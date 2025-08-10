Công ty bầu Đức bị xử phạt; Vingroup định rót hơn 14 tỷ USD vào Hải Phòng

Coteccons đòi được nợ từ chủ dự án "đất vàng" TPHCM

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc ngày 30/6, Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (mã chứng khoán: CTD) đã thu về gần 143 tỷ đồng từ Công ty TNHH Saigon Glory. Sau nhiều năm tồn đọng, khoản nợ xấu này không còn xuất hiện trên báo cáo.

Saigon Glory vốn là chủ đầu tư dự án khách sạn 6 sao The Spirit of Saigon (Khu tứ giác Bến Thành, đối diện chợ Bến Thành, TPHCM), do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco sở hữu 100% vốn. Tuy nhiên, từ cuối năm 2024, Bitexco đã thống nhất chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Saigon Glory cho Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội.

Vingroup dự định đầu tư khu bến cảng, logistics hơn 14 tỷ USD tại Hải Phòng

HĐQT Vingroup phê duyệt chủ trương về việc đầu tư dự án Khu bến cảng và Trung tâm logistics Nam Đồ Sơn.

Dự án có diện tích đất, mặt nước, mặt bằng, dự kiến sử dụng có tổng diện tích 4.394,5ha. Trong đó, diện tích trực tiếp đề xuất đầu tư 4.319,1ha, bao gồm: Diện tích khu bến cảng, diện tích khu nước trước bến, diện tích trung tâm logistics sau cảng và diện tích tuyến đường trục chính kết nối dùng chung từ đoạn cuối tuyến đường sau cảng nhà nước đầu tư đến cuối phạm vi ranh giới dự án.

Dự án này được chia thành 3 giai đoạn, gồm: giai đoạn 1 là 2026-2030, giai đoạn 2 là 2031-2035, giai đoạn 3 là 2036-2040. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 373.841 tỷ đồng cho 3 giai đoạn (tương đương khoảng 14,28 tỷ USD tính theo tỷ giá hiện tại).

Quỹ ngoại tỷ USD có tổng giám đốc mới

Ngày 6/8, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) công bố quyết định bổ nhiệm Tiến sĩ Lê Anh Tuấn giữ chức Tổng giám đốc, chính thức từ ngày 1/10 tới.

Năm 2008, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn gia nhập Dragon Capital với vai trò Kinh tế trưởng. Năm 2010, ông trở thành Giám đốc Nghiên cứu, sau đó được bổ nhiệm làm Phó giám đốc đầu tư vào năm 2016. Năm 2017, ông giữ vai trò đồng Giám đốc danh mục đầu tư của nền tảng IPO và chào bán riêng lẻ, trước khi chính thức đảm nhận vị trí Giám đốc Khối đầu tư (CIO) từ tháng 1/2023.

Trong vai trò này, ông phụ trách Ủy ban Đầu tư của tất cả các quỹ cổ phiếu và quỹ thu nhập cố định do Dragon Capital quản lý.

Ông từng theo học chương trình thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Đại học Willamette (Mỹ) và tiếp tục lấy bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Đại học bang Pennsylvania, Mỹ.

Trốn thuế, công ty thuộc Tập đoàn Xuân Thiện bị phạt hơn 390 triệu đồng

Ngày 6/8, đại diện Thuế tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Ea Súp 3 (Công ty Ea Súp 3, thuộc Tập đoàn Xuân Thiện) về hành vi trốn thuế.

Hai cổ đông của Công ty Ea Súp 3 chuyển nhượng vốn có hành vi trốn thuế, vì vậy, công ty này bị xử phạt hơn 390 triệu đồng. Trong đó, việc chuyển nhượng vốn của ông N.V.Th. bị xử phạt hơn 10 triệu đồng và chuyển nhượng vốn của ông N.V.T. bị xử phạt hơn 380 triệu đồng.

Dự án điện mặt trời của Công ty Ea Súp 3, Tập đoàn Xuân Thiện tại Đắk Lắk (Ảnh: Uy Nguyễn).

Công ty bầu Đức và 2 doanh nghiệp bị phạt

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG). Số tiền phạt là 92,5 triệu đồng.

Theo quyết định, công ty do ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đã không công bố với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Hoàng Anh Gia Lai không công bố thông tin trên hệ thống của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2023, năm 2024 và bán niên năm 2024.

Ngoài Hoàng Anh Gia Lai, từ đầu tháng 8 đến nay, UBCKNN cũng ban hành nhiều quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 810 và Công ty cổ phần Tổng Bách Hóa.

Novaland muốn phát hành 151 triệu cổ phiếu, hoán đổi 6.074 tỷ đồng nợ

Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) vừa công bố bổ sung tờ trình xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi dư nợ gốc trái phiếu.

Cụ thể, các mã trái phiếu mà Novaland muốn xử lý là 13 mã trái phiếu được phát hành từ năm 2021 và 2023 với tổng giá trị dư nợ gốc là 6.074 tỷ đồng.

Theo phương án sẽ trình tại họp đại hội đồng cổ đông bất thường sắp tới đây, Novaland dự kiến phát hành hơn 151 triệu cổ phiếu để hoán đổi toàn bộ dư nợ gốc của các mã trái phiếu này, với giá phát hành 40.000 đồng/cổ phiếu.

Tương ứng, cứ 40.000 đồng dư nợ gốc trái phiếu sẽ được quyền hoán đổi thành 1 cổ phiếu phát hành mới. Phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi nói trên dựa trên giá trị sổ sách của cổ phiếu NVL cuối năm 2024, cũng như dự liệu của Novaland về giá trị thị trường dự kiến tại thời điểm phát hành sau khi hoàn tất thủ tục.