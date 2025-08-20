SHB góp phần kiến tạo “Niềm tin số”

Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” (KOL Summit 2025) do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao tổ chức tại Hà Nội, quy tụ gần 300 KOL tiêu biểu từ 34 tỉnh, thành.

Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô quốc gia, tạo diễn đàn kết nối KOL với cơ quan quản lý, doanh nghiệp và nền tảng, cùng lan tỏa giá trị tích cực, hướng tới phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

SHB cùng đất nước kiến tạo “Niềm tin số” (Ảnh: BTC).

KOL và sứ mệnh dẫn dắt niềm tin

Tham dự sự kiện, ông Đỗ Quang Vinh đã có bài tham luận về chủ đề “KOL cá nhân và tổ chức - sứ mệnh dẫn dắt niềm tin và khát vọng vươn mình của dân tộc”.

Vừa đóng vai trò là nhà quản trị của SHB, vừa là KOL được một bộ phận công chúng lắng nghe trên không gian số, tham luận của ông Đỗ Quang Vinh hướng đến việc biến ảnh hưởng thành tác động, xây dựng không gian số minh bạch, lành mạnh và kiến tạo liên minh niềm tin số, cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Ông Đỗ Quang Vinh tham luận tại Hội nghị (Ảnh: BTC).

"Từ kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, tôi nhận ra rằng thông điệp chỉ bền khi đi cùng với hành động. Công chúng không chỉ tìm mỹ từ; họ tìm sự chân thực và kết quả có thể kiểm chứng. Là thế hệ trẻ, giữ vai trò quản trị doanh nghiệp và góc nhìn từ người lan tỏa trên mạng xã hội, tôi thấy được tiềm năng của sự hợp tác giữa doanh nghiệp và KOL để kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp", ông Đỗ Quang Vinh cho biết.

Xuyên suốt 32 năm phát triển, SHB kiên tâm đồng hành cùng đất nước, người dân, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Không chỉ phát triển để trở nên lớn mạnh hơn mỗi ngày, SHB nhận thức được trách nhiệm của một tổ chức tài chính trong việc kết nối và lan tỏa những giá trị cho cộng đồng, từ kinh tế, tài chính đến văn hóa và đời sống.

Với tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm, mỗi hoạt động của SHB đều để lại dấu ấn đóng góp vào sự phát triển của kinh tế - xã hội đất nước. Tinh thần đó trở thành một nét văn hóa, được phát huy qua mỗi thế hệ cán bộ nhân viên SHB.

Là thế hệ lãnh đạo trẻ của SHB, ông Đỗ Quang Vinh không chỉ tiếp nối những giá trị tốt đẹp của SHB, mà còn cộng hưởng với vai trò cá nhân trên không gian số, để không ngừng lan tỏa, tạo nên những ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng và truyền cảm hứng mạnh mẽ cho những người theo dõi.

Doanh nghiệp cũng đóng vai trò như KOL

Tại sự kiện, bài tham luận của ông Đỗ Quang Vinh cũng đề cập về mối liên kết, tác động hai chiều giữa doanh nghiệp với cán bộ nhân viên, cổ đông, đối tác, cơ quan quản lý… Không gian số cũng trở thành nơi để doanh nghiệp lan tỏa những sản phẩm tiện ích, những giá trị nhân văn tới cộng đồng, góp phần xây dựng kinh tế.

Ở chiều ngược lại, không gian số cũng là kênh lắng nghe hiệu quả những tín hiệu từ khách hàng, cổ đông… giúp doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng trải nghiệm và đổi mới sản phẩm. Như vậy, doanh nghiệp cũng có thể đóng vai trò như KOL, cùng với người lao động, cổ đông, khách hàng, đối tác, nhà quản lý, cộng đồng kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, xây dựng niềm tin vững chắc trong xã hội.

Ông Đỗ Quang Vinh trở thành thành viên của Liên minh “Niềm tin số” (Ảnh: BTC).

Để xây dựng không gian số minh bạch, lành mạnh và vì cộng đồng, cần sự chung tay của doanh nghiệp, KOL và công chúng. Tại sự kiện, Liên minh “Niềm tin số” đã ra đời, quy tụ KOL cùng cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp và báo chí, nhằm chống tin giả, lừa đảo trực tuyến, quảng cáo kém minh bạch, đồng thời lan tỏa giá trị tích cực, nhân văn. Liên minh đóng vai trò cầu nối giữa các bên, thúc đẩy sự minh bạch, chuyên nghiệp và trách nhiệm trong môi trường số.

Ông Đỗ Quang Vinh cũng trở thành thành viên tích cực của Liên minh, góp phần củng cố kết nối bền vững và khẳng định trách nhiệm của SHB với tiến trình số hóa quốc gia. Điều này đồng thời thể hiện cam kết của SHB trong hành trình phát triển bền vững, gắn kết với sự nghiệp hiện đại hóa đất nước.

Đại diện SHB khẳng định, với vị thế một trong những ngân hàng hàng đầu, SHB luôn mang đến các sản phẩm dịch vụ gắn liền với trách nhiệm và sự vững vàng. Ngân hàng kiên định đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân, triển khai nhiều gói tín dụng hỗ trợ SME, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và kinh tế số, bám sát tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW và 68-NQ/TW về chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

SHB cũng là một trong những ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất cả nước, đồng thời luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội. Nhiều năm qua, SHB đã lan tỏa những giá trị nhân văn, phát huy truyền thống tương thân tương ái của dân tộc. SHB đã ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng để hỗ trợ người nghèo, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; xây dựng nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm tại nhiều tỉnh miền núi, biên giới.