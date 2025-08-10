Cán bộ ra xã đảo được hỗ trợ, người dân không phải vượt biển vào đất liền

Nhơn Châu (hay còn gọi là Cù lao Xanh), xã đảo duy nhất của tỉnh Gia Lai sau khi sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã cũng như cấp tỉnh, đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ chính quyền địa phương nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức và người dân yên tâm sinh sống và làm việc.

Với chu vi khoảng 15km và cách đất liền Quy Nhơn 13 hải lý (24km) về phía đông nam, Nhơn Châu có tổng diện tích tự nhiên hơn 362ha, bao gồm 3 thôn (Tây, Trung, Đông) với hơn 2.300 nhân khẩu.

Nhiều thủ tục hành chính người dân không phải đi đò vào đất liền để làm (Ảnh: Trương Định).

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy xã đảo Nhơn Châu, cho biết để hỗ trợ 9 cán bộ, công chức từ đất liền ra đảo làm việc theo mô hình chính quyền 2 cấp, tỉnh Gia Lai đã quyết định hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng.

Đây là khoản hỗ trợ cần thiết khi chi phí đi lại bằng ca nô du lịch khá cao (150.000 đồng/chuyến), trung bình 8 chuyến/tháng, hoặc hơn nếu cán bộ phải vào Quy Nhơn họp nhiều.

Ngoài ra, địa phương còn hỗ trợ 500.000 đồng/chuyến cho chủ đò đưa đón người dân vào đất liền, góp phần giảm gánh nặng chi phí đi lại cho người dân.

Đặc biệt, học sinh, sinh viên từ Nhơn Châu theo học tại các trường THPT, cao đẳng, trung cấp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khác trong tỉnh cũng nhận được hỗ trợ chi phí sinh hoạt đáng kể. Mỗi học sinh, sinh viên sẽ được hỗ trợ 540.000 đồng tiền ăn/tháng, 180.000 đồng tiền nhà ở/tháng và 200.000 đồng tiền đò/tháng.

Bí thư Đảng ủy xã đảo cũng thông tin thêm, sau hơn 1 tháng triển khai mô hình chính quyền 2 cấp, Nhơn Châu đã có những chuyển biến tích cực trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính.

Nhiều hồ sơ, thủ tục trước đây thuộc cấp huyện giải quyết nay đã được đưa về cấp xã, giúp người dân không phải đi lại nhiều lần, đặc biệt là không phải vượt biển vào đất liền.

Các thủ tục thường xuyên như chứng thực giấy tờ, hộ tịch, tư pháp… đều được xử lý kịp thời, không để tồn đọng, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân.