2 con gái phó chủ tịch VPBank dự chi 1.400 tỷ mua 40 triệu cổ phiếu VPB

Theo thông tin Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã chứng khoán: VPB) công bố, bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân, là 2 con gái ông Bùi Hải Quân, Phó chủ tịch ngân hàng, đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu mỗi người.

Cả 2 giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/8 đến ngày 23/9 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Trước giao dịch, cả bà Thi và bà Ngân đều chưa sở hữu cổ phiếu VPB nào. Nếu giao dịch thành công, mỗi người sẽ nắm 0,25% vốn nhà băng này. Trong khi đó ông Bùi Hải Quân hiện sở hữu hơn 156 triệu cổ phiếu VPB, tương ứng tỷ lệ 1,97%.

Các con gái ông Quân thực hiện giao dịch trên trong bối cảnh cổ phiếu VPB đã tăng gần 90% từ đầu năm, dao động quanh mức 35.500 đồng/cổ phiếu. Nếu so với vùng đáy tháng 4 do biến động thị trường từ chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump, cổ phiếu VPB đã tăng hơn 120%.

Diễn biến giá cổ phiếu VPBank trong một năm qua (Ảnh: Fireant).

Như vậy, bà Thi và bà Ngân dự kiến sẽ phải chi ra khoảng gần 700 tỷ đồng mỗi người để thực hiện giao dịch trên. Tổng số tiền 2 con gái của Phó chủ tịch VPBank Bùi Hải Quân phải chi ra là khoảng 1.400 tỷ đồng.

Mới đây, Bloomberg đưa tin VPBank đang chuẩn bị kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) cho công ty chứng khoán trực thuộc - Chứng khoán VPBank (VPBankS). Việc này có thể được triển khai trong quý IV, song nội dung chi tiết về quy mô và thời điểm vẫn trong quá trình thảo luận và có thể thay đổi tùy tình hình.

Còn theo Reuters, VPBank có thể tiến hành IPO 10% cổ phần VPBankS trong lần này. VPBankS có vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng (570 triệu USD).