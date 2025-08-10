Khởi tố 12 thanh niên mang hung khí đi xe máy "thanh toán" nhau trên phố

Ngày 10/8, Công an phường Hoa Lư (Ninh Bình) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 12 đối tượng, để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.

12 đối tượng bị khởi tố, điều tra tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an cung cấp).

Các đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Hồng Lĩnh (SN 2005), Đinh Trung Kiên (SN 2005), Nguyễn Huy Trường (SN 2007), Nguyễn Đức Xuân (SN 2009), Hoàng Gia Bảo (SN 2007), Nguyễn Đông Dương (SN 2009), Đỗ Văn Hải Anh (SN 2009), Hà Công Huy (SN 2007), Nguyễn Đức Sơn (SN 2007), Đinh Quốc Dương (SN 2008), Nguyễn Thành An (SN 2007), Điền Văn Khánh (SN 2007), cùng trú tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, khoảng 3h50 ngày 5/8, trên tuyến đường Nguyễn Văn Cừ, phố Vạn Xuân 1, phường Hoa Lư, xuất hiện 2 nhóm thanh thiếu niên liều lĩnh, điều khiển xe mô tô phóng nhanh, cầm theo “phóng lợn”, dao quắm, tuýp sắt, vỏ chai bia… rượt đuổi, hò hét, gây náo loạn đường phố suốt gần 10 phút trước khi bỏ đi.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, Công an phường Hoa Lư lập tức triển khai lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương điều tra truy xét.

Các đối tượng cùng tang vật là xe máy, hung khí bị công an bắt và thu giữ sau thời gian ngắn gây án (Ảnh: Công an cung cấp).

Chỉ sau thời gian ngắn, danh tính toàn bộ đối tượng cầm đầu và tham gia vụ việc đã bị bóc trần. Kết quả điều tra cho thấy, nhóm của Nguyễn Tuấn Tài (SN 2010, trú tại phường Tây Hoa Lư) và nhóm của Nguyễn Trí Thức (SN 2010, trú tại phường Nam Hoa Lư) cùng 16 thanh thiếu niên khác đã liên tiếp lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí để thanh toán nhau trên nhiều tuyến phố.

Hành vi này không chỉ gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản của người dân, mà còn gây bức xúc, hoang mang trong dư luận. Vì thế, cơ quan công an đã điều tra, nhanh chóng bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Vụ án đang được Công an phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ.