Tình hình sức khỏe đáng ngại của nạn nhân bị mẹ đưa đi bán dâm ở TPHCM

Ngày 20/8, anh Nguyễn Ngọc Minh, cha ruột của N.K.P.U (16 tuổi) - nạn nhân bị mẹ đưa đi bán dâm ở TPHCM - thông tin với phóng viên Dân trí, con gái anh vừa trở lại bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau khoảng 1 tuần về nhà.

Trong lần tái khám gần nhất, kết quả xét nghiệm đường huyết mao mạch của bệnh nhân được ghi nhận ở mức 23,5mmol/L, tức cao gấp 4 lần mức bình thường (3,9-6,1mmol/L).

Ngoài ra, tình trạng viêm, nhiễm trùng ở ngón tay của bệnh nhi vẫn còn, nên tiếp tục được điều trị nội khoa, chăm sóc vết thương.

“Bác sĩ báo con tôi cần kiêng ăn vặt tối đa, phải ăn ngày 3 bữa theo phác đồ bệnh viện và kiêng uống sữa có đường. Nếu tình trạng không cải thiện, bé có thể nhập viện lại”, anh Minh nói.

Bé U. vẫn còn nhiều tình trạng sức khỏe bất lợi (Ảnh: NT).

Cũng theo cha bé U., sau khi hoàn cảnh gia đình anh được báo đăng tải, nhiều người đã tìm cách xin thông tin của anh với mong muốn giúp đỡ, đồng thời trên mạng xã hội xuất hiện những tài khoản ngân hàng giả mạo để kêu gọi chuyển tiền.

Người cha khẳng định, bé U. và anh đã được bạn đọc thông qua chương trình Nhân ái báo Dân trí ủng hộ số tiền lớn, nên gia đình xin phép nhường những sự quyên góp tiếp theo cho các hoàn cảnh khác cần hơn. Anh mong mọi người cảnh giác để tránh bị lừa đảo.

Trước đó, như đã thông tin, N.K.P.U. gần đây phải đi cấp cứu vì hàng loạt vấn đề bất lợi về sức khỏe, gồm nhiễm trùng, viêm mô tế bào ngón 3 bàn tay phải hóa áp xe, trên bệnh nền đái tháo đường type 1 nhiễm ceton, trầm cảm.

Sau khi tiến hành tiểu phẫu vết thương, kết quả cấy mẫu bệnh phẩm xác định bệnh nhân nhiễm tụ cầu vàng - loại vi khuẩn nguy hiểm có khả năng kháng thuốc cao. Bệnh nhân cũng được điều trị bằng kháng sinh, tiêm insulin ổn định đường huyết, phối hợp với trị liệu tâm thể để kiểm soát tình trạng trầm cảm.

Sau lần đưa con nhập viện điều trị vào cuối tháng 7, anh Nguyễn Ngọc Minh cho biết bản thân không còn khả năng lo tiếp cho U. vì gia cảnh quá khó khăn.

Biết được thông tin trên, hàng nghìn tấm lòng nhân ái ở khắp nơi đã cùng quyên góp, ủng hộ cha con anh số tiền hơn 1,7 tỷ đồng để lo việc điều trị và ổn định cuộc sống.