Điểm tuần: iPhone 17 lộ ngày ra mắt, OpenAI phát hành ChatGPT-5

Lộ ngày ra mắt iPhone 17

Theo một số nguồn tin nội bộ được trang MacRumors thu thập, Apple sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu thế hệ iPhone 17 vào ngày 9/9. Đến ngày 12/9, công ty sẽ bắt đầu nhận đặt trước đơn hàng.

Mô hình iPhone 17 Pro Max (Ảnh: GSMArena).

Dự kiến, những chiếc iPhone 17 đầu tiên sẽ được giao đến tay người dùng vào ngày 19/9. Tương tự những năm trước, một số thị trường mở bán sớm iPhone 17 sẽ bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản,...

Bên cạnh iPhone 17, Apple có thể sẽ công bố một số sản phẩm mới như đồng hồ thông minh Apple Watch SE 3, Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 và tai nghe không dây AirPods Pro 3.

ChatGPT-5 ra mắt

Tuần qua, OpenAI đã giới thiệu GPT-5 - mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mới nhất và được đánh giá là thông minh, mạnh mẽ nhất hiện nay. Đây là nền tảng cho các phần mềm chatbot AI, nổi bật nhờ khả năng phản hồi nhanh, chính xác và hữu ích hơn đáng kể so với GPT-4.

Khác với các phiên bản trước, GPT-5 sẽ được cung cấp cả cho người dùng miễn phí của ChatGPT, thay vì chỉ giới hạn trong nhóm người dùng trả phí. Tuy nhiên, bản miễn phí sẽ có giới hạn về tính năng và số lượt sử dụng.

CEO OpenAI Sam Altman nhấn mạnh sự vượt trội của GPT-5: “Tôi đã thử quay lại GPT-4 và cảm giác thật tệ. GPT-5 giống như một nhóm chuyên gia trình độ tiến sĩ nằm gọn trong túi áo của bạn”.

Đồng hồ thông minh Amazfit Balance 2

Amazfit Balance 2 sở hữu màn hình AMOLED 1,5 inch phủ kính Sapphire chống trầy xước. Đồng hồ đạt chuẩn chống nước 10 ATM, hỗ trợ tốt các môn thể thao dưới nước, lặn tự do, cho phép theo dõi chính xác và tăng cường độ an toàn khi hoạt động dưới nước.

Amazfit Balance 2 có thể hoạt động liên tục tới 10 ngày (Ảnh: Amazfit).

Thiết bị tích hợp hơn 170 chế độ thể thao, từ chạy bộ, bơi lội, tập tạ, HIIT, đến pickleball và nhiều môn khác. Amazfit Balance 2 còn cung cấp khả năng theo dõi sức khỏe, đo nhịp tim, HRV, nồng độ oxy trong máu, chất lượng giấc ngủ và nhiều chỉ số sức khỏe quan trọng khác.

Tốc độ 5G của nhà mạng Việt Nam đạt kỷ lục mới

Theo số liệu thống kê mới nhất tính đến tháng 7 năm nay của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ), tốc độ mạng 5G trung bình tại Việt Nam đạt 447,03 Mb/s khi tải xuống và 99,26 Mb/s khi tải lên, độ trễ trung bình chỉ ở mức 24 mili-giây.

Tốc độ mạng 5G trung bình tại Việt Nam đạt kỷ lục mới (Ảnh: Trung Nam).

Đây là kỷ lục về tốc độ download, upload và độ trễ của mạng 5G tại Việt Nam từ trước đến nay, đánh dấu những nỗ lực cải thiện về chất lượng và độ ổn định mạng 5G của các nhà mạng trong nước.

Trong đó, mạng 5G của Viettel đang dẫn đầu tốc độ mạng 5G tại Việt Nam, với tốc độ tải xuống trung bình đạt 482,54 Mb/s, tốc độ tải lên trung bình đạt 105,52 Mb/s và độ trễ trung bình 24 mili-giây.

