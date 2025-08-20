Nga lên tiếng về ý tưởng phương Tây đưa quân tới Ukraine

Lính Ukraine ở Donetsk (Ảnh: Reuters).

"Phương Tây đang tích cực thảo luận về giả thuyết triển khai quân đội nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine. Moscow đã khẳng định rõ ràng rằng việc triển khai các lực lượng quân sự nước ngoài tại Ukraine là hoàn toàn không thể. Đã đến lúc chấm dứt những cuộc thảo luận khiêu khích như vậy", Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế có trụ sở tại Vienna, ông Mikhail Ulyanov, viết trên Telegram ngày 20/8.

Nhà ngoại giao Nga cho rằng, những người thúc đẩy ý tưởng này "dường như đang cố gắng làm suy yếu các nỗ lực ngoại giao và khiến một thỏa thuận hòa bình trở nên bất khả thi".

Tuyên bố của quan chức Nga được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Trump vào ngày 18/8 trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Âu đã bỏ ngỏ khả năng đưa quân tới Ukraine.

Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với Fox News sau đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ không đưa quân tới Ukraine nhằm đảm bảo an ninh cho nước này.

Trả lời câu hỏi về khả năng có các bảo đảm cho Kiev, ông Trump cho biết các nước châu Âu sẽ giữ vai trò chủ đạo. “Họ muốn có binh sĩ hiện diện trên thực địa. Tôi nghĩ đó sẽ không phải là vấn đề", ông nói.

Mặc dù loại trừ việc triển khai binh sĩ Mỹ trên bộ tại Ukraine, nhưng Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể hỗ trợ đường không như một phần trong thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột Ukraine.

“Khi nói đến an ninh, châu Âu sẵn sàng đưa quân vào thực địa. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ họ, đặc biệt, có lẽ là trên không”, ông Trump nêu rõ.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận, hỗ trợ đường không của Mỹ “là một lựa chọn và có khả năng”.

“Tổng thống đã khẳng định chắc chắn rằng binh sĩ Mỹ sẽ không đặt chân xuống Ukraine, nhưng chúng tôi hoàn toàn có thể giúp điều phối và có lẽ cung cấp những biện pháp bảo đảm an ninh khác cho các đồng minh châu Âu”, bà Leavitt nói trong một cuộc họp báo.

Bà Leavitt cho biết thêm, Mỹ sẽ tham vấn với Nga về những bảo đảm an ninh cho Ukraine mà Moscow sẵn sàng chấp nhận.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề xuất rằng lực lượng châu Âu nên tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình tương lai tại Ukraine.

Ông Macron cho rằng Ukraine phải có một “quân đội mạnh” và Tây Âu “sẽ cần giúp Ukraine với binh sĩ hiện diện trên thực địa”.

“Chúng ta sẽ cần các hoạt động gìn giữ hòa bình mà các đồng minh của Ukraine sẵn sàng cung cấp", nhà lãnh đạo Pháp cho biết.

Tổng thống Pháp đã nhiều lần nêu ý tưởng này trong những tháng gần đây, cùng với Thủ tướng Anh Keir Starmer, nhưng nó cũng đối mặt với sự không đồng thuận từ các nhà lãnh đạo châu Âu khác.

Moscow nhiều lần tuyên bố bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của phương Tây tại Ukraine đều không thể chấp nhận được.

Các nhà lãnh đạo châu Âu, những người gặp ông Trump tại Nhà Trắng hôm 18/7, đã tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine. Họ nhấn mạnh rằng các đảm bảo an ninh là điều cần thiết trong bất kỳ cuộc đàm phán ngừng bắn nào.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán hòa bình có thể được hoàn tất với những đảm bảo an ninh trong vòng 10 ngày tới sau cuộc gặp của ông với Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng hôm 18/8.