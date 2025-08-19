Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế sẽ tiếp nhận hàng nghìn hiện vật quý

Chiều 19/8, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, tổ chức tiếp nhận tư liệu, hiện vật do Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công phường Thuận Hóa bàn giao.

Đợt này, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế được chuyển giao 1.448 tư liệu, hiện vật quý, với các chất liệu giấy, mộc, đá, nhựa, da, kim loại và sành sứ.

Một tờ sắc phong cổ xưa được bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, những tư liệu, hiện vật nói trên là minh chứng lịch sử sống động, di sản văn hóa có giá trị về vùng đất, con người xứ Huế. Các hiện vật được nâng niu, gìn giữ, lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Các nhóm tư liệu, hiện vật này sẽ là nguồn bổ sung vô cùng cần thiết và quý giá, góp phần làm phong phú thêm khối tư liệu, hiện vật vốn có của Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, phục vụ công tác nghiên cứu và trưng bày trong tương lai.

Hàng loạt tư liệu, hiện vật quý giá được bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Việc bàn giao và tiếp nhận hiện vật có ý nghĩa sâu sắc, nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa Huế. Các tư liệu, hiện vật được đặt đúng vị trí chuyên môn, phát huy giá trị một cách tập trung, bền vững, phù hợp với định hướng phát triển thành phố Huế trở thành trung tâm văn hóa, di sản đặc sắc của cả nước.

Sau khi tiếp nhận, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế sẽ tiếp tục bảo quản, hoàn thiện hồ sơ tư liệu, hiện vật theo đúng Luật Di sản, chủ trương của Đảng và nhà nước để đảm bảo tốt công tác lưu giữ, bảo quản, phát huy.

Tại lễ tiếp nhận, ông Hải cho biết, UBND thành phố Huế đã chấp thuận chủ trương bàn giao trụ sở UBND quận Thuận Hóa cũ (số 24 đường Tố Hữu, nay thuộc phường Vỹ Dạ) cho Bảo tàng Lịch sử thành phố.

Trong thời gian tới, toàn bộ tư liệu, hiện vật tại Bảo tàng sẽ được di chuyển về địa chỉ mới để bảo quản, trưng bày, phục vụ mục tiêu tham quan, nghiên cứu, học tập của người dân.

Trong thời gian tới, các hiện vật tại Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế sẽ được bảo quản, trưng bày ở một địa điểm mới (Ảnh: Vi Thảo).

Trước đó Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế đặt trụ sở tại di tích Quốc Tử Giám, thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

Tháng 11/2024, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế chính thức chuyển trụ sở đến số 268 Điện Biên Phủ, phường Thuận Hóa, cùng toàn bộ hơn 32.000 tư liệu, hiện vật do đơn vị này quản lý.

Tuy nhiên, từ khi chuyển về địa chỉ mới, công tác trưng bày hiện vật của bảo tàng gặp nhiều khó khăn do cơ sở vật chất chưa thật sự phù hợp, hầu hết đều phải bảo quản trong kho.