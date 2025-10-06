Rực rỡ đêm khai mạc Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025

Tối 5/10, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 đã chính thức khai mạc tại Công viên Cần Thạnh, xã Cần Giờ, TPHCM thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham dự. Sự kiện năm nay đánh dấu 12 năm lễ hội được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khẳng định giá trị tinh thần, văn hóa và tín ngưỡng biển cả độc đáo của ngư dân vùng Nam Bộ.

Phát biểu trong đêm khai mạc, ông Nguyễn Văn Dũng - Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết: "Thông qua lễ hội, chúng ta cùng chung tay bảo tồn di sản, phát triển du lịch xanh, hình thành những sản phẩm dịch vụ đặc trưng, nâng cao sinh kế người dân, góp phần xây dựng Cần Giờ trở thành điểm đến an toàn , thân thiện, khác biệt”.

Không khí lễ hội trở nên sôi động với tiếng trống, tiếng chiêng rộn ràng, cờ hoa rực rỡ và những tà áo dài, áo bà ba truyền thống. Người dân địa phương cùng du khách đã đổ về khu vực trung tâm, hòa mình vào dòng người đông đúc, háo hức chờ đón các hoạt động đặc sắc.

Phát biểu tại lễ mừng công, ông Võ Hữu Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cần Giờ – nhấn mạnh tầm quan trọng của lễ hội trong việc phát huy thế mạnh kinh tế biển, du lịch sinh thái và ngành thủy sản mũi nhọn của địa phương. Ông khẳng định, lễ hội là niềm tự hào, tiếp thêm động lực để ngư dân bám biển, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, Lễ hội Nghinh Ông không chỉ là dịp để tưởng nhớ, tri ân cá Ông (cá Voi) – vị thần hộ mệnh của ngư dân, mà còn là thời điểm tổng kết mùa đánh bắt cũ, khởi đầu mùa biển mới bội thu.

Trong khuôn khổ lễ khai mạc, khán giả đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc, tái hiện đời sống ngư dân vùng biển Cần Giờ, cùng những tiết mục ca múa nhạc mang đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ. Đặc biệt, tiết mục hò bả trạo do ngư dân làng chài Phước Hải biểu diễn đã mang ý nghĩa sâu sắc, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa và mùa màng bội thu.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ năm nay sẽ diễn ra trong nhiều ngày với các hoạt động chính như lễ rước kiệu Nghinh Ông trên biển, hội thi ẩm thực, các trò chơi dân gian và chương trình nghệ thuật phục vụ du khách, hứa hẹn mang đến một không gian văn hóa đặc sắc và ý nghĩa cho cộng đồng.

Phần hội năm nay được tổ chức phong phú hơn bao giờ hết với hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao và ẩm thực xuyên suốt trên các tuyến đường trung tâm Cần Thạnh. Ngoài ra, UBND xã Cần Giờ cũng đã tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích lao động, sản xuất tốt và có hoạt động trùng tu, bảo tồn gìn giữ Lăng Ông Thủy Tướng.

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 5 đến 7/10 (nhằm ngày 14, 15, 16 tháng 8 Âm lịch).

Phần lễ được tổ chức trang trọng với các nghi thức: Lễ viếng nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác, lễ viếng đền thờ anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ, các nghi thức cúng đại lễ cổ truyền...

Phần hội được tổ chức hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc như: không gian triển lãm ảnh Cần Giờ xưa và nay; giới thiệu quá trình hình thành và phát triển lễ hội; hình ảnh làng nghề, ngư cụ, đời sống nghề biển; đồng thời khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường…