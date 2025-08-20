An Giang tổ chức kỷ niệm 137 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Sáng 20/8, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tỉnh An Giang đã trang trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 137 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2025).

Tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Nhàn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thuý cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh An Giang và đông đảo bà con nhân dân đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thuý phát biểu tại lễ kỷ niệm 137 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2025) (Ảnh: Hoàng Duật).

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thuý khẳng định, kỷ niệm 137 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng là dịp để ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Bác.

"Ngày này khiến chúng ta càng thêm kính trọng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một nhà lãnh đạo mẫu mực, một nhân cách lớn cao thượng và trong sáng, phẩm chất cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, biết quy tụ đoàn kết và lãnh đạo toàn thể nhân dân, là tấm gương sáng để các thế hệ hôm nay và mai sau tôn vinh, học tập. Cùng với đó là lối sống mộc mạc, khiêm tốn, dung hòa tình cảm, sẵn lòng chia sẽ khó khăn với đồng chí, đồng bào", Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bày tỏ.

Nguyên lãnh đạo và lãnh đạo sở, ban, ngành dự lễ kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (Ảnh: Hoàng Duật)..

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đây cũng là dịp để Đảng bộ, quân và dân An Giang học tập, làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng - một tấm gương đạo đức cách mạng; suốt đời cần, kiệm, liêm, chính, suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ cách mạng, phụng sự nhân dân.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng được người dân An Giang gọi thân thuộc là Bác Tôn; ông sinh ngày 20/8/1888 tại Cù lao Ông Hổ, tỉnh An Giang.

Với 92 năm cuộc đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng, ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng như Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hơn 10 năm trên cương vị Chủ tịch nước.

Với những đóng góp to lớn, ông là người đầu tiên được trao tặng Huân chương Sao Vàng, Huân chương cao quý nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam, cùng nhiều giải thưởng quốc tế danh giá khác như Huân chương Lê-nin và Giải thưởng Lê-nin vì hòa bình.

Ngoài lễ kỷ niệm tại khu nhà thờ, tỉnh An Giang cũng tổ chức lễ dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Tôn Đức Thắng trên địa bàn phường Long Xuyên.