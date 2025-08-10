Vụ 2 khách Việt tử vong ở Hy Lạp: Khách cần lưu ý gì khi đến đảo Milos?

Như Dân trí đã đưa tin, 2 du khách người Việt Nam đã tử vong sau khi rơi xuống vùng biển ngoài khơi đảo du lịch Milos (Hy Lạp).

Theo giới chức địa phương, ban đầu, du khách nữ bị rơi xuống biển trước do gió mạnh. Một người đàn ông cố lao xuống cứu nhưng bị gió cuốn đi. Cả hai sau đó được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh trên biển và được đưa vào trung tâm y tế địa phương. Đáng tiếc họ được xác định đã tử vong.

Thông tin này nhận được sự quan tâm đặc biệt trong cộng đồng du lịch, đặc biệt là người Việt ở Hy Lạp.

Liên quan đến sự việc này, chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hữu Thọ (người Việt sống ở Hy Lạp - chuyên cung cấp các dịch vụ du lịch) cho rằng đây là sự việc rất đáng tiếc.

Cảnh quan độc đáo ở đảo Milos thu hút nhiều khách muốn khám phá (Ảnh: Abroad).

Theo anh Thọ, đảo Milos nổi tiếng với những bãi biển được hình thành từ nham thạch núi lửa. Tuy nhiên, gió mạnh là yếu tố bất lợi của hòn đảo, tiềm ẩn nguy cơ du khách bị thổi ngã.

"Hàng năm, vào tháng 7-8, gió ở đảo Milos rất mạnh. Thông thường, khi gió lên đến cấp 7-8, phà đi các đảo phải ngừng hoạt động", anh Thọ nói

Là người chuyên cung cấp dịch vụ du lịch ở Hy Lạp, anh Thọ từng nhiều lần khuyên khách không nên đến Milos.

"Bãi biển ở Milos hình thành từ nham thạch rất trơn trượt, không phù hợp để tắm. Các vách đá trắng rất đẹp mắt, nhưng chỉ cần thiếu cẩn thận, du khách có thể bị ngã xuống biển. Tôi thường khuyên khách lựa chọn các địa điểm khác như Mykonos hay Santorini...", anh Thọ cho biết.

Theo anh, đảo Milos nằm cách Athens gần 190km. Để đến đây, du khách có thể lựa chọn là đi phà, thuyền hoặc di chuyển bằng loại máy bay cánh quạt cỡ nhỏ ATR 72.

Khách thường tự đặt vé máy bay, du thuyền đến đảo Milos. Các tour dẫn khách nước ngoài tham quan Hy Lạp ít xếp địa điểm này vào lịch trình do đi lại bất tiện.

Bên cạnh những yếu tố bất lợi, Milos sở hữu hơn 40 bãi biển, cảnh quan độc đáo, không đông người nên nhiều du khách muốn khám phá.

Với những người đã đặt tour hoặc dự định sẽ đến Milos khám phá trong thời gian tới, anh Thọ khuyến cáo, du khách nên theo dõi tình hình thời tiết, tìm hiểu kỹ về điểm đến, tuân thủ các khuyến cáo an toàn của hướng dẫn viên và cơ quan chức năng, tránh đứng gần mép các vách đá hay mạn thuyền.

Tháng 7-8, gió ở Milos thổi mạnh tiềm ẩn nguy hiểm với du khách (Ảnh: Travel).

Trước sự cố đáng tiếc của 2 vị khách Việt, theo anh Thọ người thân của nạn nhân nên liên lạc với Đại sứ quán Việt Nam ở Hy Lạp để thực hiện các thủ tục giúp đưa thi thể nạn nhân về nước sớm nhất có thể.

Bản thân anh Thọ sẵn sàng mời thân nhân của nạn nhân đến ở miễn phí tại thủ đô Athens. Đây là căn hộ được gia đình anh cho thuê lâu dài, do khách trả trước thời hạn nên phòng đang bỏ trống.

"Thân nhân của 2 vị khách sang Hy Lạp nhận thi thể có thể gặp những khó khăn do không thông thạo địa bàn. Là người Việt Nam với nhau, hỗ trợ được gì để động viên họ, tôi luôn sẵn sàng", anh cho biết.