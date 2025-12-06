Người thân hé lộ lý do 2 cô gái liều mình nhảy từ tầng 3 ở vụ cháy quán ăn

“Nghe tin cháy, tôi không nghĩ em mình nằm trong số đó”

Một ngày sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) khiến 4 người tử vong, phóng viên Dân trí có mặt tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định để ghi nhận tình trạng 2 nạn nhân sống sót nhờ liều mình nhảy từ tầng 3 xuống đất: Chị T.T.N.K. (SN 2007) và chị T.T.T.T. (SN 2004).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Trần Văn Thắng - anh ruột của chị K. - cho biết, chị T. cũng là bà con trong họ hàng của gia đình anh. Hôm 5/12, nhận tin từ bố mẹ ở Hà Tĩnh, báo em gái mình may mắn thoát chết trong vụ cháy, anh lập tức chạy đến bệnh viện.

Anh Thắng từ quê vào TPHCM làm việc đã khoảng 4 năm, tại quận 7 cũ. Còn K. mới 18 tuổi, vừa học xong cấp 3 ở quê, vào TPHCM làm việc tại quán ăn trên đường Trần Hưng Đạo chưa lâu.

“Bình thường anh em ít liên lạc, chỉ gọi nhau hẹn ngày về quê vào những dịp lễ Tết. Lần gần nhất 2 anh em trò chuyện cũng cách đây khá lâu. Khi bố mẹ báo có vụ cháy và nói em tôi nằm trong số nạn nhân may mắn sống sót, tôi chỉ biết lao đến bệnh viện. Lúc đó, em đã được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định”, anh Thắng kể.

Anh Thắng và chị Loan loanh quanh ở khu vực chị K. và chị T. nằm điều trị để chờ gặp người thân (Ảnh: Mộc Khải).

Ngày 6/12, người nhà vẫn chưa được thoải mái gặp các nạn nhân vì sức khỏe 2 cô gái còn yếu và được chăm sóc trong phòng riêng. Người thân túc trực ở hành lang bệnh viện để chờ tin từ bác sĩ, lo lắng từng phút xem có diễn biến bất thường hay biến chứng nào không.

Anh Thắng cho biết, anh mới chỉ gặp em gái một lần khi bệnh viện đưa chị K. đi chụp X-quang, nhưng thời điểm đó chị K. quá mệt để trò chuyện. Đến trưa 6/12, gia đình vẫn chưa được gặp lại chị K. hay chị T.

Anh nói bản thân cũng chưa nắm rõ diễn biến vụ cháy, chỉ biết em gái bị ngạt khói và đa chấn thương. Mẹ của chị K. đang trên đường từ Hà Tĩnh vào TPHCM, dự kiến đến nơi trong chiều 6/12.

“Nghe tin em tôi là người có mặt trong căn nhà bị cháy, mẹ tôi không khỏi bàng hoàng. Mẹ tức tốc chuẩn bị vào TPHCM. Tôi sẽ ở lại bệnh viện với K. đến khi mẹ vào chăm sóc. Em tôi lanh lợi, hoạt bát, nghe người ta kể lại em gái đã phản xạ nhanh để thoát nạn, chắc nhờ vậy mà còn giữ được mạng”, anh chia sẻ.

Không chỉ gia đình chị K., chị Trần Thị Loan - chị họ của cả 2 nạn nhân - cũng có mặt tại Bệnh viện Gia Định từ sáng 6/12. Chị Loan đang sống ở TP Thủ Đức cũ, nghe tin vội chạy sang hỗ trợ.

Căn nhà số 227 đường Trần Hưng Đạo là nơi xảy ra vụ cháy (Ảnh: Xuân Đoàn).

Chị Loan cho biết, gia đình 2 nạn nhân đều làm nông tại huyện Can Lộc cũ (Hà Tĩnh), bố của K. là người khuyết tật. Chị nghe tin K. và T. từ Hà Tĩnh vào TPHCM làm việc chưa lâu. Hôm 5/12, trong cuộc trò chuyện với mẹ ruột ở quê nhà, chị bất ngờ khi được thông báo trong vụ cháy nghiêm trọng ở TPHCM có người thân của mình.