Apple thống trị thị trường máy tính bảng

Báo cáo từ công ty nghiên cứu thị trường Canalys cho biết Apple giữ vững vị trí dẫn đầu với 14,1 triệu chiếc iPad được bán ra trong quý II, tương đương 36,1% thị phần toàn cầu. Mức tăng trưởng trên cao hơn 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong giai đoạn quý II, Apple tiếp tục giữ vững vị trí dẫn đầu với 14,1 triệu chiếc iPad được bán ra (Ảnh: PhoneArena).

Samsung xếp ở vị trí thứ hai với 6,7 triệu thiết bị được bán ra, chiếm 17,1% thị phần máy tính bảng toàn cầu. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số của Samsung đã giảm 1,8%.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Huawei (8,3% thị phần), Lenovo (7,9% thị phần) và Xiaomi (7,8% thị phần). Cả ba nhà sản xuất này đều chứng kiến mức tăng trưởng mạnh mẽ so với năm trước, với động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Trung Quốc.

Hàng chục triệu laptop Dell dính lỗi bảo mật nghiêm trọng

Các nhà nghiên cứu tại Cisco Talos vừa đưa ra cảnh báo về lỗ hổng bảo mật có thể ảnh hưởng đến hàng chục triệu máy tính xách tay thương hiệu Dell.

Hàng chục triệu máy tính Dell có thể bị ảnh hưởng bởi sự cố bảo mật này (Ảnh: TheVerge).

Báo cáo cho biết hơn 100 mẫu máy tính xách tay của Dell liên quan đến sự cố này. Các lỗ hổng liên quan đến chip Broadcom BCM5820X, được Dell sử dụng trong chương trình cơ sở và hệ thống bảo mật ControlVault.

Tin tặc có thể lợi dụng lỗ hổng bảo mật trên để tấn công đánh cắp dữ liệu nhạy cảm cũng như duy trì quyền truy cập ngay cả khi người dùng cài đặt lại hệ điều hành trên thiết bị.

Robot hút bụi lau nhà đầu tiên tích hợp máy hút cầm tay

eufy Omni E28 là robot hút bụi lau nhà đầu tiên trên thế giới tích hợp máy hút cầm tay FlexiOne. Người dùng có thể biến trạm sạc thành một chiếc máy hút khô và ướt cầm tay để xử lý nhanh các vết bẩn khó chịu trên nệm, ghế sofa và nội thất trong xe ô tô.

Robot hỗ trợ hệ thống điều hướng AI.See kết hợp camera RGB và đèn LED để tạo lập bản đồ và nhận biết vật thể (Ảnh: eufy).

Thiết bị tích hợp chổi cạnh đôi CornerRover, cho khả năng thu gom rác tối ưu và rút ngắn thời gian dọn dẹp. Chổi cạnh CornerRover bên phải của sản phẩm còn có khả năng tự động vươn ra gom rác hiệu quả tại những mép tường và góc khuất mà robot truyền thống thường bỏ sót.

Huawei lần đầu tổ chức giải chạy tại Việt Nam

Ngày 3/8, giải chạy Thắp Sáng Vòng Hoạt Động do Huawei Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại TPHCM. Chuỗi sự kiện đã được Huawei tổ chức tại nhiều thành phố lớn trên thế giới như Berlin (Đức), Manila (Philippines), Bangkok (Thái Lan)...

Giải chạy nằm trong chuỗi sự kiện toàn cầu Thắp sáng Vòng hoạt động của Huawei (Ảnh: CTV).

Tại sự kiện, Huawei còn mang đến không gian trải nghiệm công nghệ với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, từ các thiết bị đeo tay thông minh đến tai nghe thể thao.

Sự kiện Web3 ETHVietNam trở lại

ETHVietnam 2025 được tổ chức tại TPHCM trong 2 ngày 9-10/8. Sự kiện năm nay quy tụ các nhà lãnh đạo, những builder, creator, đại diện các protocol, quản trị DAO, nhà phát triển, nghệ sĩ, nhà đầu tư Web3 cùng nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.

Sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 10 năm Ethereum ra đời (Ảnh: CTV).

Chương trình năm nay bao gồm các phiên thảo luận, bài phát biểu từ lãnh đạo và chuyên gia hàng đầu, workshop chuyên sâu cho builders như bootcamp “Zero-to-Launch” hay “DeFi Mastery”, cùng On-Chain Demo Day,...