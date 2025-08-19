Chàng trai Ấn Độ hát nhạc Việt gây sốt dịp 2/9 và duyên số với cô gái Việt

Yêu Việt Nam ngay từ khi chưa đặt chân đến

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện những bản cover nhạc Việt đầy cảm xúc của anh Rahul Kumar (SN 1998, sống tại thành phố Pasighat, bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ).

Điều đặc biệt là dù chỉ mới đến Việt Nam một lần, chàng trai 27 tuổi này vẫn khiến nhiều người nhầm tưởng anh là một ca sĩ Việt bởi cách phát âm và truyền tải cảm xúc vô cùng mượt mà.

Trước đó, vào năm 2023, anh Rahul bắt đầu hành trình đến với âm nhạc Việt từ ca khúc “Về với em” của ca sĩ Võ Hạ Trâm khi tình cờ nghe phần lời bài hát tiếng Ấn Độ. Sau đó, anh đã chuyển thể ca khúc thành “Về với anh” để tặng một cô gái Việt.

Dù chưa từng học tiếng Việt bài bản, anh Rahul tự tìm hiểu, thu âm, so sánh và chỉnh sửa từng câu chữ. Bản cover nhanh chóng gây chú ý, trở thành động lực để anh tiếp tục theo đuổi việc học tiếng Việt và hát thêm nhiều ca khúc khác.

Anh Rahul trong căn phòng nhỏ ở Ấn Độ - nơi anh cho ra đời những ca khúc tiếng Việt triệu lượt xem (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Rahul kể rằng những thanh điệu, âm sắc như “o, ô, ơ” hay “â” từng khiến anh phát âm sai, dẫn đến thay đổi hẳn nghĩa lời ca. Có lúc anh phải thu đi thu lại hàng chục lần mới đạt gần chuẩn. May mắn thay, một người bạn Việt Nam đã đồng hành, chỉnh sửa phát âm và giải thích ý nghĩa ca từ, giúp anh không chỉ hát đúng mà còn truyền được hồn nhạc Việt.

Trung bình, mỗi ca khúc anh Rahul mất từ 3 ngày đến 1 tuần để hoàn thiện. Đến nay, anh đã cover khoảng 40 bài hát, từ dân ca như “Bèo dạt mây trôi” đến những ca khúc mang tinh thần lịch sử như “Hào khí Việt Nam”, “Một vòng Việt Nam” hay trữ tình sâu lắng như “Mẹ yêu con”.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Rahul cho biết bài hát khiến anh ấn tượng nhất là “Tái sinh” của Tùng Dương. Ca khúc này từng làm anh suýt bỏ cuộc vì độ khó, nhưng sau một tuần, anh thử thu lại và bất ngờ nhận thấy đã tốt hơn.

Một người bạn Việt Nam khi nghe, hết lời khen: “Hay quá! Đây sẽ là bản Tái sinh hay nhất của một người nước ngoài đấy!”. Những lời động viên ấy khiến anh quyết tâm thu lại và tận hưởng trọn vẹn quá trình, để cảm xúc dẫn lối mà không cần hát lại nhiều lần.

Chàng trai Ấn Độ hát nhạc Việt Nam gây sốt mạng xã hội (Video: Rahul Kumar).

Dưới các video của anh Rahul, cộng đồng mạng dành nhiều lời khen ngợi cho giọng hát và cách thể hiện của anh. Một khán giả chia sẻ: “Nếu chỉ nghe tiếng, tôi sẽ nghĩ đây là một ca sĩ Việt Nam hát”.

Người khác nhận xét: “Cách phát âm và thể hiện cho thấy bạn nghiên cứu bài hát rất kỹ, không đơn thuần là cover”. Một người khác viết: “Tiếng Việt khó học lắm, chắc chắn bạn yêu Việt Nam mới hát hay và phát âm chuẩn như vậy”.

Điều đặc biệt là trước khi gây chú ý với những bản cover nhạc Việt, anh Rahul vẫn chưa một lần đặt chân tới mảnh đất hình chữ S, mọi hiểu biết chỉ đến từ video trên mạng xã hội và báo chí. Phải đến cuối năm 2024, anh mới có chuyến sang Việt Nam đầu tiên.

Lần đầu đến Việt Nam và duyên số với cô gái Việt

Tháng 12/2024, anh Rahul lần đầu đặt chân đến Việt Nam để tham gia một chương trình truyền hình. Hà Nội những ngày cuối năm lạnh hơn quê nhà anh ở Arunachal Pradesh, nhưng không khí ấy chẳng thể làm giảm đi cảm xúc rộn ràng trong anh.

Lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy thủ đô mà mình yêu mến qua âm nhạc và những thước phim, anh hào hứng khám phá phố phường Hà Nội.

Ấn tượng đầu tiên của anh về thành phố là sự giao thoa giữa phố xá nhộn nhịp và cổ kính. Anh say mê dạo bước trong khu phố cổ, ngắm những căn nhà san sát dưới ánh đèn lung linh, rồi dừng lại bên hồ Hoàn Kiếm, chiêm ngưỡng Tháp Rùa mờ ảo trong sương.

Anh cười nói: “Ở Việt Nam chắc không thể buồn được, chỉ cần nhìn những con phố đẹp thế này là đã thấy vui rồi”.

