có thể tiếp tục khiếu nại lên trung tâm giám sát trả hàng, yêu cầu loại trừ điều khoản ngoại lệ do cửa hàng không thông báo đầy đủ, hoặc khởi kiện ra tòa. Nếu chứng minh được cửa hàng giá bán cao bất hợp lý, anh có thể yêu cầu bồi thường gấp 3 lần.