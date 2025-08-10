Vừa lập kỷ lục, Son Heung Min gây ấn tượng trong trận ra mắt CLB mới

Cách đây ba ngày, Son Heung Min vừa ra mắt LAFC và trở thành cầu thủ có mức phí chuyển nhượng cao nhất giải Nhà nghề Mỹ (MLS) với 26 triệu USD. Ngay lập tức, tiền đạo người Hàn Quốc đã chứng minh phẩm chất của ngôi sao khi ra mắt LAFC trong trận đấu với Chicago Fire vào sáng nay (10/8).

Son Heung Min gây ấn tượng trong trận ra mắt LAFC (Ảnh: Getty).

Trong trận đấu này, Son Heung Min được bố trí trên băng ghế dự bị. Cầu thủ người Hàn Quốc được tung vào sân ở phút 61, khi tỷ số là 1-1. Sau đó, đội chủ nhà Chicago Fire đã nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 71.

Ở thời điểm đội nhà gặp khó khăn, Son Heung Min đã lên tiếng. Phút 81, tiền đạo sinh năm 1992 có tình huống bứt tốc ấn tượng buộc hậu vệ Carlos Teran của Chicago Fire phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài cho LAFC hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Denis Bouanga đã ghi bàn san bằng tỷ số 2-2.

Đây là trận đấu LAFC phải làm khách nhưng có rất nhiều cổ động viên của đội bóng này tới sân của Chicago Fire để theo dõi trận ra mắt của tiền đạo người Hàn Quốc. Họ đã mặc áo của đội tuyển Hàn Quốc, Tottenham hay Bayer Leverkusen để bày tỏ sự ủng hộ với Son Heung Min.

Son Heung Min mang về quả phạt đền cho LAFC (Ảnh: Getty).

Ở trận đấu này, LAFC đã bị thủng lưới ngay phút 11 từ pha đánh đầu của Teran nhưng sau đó, họ đã có bàn thắng gỡ hòa do công của Ryan Hollingshead ở phút 19. Tới phút 71, Bamba đã ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Chicago Fire. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2.

Sau trận hòa trên sân Chicago Fire, LAFC đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng miền Tây ở MLS với 37 điểm sau 23 trận, kém đội đầu bảng San Diego 12 điểm nhưng thi đấu ít hơn 3 trận. Cơ hội vươn lên vẫn còn với LAFC. Với sự xuất hiện của Son Heung Min, đội bóng thành phố Los Angeles được kỳ vọng sẽ tạo nên sức bật trong phần sau mùa giải.