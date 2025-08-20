Chứng khoán "xanh vỏ đỏ lòng", 3 cổ phiếu ngân hàng tỏa sáng

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 20/8, thị trường biến động mạnh. Nếu như cuối buổi sáng, VN-Index giảm gần 21 điểm, áp lực bán dâng cao thì kết phiên, chỉ số lại tăng ngược trở lại hơn 10 điểm, lên 1.664,36 điểm.

Thị trường rơi vào trạng thái "xanh vỏ đỏ lòng" khi các mã giảm giá áp đảo. Trên HoSE, 259 cổ phiếu giảm giá và chỉ 83 mã tăng giá. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở HNX với 129 mã giảm, 50 mã tăng.

Động lực tăng trưởng chính của thị trường nằm ở nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng và "họ Vingroup".

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Trong đó, 3 mã ngân hàng tăng trần gồm LPBank, VPBank và VIB. Trong đó, VPBank và VIB có khối lượng giao dịch lớn, lần lượt trên 75,5 triệu đơn vị và hơn 70 triệu đơn vị. Một số cổ phiếu ngân hàng khác cũng góp phần thúc đẩy đà tăng như TCB, STB, MSB, CTG, OCB...

Liên quan đến VPBank, 2 con gái ông Bùi Hải Quân - Phó chủ tịch HĐQT ngân hàng - là bà Bùi Cẩm Thi và bà Bùi Hải Ngân cùng đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu VPB. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 25/8 đến ngày 23/9.

Các cổ phiếu "họ Vingroup" gồm Vinhomes và Vingroup hôm nay cũng tăng mạnh, lần lượt tăng 5,4% và 5%, dẫn dắt chỉ số.

Ngược lại, cổ phiếu FPT và HPG nằm trong nhóm tác động tiêu cực nhất đến chỉ số. Cả 2 mã này đều nằm trong danh sách bán ròng của khối ngoại, lần lượt ở mức 179 tỷ đồng và 109 tỷ đồng.

Ngoài ra, khối ngoại còn bán ròng VPB, CII, VND, GEX và mua ròng SHB, VIX, VSC, MBB...