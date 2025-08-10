Chuyên gia nhận định ý nghĩa việc chọn Alaska cho thượng đỉnh Mỹ - Nga

Cảng ở Alaska (Ảnh: Washington Post).

Nhà Trắng và Điện Kremlin ngày 8/8 xác nhận, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm tại Alaska vào ngày 15/8 tới. Hai nhà lãnh đạo được cho là sẽ bàn về các vấn đề quan hệ song phương cũng như giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Ông Dmitry Suslov, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn diện về châu Âu và Quốc tế thuộc Trường Kinh tế Cao cấp, đồng thời là chuyên gia của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai, nhận định việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ ở Alaska cho thấy ý định của 2 nước nhằm thay đổi căn bản quan hệ song phương và chấm dứt tình trạng đối đầu giữa Washington và Moscow.

Chuyên gia này lưu ý rằng Alaska là bang của Mỹ có vị trí địa lý gần Nga nhất.

“Việc lựa chọn Alaska nhằm nhấn mạnh tính chất song phương của hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, chương trình nghị sự sẽ được thảo luận, cũng như tính song phương của các quyết định sẽ được đưa ra, bao gồm cả vấn đề Ukraine”, ông nói thêm.

“Cần nhấn mạnh rằng đây sẽ là một hội nghị thượng đỉnh toàn diện. Việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn diện như vậy tại lãnh thổ của một bên tham gia mà không phải ở nước thứ ba cho thấy sự thay đổi về chất lượng trong quan hệ Nga - Mỹ. Hoặc ít nhất, nó phản ánh ý định của 2 bên muốn thay đổi căn bản quan hệ Nga - Mỹ, thậm chí chấm dứt tình trạng đối đầu”, ông Suslov nhận định.

Theo ông, việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Alaska chứng tỏ mong muốn của các bên vượt qua “vấn đề tồn đọng” và đưa quan hệ Nga - Mỹ lên một tầm cao mới.

“Alaska nhấn mạnh tính chất hoàn toàn song phương của hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ và của bất kỳ kế hoạch Nga - Mỹ nào về giải quyết vấn đề Ukraine, bởi vì nơi đây nằm xa nhất có thể so với châu Âu và Ukraine, đồng thời lại gần Nga nhất”, chuyên gia này nhấn mạnh.

Người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF) đồng thời là Đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế với các quốc gia nước ngoài, ông Kirill Dmitriev, gọi Alaska là một “sân khấu hoàn hảo” cho hội nghị thượng đỉnh lịch sử giữa lãnh đạo Nga và Mỹ.

“Hội nghị thượng đỉnh lịch sử Nga - Mỹ tại Alaska vào ngày 15/8. Sân khấu hoàn hảo: Mỹ và Nga chỉ cách nhau vài km, được chia cách bởi Đường đổi ngày quốc tế (một bên là “Hôm qua”, bên kia là “Ngày mai”). Hãy cùng nhau đi từ hôm qua đến ngày mai trong hòa bình”, ông Dmitriev viết trên mạng xã hội X.

Ông cũng kêu gọi phát triển các mối liên kết Bắc Cực giữa Nga và Mỹ. “Tổng thống Trump công bố hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Putin tại Alaska... Alaska gợi nhớ những mối liên kết. Hãy để Nga và Mỹ hợp tác về môi trường, hạ tầng và năng lượng ở Bắc Cực và hơn thế nữa”, ông Dmitriev nhấn mạnh.