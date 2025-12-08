Trúng số 18 tỷ đồng, người đàn ông ở TPHCM có hành động bất ngờ

Từng nhiều lần hỗ trợ việc đổi thưởng cho khách trúng xổ số, nhưng mới đây hành động của một vị khách vừa trúng số độc đắc tổng trị giá 18 tỷ đồng (chưa trừ thuế) khiến bà Đoàn Thùy Dương, chủ một đại lý vé số ở phường Thủ Dầu Một (TPHCM) thấy ngạc nhiên.

Chủ đại lý cho biết, 9 tờ vé số trúng giải 18 tỷ đồng của vị khách nam mua của những người bán vé số dạo tại TPHCM (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngày 28/11, một vị khách nam sinh sống tại TPHCM tới đại lý đổi thưởng. Người đàn ông trúng giải đặc biệt vé số Trà Vinh (dãy số 240446) trị giá 18 tỷ đồng.

Trước đó vào tháng 5, người anh ruột của vị khách nam cũng trúng giải đặc biệt (dãy số 806774) trị giá 26 tỷ đồng đối với vé số Cà Mau, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Cà Mau mở thưởng vào chiều 5/5. Người anh cũng chọn đại lý vé số của bà Dương để đổi thưởng.

Với người chủ đại lý, đây là điều vô cùng đặc biệt bởi 2 anh em ruột trong cùng một gia đình chỉ trong thời gian ngắn đều liên tiếp trúng giải độc đắc. Tổng giải thưởng của cả 2 lên tới 44 tỷ đồng. Được biết, những tờ vé số trúng giải đặc biệt đều được 2 anh em mua của những người bán vé số dạo tại TPHCM.

Nhưng điều khiến chủ đại lý thêm bất ngờ không phải số tiền trúng giải, mà là hành động sau đó của vị khách nam. Sau khi đổi trả, vị khách chủ động gửi lại cho bà Dương 100 triệu đồng và nói nhờ chủ đại lý mua gạo, hỗ trợ bà con gặp khó khăn sinh sống trên địa bàn.

"Suốt nhiều năm qua khi đổi thưởng cho khách, một số khách cũng gửi lại đại lý ít tiền nhờ chúng tôi mua gạo giúp những hoàn cảnh gặp khó ở địa phương. Bởi vậy, khi vị khách gửi lại 100 triệu đồng và nói rõ mục đích, tôi cũng xúc động và nhanh chóng hành động luôn", bà Dương chia sẻ với phóng viên Dân trí.

8 tấn gạo dùng để phát cho bà con trên địa bàn vào sáng 7/12 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ngoài khoản tiền khách đưa, chủ đại lý trích riêng gần 40 triệu đồng của mình để mua đủ 8 tấn gạo. Trong những ngày đầu tháng 12, nhân viên tiệm xổ số làm các phiếu có in sẵn thông tin ngày giờ phát gạo.

Họ mang các tờ phiếu, chia nhau đi vòng quanh khu vực để tìm tới người bán vé số dạo, người già neo đơn, người khuyết tật để trao tặng. Mỗi trường hợp được tặng một tờ phiếu.

Sáng 7/12, hàng chục bao gạo loại 10kg/bao được xếp chật kín xung quanh đại lý. Những bà con mang theo tờ phiếu đều được phát gạo mang về trong tâm trạng hồ hởi, phấn khởi. Chỉ trong vòng một buổi sáng, toàn bộ số gạo được phát hết cho bà con.

"Tôi may mắn hơn nhiều người nên muốn chung tay hỗ trợ bà con. Với số gạo này hy vọng sẽ giúp cuộc sống của những người gặp khó bớt đi phần nào cơ cực", chủ đại lý vé số bộc bạch.