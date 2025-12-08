Liên hệ nuôi em trong nước báo hết mã, hướng dẫn sang nuôi em ở Campuchia

Liên quan đến vấn đề thiếu minh bạch của dự án "Nuôi em", một số người cho biết, ngoài giúp trẻ em vùng cao ở Việt Nam, chương trình này còn nhận tiền của mạnh thường quân để nuôi trẻ em tại Campuchia.

Phản ánh đến báo Dân trí, chị K.L. (sống ở Quảng Trị), cho biết khoảng tháng 4/2023, thông qua các video của tình nguyện viên chia sẻ trên mạng xã hội, chị tình cờ biết đến dự án thiện nguyện này.

Mã số và hình ảnh em bé mà chị K.L. nhận nuôi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Xem video có lượt tương tác cao và nhìn thấy nhiều anh chị từng nhận nuôi trẻ em vào bình luận, tôi cảm thấy tin tưởng", chị K.L. nói.

Theo chị K.L., bản thân làm việc văn phòng, ít có cơ hội đi làm từ thiện ở những khu vực khó khăn. Vì thế, việc hỗ trợ bữa cơm trưa cho các em vùng cao hoàn toàn trong khả năng tài chính của bản thân.

Sau khi tìm hiểu thông tin về người sáng lập và dự án, tháng 8/2023, chị nhắn tin cho nhân viên dự án qua mạng xã hội để nhận mã nuôi em.

"Phía dự án cho biết, mã của các em ở Việt Nam cho năm học 2022-2023 tạm thời hết và phải chờ. Người này hướng dẫn tôi ủng hộ cho dự án "Nuôi em Việt tại Campuchia". Nghĩ các bé sống ở đâu cũng là người Việt Nam, tôi quyết định giúp đỡ", nhà hảo tâm này cho biết.

Theo chị, chi phí nuôi trẻ em Việt Nam ở Campuchia cao hơn trong nước. Nhân viên cho biết, các bé ở Campuchia đi học 12 tháng, không có thời gian nghỉ hè.

Trong 1 năm, có tiền ăn 1 tháng do nhà trường kêu gọi cộng đồng cư dân địa phương hỗ trợ. Tổng chi phí 11 tháng là 3,96 triệu đồng, tức mỗi tháng 360.000 đồng. Trong khi, chi phí nuôi em tại Việt Nam ở mức 1,45 triệu đồng/năm.

Sau khi suy nghĩ, chị quyết định chuyển thành 2 đợt, mỗi đợt 1,98 triệu đồng cho năm học 2023-2024.

Chuyển tiền vào tài khoản "Hoang Hoa Trung" xong, chị K.L. nhận được mã số, hình ảnh, kèm thông tin hoàn cảnh của em bé được nhận nuôi.

Bé tên là Kh.Kh., giới tính nam, 10 tuổi, học lớp 1 ở trường TOL School, hoàn cảnh gia đình nghèo. Ngoài ra, chị không nhận được số điện thoại hay tên tỉnh, huyện - nơi nam sinh này sinh sống.

"Phía dự án "Nuôi em" lập một nhóm để cập nhật bữa ăn của các em và tình hình học tập. Suốt cả năm 2023, tôi chỉ thấy ảnh có nhiều em đang ngồi ăn, không thấy bé Kh.Kh.", chị K.L. nhớ lại.

Số tiền chị K.L. chuyển đợt 2 cho bên "Nuôi em" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Cảm nhận có điều bất thường, chị quyết định không tiếp tục đóng tiền nuôi em bé này trong năm 2024.

"Năm 2023, dự án tính 11 tháng vì có 1 tháng do cộng đồng địa phương hỗ trợ. Tuy nhiên, khi báo mức tiền đóng của năm 2024, họ tính 12 tháng mà không nói đến khoản hỗ trợ này", chị nói.

Vài ngày trở lại đây, trên mạng xã hội xuất hiện mạnh thường quân tố dự án "Nuôi em" có nhiều điểm chưa minh bạch, chị K.L. cảm thấy buồn và hoang mang.

Được biết, chị là nhân viên văn phòng. Kinh tế không dư dả song muốn chung tay giúp đỡ các trẻ em vùng cao có bữa ăn chất lượng hơn.

Cô gái quê Quảng Trị hy vọng, dự án "Nuôi em" sẽ giải trình được rõ ràng các thắc mắc của cộng đồng và số tiền mà mình chuyển sẽ đến đúng địa chỉ cần giúp đỡ.

"Tôi cảm thấy hoài nghi về việc xử lý và tiếp nhận thông tin, tưởng số tiền đã chuyển sẽ giúp được một hoàn cảnh. Bây giờ, tôi không biết số tiền đó có thực sự đến với đứa trẻ ở Campuchia hay không", mạnh thường quân này bày tỏ.

Ngoài chị K.L., trước đó, phản ánh đến báo Dân trí, nhiều mạnh thường quân cũng phát hiện những chi tiết khuất tất của dự án "Nuôi em". Cụ thể, nhà hảo tâm gửi tiền nuôi trẻ em khó khăn 3-4 năm mới biết mã của mình bị trùng với mã của người khác, hoặc trường hợp một cô gái vừa hoàn tất chuyển tiền hỗ trợ cho cả năm thì 3 tháng sau đã bị yêu cầu đóng tiếp cho năm học mới.

Nhiều mạnh thường quân cho biết, họ gửi thắc mắc về dự án nhưng không nhận được câu trả lời thỏa đáng.