Sau nhiều năm phải tổ chức quy mô nhỏ vì đại dịch Covid-19, năm nay lễ hội Tràng An được tổ chức hoành tráng thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến tham dự. Lãnh đạo trung ương và tỉnh Ninh Bình cũng đến tham dự, dâng hương cầu cho quốc thái dân an, mùa màng tốt tươi, muôn dân được ấm no hạnh phúc.