Anh Rahul tham quan nhiều địa điểm nổi tiếng khi đến Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Anh Rahul kể, điều khiến anh xúc động nhất chính là sự thân thiện và hiếu khách của người dân Việt Nam. Từ bác tài xế sân bay nhiệt tình hỏi han, đến người bán hàng rong hay chủ quán cà phê, ai cũng niềm nở, dễ mến. Thậm chí, có người nhận ra anh là “chàng trai Ấn Độ hát nhạc Việt trên TikTok” còn dừng lại bắt chuyện và cảm ơn anh vì đã yêu thích âm nhạc Việt.

“Người Việt thực sự yêu ngôn ngữ của mình. Chỉ cần nghe người nước ngoài nói vài từ tiếng Việt, họ đã rất vui. Việt Nam còn là một đất nước rất an toàn, tôi chưa từng gặp vấn đề an ninh nào, kể cả khi đi ngoài đường rất khuya", anh Rahul nhận xét.

Bốn ngày ở Hà Nội trôi qua nhanh chóng nhưng để lại trong anh cảm xúc khó quên. Những hành động ấm áp của người dân khiến anh thấy mình như được đón chào trong "ngôi nhà thứ hai". Chính những trải nghiệm giản dị ấy đã biến chuyến đi đầu tiên thành kỷ niệm đẹp nhất với anh và tiếp thêm cảm hứng để anh tiếp tục cover các ca khúc tiếng Việt.

Hơn thế, đây cũng là chuyến đi đặc biệt bởi anh Rahul có dịp gặp gỡ cô gái Việt mà anh quen qua một ứng dụng học tiếng Anh trực tuyến. Ban đầu, cả hai chỉ trò chuyện để trao đổi ngôn ngữ, nhưng rồi nhanh chóng chia sẻ với nhau về văn hóa, âm nhạc và quan điểm sống.

“Duyên số là điều kỳ diệu, để giữa hàng tỷ người trên thế giới, tôi được quen biết cô gái Việt Nam đó. Cô ấy thường kể nhiều về Việt Nam và tôi cảm nhận được niềm tự hào về quê hương trong từng lời nói”, anh tâm sự.

Từ sự kết nối này, anh Rahul càng cảm nhận sâu sắc hơn vẻ đẹp của phụ nữ Việt là sự dịu dàng nhưng mạnh mẽ, chân thành và đầy yêu thương. Và chính tình cảm ấy trở thành sợi dây gắn bó giữa anh với đất nước Việt Nam thêm bền chặt.

Học thuộc Quốc ca, sẽ đến Việt Nam vào dịp 2/9

Dịp Quốc khánh Việt Nam luôn mang đến cho Rahul những cảm xúc đặc biệt. Năm ngoái, anh cover ca khúc “Việt Nam tôi” như lời bày tỏ tình yêu với đất nước này. Bản cover cũng nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội.

“Chỉ cần nghe câu đầu "Thương người dân, thương người con, thương Việt Nam", tôi đã thấy sự kết nối sâu sắc. "Thương" chính là cảm xúc của tôi dành cho Việt Nam, một đất nước nhỏ bé nhưng đã chịu biết bao đau thương, mất mát. Tôi muốn gửi gắm tình cảm chân thành của mình qua bài hát, để người Việt biết rằng tôi luôn trân trọng và yêu quý các bạn”, anh nói.

Ngoài ra, anh Rahul còn tìm cách kết hợp âm nhạc với câu chuyện lịch sử và văn hóa Việt Nam. Anh từng kết hợp hai ca khúc “Mẹ yêu con” và “Còn gì đẹp hơn” để kể một câu chuyện xuyên suốt qua các giai đoạn lịch sử, từ mùa xuân hòa bình sau chiến thắng Điện Biên Phủ, đến những năm chiến tranh khốc liệt và cuối cùng là hòa bình thống nhất.

“Tôi muốn khán giả cảm nhận được tình yêu, nỗi đau và niềm tự hào trong từng giai điệu”, anh tâm sự (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Âm nhạc đối với anh Rahul không phải là công việc chính, nhưng là cầu nối sâu sắc để anh thể hiện tình cảm với Việt Nam. “Thu nhập chính của tôi vẫn đến từ nghề kỹ sư. Với việc hát nhạc Việt, tôi không quan trọng chuyện tiền bạc mà muốn lan tỏa vẻ đẹp ca từ, giai điệu và câu chuyện âm nhạc Việt đến nhiều người hơn”, anh nói.

Dù ở xa, anh Rahul vẫn hướng về Việt Nam với tình yêu và sự trân trọng. Anh theo dõi các lễ kỷ niệm, các trận đấu bóng đá, và những khoảnh khắc đoàn kết của người Việt qua mạng xã hội.

“Người Việt rất yêu nước và yêu lá cờ của mình. Khi thấy hình ảnh lễ kỷ niệm hay người dân xuống đường ăn mừng chiến thắng, tôi cảm giác như đang chứng kiến câu chuyện của đất nước mình. Tôi đồng cảm, ngưỡng mộ và tự hào”, anh chia sẻ.

Anh Rahul cho biết anh đang lên kế hoạch đến Việt Nam đúng dịp 2/9, với mong muốn được hòa mình vào không khí trang nghiêm của lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh.

Anh đã thuộc nằm lòng bài hát “Tiến quân ca” để sẵn sàng hòa giọng tại các buổi lễ, để bày tỏ sự kính trọng đối với lịch sử, những hy sinh và nỗ lực của nhiều thế hệ người Việt Nam.

“Khi hát giai điệu này, tôi cảm thấy mình đang hòa cùng mọi người, chia sẻ niềm vui, niềm tự hào và lòng biết ơn. Tôi tôn trọng Quốc ca Việt Nam và niềm tự hào mà người Việt gìn giữ”, anh chia sẻ.