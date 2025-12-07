Ông lão vô gia cư trúng độc đắc thành tỷ phú, họ hàng tranh nhau chăm nuôi

Một người đàn ông từng sống cảnh vô gia cư ở tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) bất ngờ đổi đời sau khi trúng giải độc đắc trị giá 18 triệu baht (khoảng 14 tỷ đồng), khiến họ hàng ở nhiều nơi đổ xô tìm tới với ngỏ ý muốn đưa ông về chăm nuôi.

Đó là câu chuyện của ông Suthon, 68 tuổi, thường được gọi là “chú Jae”. Ông vốn sống một mình trong căn phòng thuê ở huyện San Pa Tong.

Mỗi ngày, ông chỉ kiếm được 350 baht (khoảng 288.000 đồng) từ những công việc lặt vặt và trả 1.500 baht/tháng (khoảng 1,2 triệu đồng) tiền thuê nhà.

Ông lão vô gia cư bất ngờ trúng số độc đắc, trở thành tỷ phú sau một đêm (Ảnh: News).

Một ngày nọ, ông được người bán vé số dạo trên đường tặng cho bộ vé và nói khi nào có tiền thì gửi cho họ. Không nghĩ ngợi nhiều, ông Suthon cho những tấm vé số vào túi.

Tuy nhiên, ngày 1/12, ông bất ngờ phát hiện ra đã trúng ba tờ vé số, chính thức đổi đời chỉ sau một đêm.

Khi thông tin lan rộng, họ hàng ở nhiều huyện đã kéo đến thăm ông. Không ít người ngỏ ý muốn đón ông về chăm sóc. Tuy nhiên, giữa họ lại nảy sinh mâu thuẫn về việc ông nên sống ở đâu.

Tình hình trở nên hỗn loạn hơn khi nhân viên của hai ngân hàng khác nhau tìm đến tận nhà, khuyên ông gửi tiền vào ngân hàng của họ. Họ hàng cũng bất đồng chuyện nên tin ngân hàng nào. Cuối cùng, họ đưa ông đến một ngân hàng ở trung tâm thành phố Lamphun để làm thủ tục nhận thưởng.

Ông Chaiyavej Boonthima, người đại diện cho chính quyền địa phương nơi ông Suthon sinh sống cho biết, trước đó Văn phòng Phúc lợi xã hội Chiang Mai từng duyệt khoản 40.000 baht (khoảng 33 triệu đồng) để xây một căn nhà nhỏ cho ông Suthon. Nhưng sau khi ông trúng số, khoản hỗ trợ được chuyển sang cho người khó khăn hơn.

Ông Chaiyavej cho biết thêm, chủ nhà trọ nơi ông Suthon đang sống đã đề nghị bán lại toàn bộ khu đất với giá hơn 2 triệu baht (khoảng 1,6 tỷ đồng). Chủ nhà trọ quảng cáo đây là khoản đầu tư ổn định, có thể cho thuê sinh lời lâu dài.

Khi biết thông tin này, ông Chaiyavej cũng nhắc nhở ông Suthon nên tiêu tiền khôn ngoan, tránh lãng phí.