Xem hợp luyện diễu binh, cô gái Lào ấn tượng với dàn khí tài của Việt Nam

3h sáng 16/8, sau một đêm thấp thỏm chờ đợi, Maysaa Bouavone Phanthaboouasy (quốc tịch Lào, đang sinh sống tại Hà Nội) thức dậy trong niềm háo hức dù ngoài trời lất phất mưa.

Khoác lên mình bộ váy truyền thống, trang điểm nhẹ nhàng, cô gái trẻ cùng đoàn xe hướng về Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 4 (Miếu Môn, Hà Nội) theo dõi buổi luyện tập tổng hợp lần thứ tư chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

“Hôm 30/4, tôi từng được xem màn diễu binh ấn tượng ở TPHCM nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tuy nhiên, đây mới là lần đầu tiên tôi được tận mắt một buổi hợp luyện quy mô lớn với đầy đủ các khối tham gia”, Maysaa chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Đợt hợp luyện thứ tư các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam tổ chức quy mô lớn, gồm hai nội dung chính: Nghi lễ, nghi thức của Đảng và Nhà nước; diễu binh, diễu hành.

Tham gia hợp luyện có hơn 16.300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đội, Công an và nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại.

Maysaa thức dậy từ 3h để đi theo dõi buổi tổng hợp luyện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Maysaa, ngay từ sáng sớm, dưới cơn mưa nặng hạt, hàng ngũ các lực lượng vẫn xếp thẳng tắp. Tiếng hô khẩu lệnh hòa cùng nhịp bước chân rầm rập, tạo nên bầu không khí trang nghiêm.

7h, lần lượt các khối diễu binh qua lễ đài. Cô gái người Lào chăm chú quan sát từng nhịp đi. Mỗi chiến sĩ thực hiện động tác dứt khoát, đồng đều đến từng chi tiết, thể hiện tinh thần kỷ luật nghiêm túc.

"Tôi xúc động với hình ảnh các chiến sĩ đứng nghiêm trang dưới mưa cùng câu nói "mưa to là mưa nhỏ, mưa nhỏ là không mưa" để khích lệ tinh thần. Ánh mắt của mỗi người đều kiên định sự quyết tâm thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao", Maysaa bày tỏ.

Khoảnh khắc Maysaa nhìn thấy xe tăng và các khí tài hiện đại (Ảnh: Cắt từ clip).

Ở Lào, Maysaa từng xem diễu binh qua màn hình tivi. Lần này, được chứng kiến buổi hợp luyện hoành tráng tại Việt Nam, cô cảm thấy đặc biệt hơn rất nhiều.

Maysaa cho biết, để có màn diễu binh, diễu hành uy nghiêm trên quảng trường Ba Đình trong ngày Quốc khánh 2/9 là quá trình tập luyện, nỗ lực "vượt nắng thắng mưa" của hàng chục nghìn người suốt nhiều tháng trời.

Maysaa chụp ảnh chung cùng các chiến sĩ công an (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khoảnh khắc khiến cô gái người Lào ấn tượng nhất là khi dàn vũ khí, khí tài hiện đại lần lượt đi qua khán đài.

"Lần đầu tiên nhìn thấy tên lửa, xe tăng, UAV… ở khoảng cách chỉ vài chục mét, tôi cảm thấy "nổi da gà", vì choáng ngợp trước nhiều thiết bị, khí tài hiện đại của Việt Nam. Đến bây giờ, những hình ảnh đó vẫn ở trong tâm trí tôi", cô cho biết.

Kết thúc màn hợp luyện, Maysaa có cơ hội chụp ảnh với các khối tham gia diễu binh. Nhiều người nhận ra cô gái duyên dáng trong trang phục truyền thống chính là nữ TikToker nổi tiếng với hơn 1,2 triệu người theo dõi.

Dự kiến, ngày 2/9 tới đây, Maysaa sẽ tới khu vực xung quanh quảng trường Ba Đình từ đêm, chờ đón các đoàn diễu binh, diễu hành đi qua và cảm nhận không khí rực rỡ của ngày đại lễ Quốc khánh.

Maysaa dành lời khen về chiều cao của các chiến sĩ tham gia diễu binh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó, hồi tháng 4, Maysaa tiết kiệm tiền, mua vé máy bay, vào TPHCM tham dự lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Cô ở lại TPHCM 1 tuần lễ, tham gia nhiều hoạt động. Điều đọng lại trong tâm trí của Maysaa là tinh thần yêu nước và đoàn kết của người dân Việt Nam. Dù đường phố đông đúc, thời tiết nắng nóng nhưng mọi người đều nhường nhịn nhau rất thân thiện.

Ngoài giới thiệu các hình ảnh nét đẹp của Việt Nam, Maysaa tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, xã hội (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Maysaa sinh ra và lớn lên ở Luang Prabang - cố đô của Lào. Từ lúc còn bé, cô gái đã được người thân và bố mẹ kể về tình hữu nghị vĩ đại giữa Việt Nam và Lào.

Những bậc cao niên nơi cô sinh sống chưa quên được sự đồng cam cộng khổ, bát cơm sẻ nửa của quân đội 2 nước trong những năm kháng chiến vất vả.

Theo Maysaa, lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, cô đã được học về lịch sử Việt Nam. Nhiều người dân Lào khâm phục ý chí bất khuất và lòng yêu nước nồng nàn của người Việt Nam.

Tốt nghiệp THPT, cô gái sinh năm 2002, chọn Việt Nam du học vì nhận thấy đất nước này có những bước phát triển nhanh chóng. Nữ sinh hy vọng sẽ tiếp thu được nhiều kiến thức, sau này góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Trải qua 6 năm gắn bó, Maysaa cảm nhận rõ tình cảm yêu mến, sự đùm bọc mà người dân Việt Nam dành cho người Lào. Với cô, giờ đây, Việt Nam như quê hương thứ hai.

Sau khi tốt nghiệp khoa Kinh tế của Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Maysaa đang theo học cao học tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Ngoài giờ lên lớp, cô thường đi tới nhiều địa điểm ở Việt Nam để quay video, quảng bá văn hoá và con người Việt Nam tới bạn bè ở Lào.