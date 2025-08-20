Bí thư Lâm Đồng chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương

Ngày 20/8, Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội có sự tham dự của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm cùng 300 đại biểu chính thức, đại diện cho 12.454 đảng viên của 66 cơ sở Đảng trực thuộc Đảng ủy UBND tỉnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm phát biểu chỉ đạo tại đại hội (Ảnh: Nguyễn Nghĩa).

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh, Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng có số lượng đảng viên nhiều nhất trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đội ngũ đảng viên của Đảng bộ UBND tỉnh đa dạng, có trình độ chuyên môn cao, nhiều người giữ các chức vụ quan trọng của địa phương.

Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng mới thành lập, hoạt động hơn 1 tháng với mô hình mới, bộ máy mới, phương thức lãnh đạo mới… nhưng Đảng bộ đã nỗ lực vận hành, đảm bảo thông suốt và hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm ghi nhận và biểu dương những thành quả bước đầu của Đảng bộ UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười (Ảnh: Nguyễn Nghĩa).

Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm đề nghị, Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng sớm ổn định tổ chức bộ máy, kiện toàn nhân sự của các tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng tập thể trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động. Tập trung nghiên cứu, đề xuất các cơ hội, nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh; đề xuất và tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án lớn…

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng chủ động, linh hoạt thực hiện các công việc để đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn, trọng điểm, như: Dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương; dự án cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành; các tuyến đường ven biển; các dự án hạ tầng khu công nghiệp, du lịch; các dự án khai thác, chế biến khoáng sản.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười cho biết, đại hội lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là đại hội đầu tiên của Đảng bộ UBND tỉnh sau khi hợp nhất 3 Đảng bộ UBND tỉnh (Lâm Đồng, Đắk Nông, Bình Thuận). Đại hội đã thể hiện rõ tinh thần đổi mới, thống nhất ý chí, hành động và quyết tâm chính trị cao của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ UBND tỉnh.

Đại diện Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đón nhận món quà Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng trao tặng (Ảnh: Nguyễn Nghĩa).

Theo Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Lâm Đồng, đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá nghiêm túc, khách quan kết quả nhiệm kỳ qua; thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Sau đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh khóa mới sẽ sớm ban hành chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết, tập trung triển khai thực hiện 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trong đó bao gồm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; tập trung phát triển kinh tế, xã hội; xây dựng nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Lâm Đồng, gắn với phát triển du lịch; xây dựng nền quốc phòng toàn dân; triển khai thực hiện nghị quyết hiệu quả, thực chất, tránh hình thức.