“Tôi chỉ kể cho mẹ nghe về vụ cháy đang được quan tâm ở TPHCM, nào ngờ mẹ báo tin về K. và T. khiến tôi sốc lắm. Thú thật, tôi và 2 em cách xa về tuổi tác. Tôi lại vào TPHCM lập gia đình đã lâu, nên không thường liên lạc. Chúng tôi chỉ biết đến nhau vì bố mẹ ở cùng xóm dưới quê vậy thôi. Nhưng tôi không nghĩ vụ cháy ở TPHCM lại liên quan đến 2 em”, chị kể.

Nhắc về việc 2 nạn nhân buộc phải nhảy từ tầng 3 xuống để thoát thân, chị Loan nói mình không khỏi hồi hộp nhưng cũng vui mừng: “Ở quê quen leo đồi, lội suối nên nhờ vậy phản xạ nhanh, chứ nhảy từ tầng 3 xuống mà giữ được mạng là may lắm rồi”.

Người thân của K. và T. vẫn ngồi chờ ở hành lang bệnh viện vì bác sĩ dặn nếu có diễn biến mới hoặc cần người nhà ký xác nhận sẽ lập tức gọi. “Nghe bác sĩ nói sức khỏe 2 em đã ổn hơn nên chúng tôi cũng đỡ lo”, chị Loan chia sẻ.

Nhảy từ tầng 3 xuống mặt đất, thoát chết trong gang tấc

TS.BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, cho biết, chị T. bị tổn thương phổi do hít nhiều khói, có nhiều muội than trong đường thở, bỏng niêm mạc đường thở độ 2.

Cả chị K. và chị T. đều đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Ngoài ra, chị T. bị gãy xương vai, gãy xương sườn 4-5, đang được hỗ trợ hô hấp bằng oxy lưu lượng cao, phun khí dung thuốc giãn phế quản, thuốc loãng đàm và theo dõi nguy cơ suy hô hấp, tràn khí màng phổi. Các bác sĩ chấn thương chỉnh hình và ngoại lồng ngực đang giám sát sát sao.

Chị K. bị tổn thương phổi nhẹ hơn, bỏng đường thở độ 1, được thở oxy và phun khí dung thuốc giãn phế quản. Do nguy cơ nhiễm trùng thứ phát, chị được điều trị kháng sinh vài ngày. Nếu tiến triển tốt, chị có thể xuất viện sớm.

Từ giường bệnh, chị K. còn không khỏi hoảng sợ, kể lại khoảnh khắc kinh hoàng: “Khi phát hiện cháy, chúng tôi chạy xuống lầu. Nhưng khói nhiều quá, chúng tôi lại chạy ngược vào phòng, rồi chạy ra cửa sổ, đứng trên cục nóng máy lạnh. Cấp bách quá, chúng tôi nhảy xuống luôn. Tôi chẳng nhớ mình va chạm thế nào, chỉ biết khi rơi xuống thì vẫn tỉnh táo”.

Chị K. cho biết vẫn chưa hết sợ vì không nghĩ mình có lúc rơi vào trường hợp như vậy.

Nơi chị K. và chị T. nhảy từ tầng 3 xuống thoát thân (Ảnh: An Huy).

Trong khi đó, chị T. nhớ rõ từng giây phút ngạt khói: “Lúc đó khói bốc lên trong phòng, chúng tôi hoảng loạn chạy ra ngồi tạm ở bệ cửa, rồi đóng cửa lại, nhưng khói ngày càng nhiều. Tôi ngột ngạt quá, ngạt khói luôn. Không còn cách nào khác, tôi với bạn liều mình nhảy xuống”.

Chị T. cho biết khi nhảy, chị dùng tay đỡ nên đầu không sao, chỉ đau bắp tay và tức ngực. Nhảy xuống đất, 2 người vẫn tỉnh táo, được người dân đưa ra xa và gọi xe cấp cứu.

“Khi thấy chủ quán với con nhỏ được đưa ra nhưng không qua khỏi, tôi thật sự bất lực. Giờ chỉ mong mau khỏe để về, chứ không biết nghĩ gì hơn”, chị T. bộc bạch.