Kia Carnival được nâng cấp, thêm bản X-Line

Mẫu Carnival 2026 đã chính thức được giới thiệu vào ngày 18/8 tại Hàn Quốc với một loạt nâng cấp về tiện ích, trong khi thiết kế ngoại thất hầu như không thay đổi, kích thước giữ nguyên (Ảnh: Kia).

Một điểm đáng chú ý trên Carnival 2026 là các trang bị tiện nghi tiêu chuẩn được mở rộng trên tất cả các phiên bản.

Bản tiêu chuẩn Prestige giờ đây được trang bị cốp sau điều khiển điện thông minh và gương chiếu hậu điện tử.

Bản phổ thông Noblesse được bổ sung tính năng nhận diện giọng nói đa vùng, cùng chìa khoá kỹ thuật số, và tay nắm cửa trước cảm ứng, gia tăng tiện ích và trải nghiệm kết nối khi lái xe.

Phiên bản cao cấp Signature được trang bị đèn hậu và đèn báo rẽ LED, cùng nội thất được nâng cấp tinh tế hơn.

(Ảnh: Kia).

Tính năng nhận diện giọng nói đa vùng phân biệt được âm thanh từ các vị trí ghế khác nhau - trước, sau, trái, phải, với câu lệnh khởi động là "Hey, Kia". Tính năng này cho phép hệ thống đưa ra phản hồi độc lập cho từng ghế, phù hợp với phân khúc mà Carnival hướng tới - nhóm khách gia đình.

Đặc biệt, phiên bản Gravity trước đây tập trung vào thiết kế đã được đổi thành X-Line tập trung vào phong cách cá tính, với logo Kia màu đen và ốp vành xe màu xám đậm.

Bên cạnh đó, Kia trang bị cho Carnival 2026 hệ thống âm thanh Bose cao cấp (12 loa kèm bộ tăng âm ngoài) dưới dạng tùy chọn ngay từ phiên bản Signature.

Kia Carnival 2026 có cả bản máy xăng 3.5L và bản hybrid 1.6L tăng áp, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng (Ảnh: Kia).

Trang bị động cơ có cả bản thuần xăng và bản hybrid cho thấy chiến lược của Kia cân bằng giữa tính năng vận hành truyền thống với công nghệ tiết kiệm nhiên liệu.

Tại Hàn Quốc, Carnival 2026 có giá bán như sau:

Tại thị trường Việt Nam, mẫu Carnival hiện thuộc đời 2024, với hai lựa chọn động cơ là 2.2D và 1.6 Turbo Hybrid, cũng có hai cấu hình nhưng là 7 chỗ và 8 chỗ, chứ không có bản 9 chỗ như ở Hàn Quốc. Bản 2.2D Luxury có giá khởi điểm 1,299 tỷ đồng và bản hybrid có giá 1,849 tỷ đồng.