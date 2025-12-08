Hàng loạt người tá hoả phát hiện: Chuyển tiền "Nuôi em"... cùng 1 mã

Những ngày vừa qua, nhiều nhà hảo tâm từng chuyển tiền ủng hộ "Nuôi em" - dự án mang đến bữa trưa đủ chất cho học sinh vùng cao - đã đăng tải bài viết yêu cầu nhà sáng lập Hoàng Hoa Trung làm rõ nhiều chi tiết chưa được minh bạch.

Phản ánh đến báo Dân trí, nhiều người cho biết, ngay sau khi chuyển tiền đến các mã theo yêu cầu, họ phát hiện những dấu hiệu khuất tất.

Trong đó, một số vấn đề nổi cộm như trùng mã nhận nuôi, đóng tiền 1 năm học nhưng hết 3 tháng đã yêu cầu đóng tiếp, dự án yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân mà không có tài khoản chung.

Khi kiểm tra mã số mà dự án cung cấp, chị N.A. phát hiện bé gái này đã được một mạnh thường quân khác nhận nuôi (Ảnh: Chụp màn hình).

Phát hiện trùng mã nhận nuôi với người khác

Làm nhân viên văn phòng ở Đà Nẵng, chị N.A. biết đến dự án "Nuôi em" từ năm 2019 qua mạng xã hội và truyền thông. Khi nhiều người "tố" dự án không minh bạch, chị hoàn toàn không bất ngờ.

Người phụ nữ này từng ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn nên thấy mô hình này khá nhân văn.

"Năm 2022, tôi thấy dự án này xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội, bạn bè cũng ủng hộ, nghĩ "Nuôi em" minh mạch nên quyết định tham gia", chị N.A. nói với Dân trí.

Ngày 31/8/2022, người phụ nữ liên hệ với phía "Nuôi em" qua mạng xã hội để đăng ký mã và nhận được thông tin của chương trình "Ánh Sáng Núi Rừng".

"Tôi làm theo hướng dẫn, lên website để lấy số tài khoản và chuyển 1,45 triệu đồng nuôi một bé, cho thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 9/2023", chị nói.

Chuyển khoản xong, mạnh thường quân này làm các bước tiếp theo như tham gia nhóm, nhấn nút thích trên trang fanpage của dự án, chia sẻ thông tin dự án lên trang cá nhân và tra cứu thông tin về trường hợp em bé được nhận nuôi.

Thế nhưng, chị N.A. cảm thấy không hài lòng và nhận ra dấu hiệu bất thường khi tra cứu mã của trường hợp mình nhận nuôi.

"Khi tôi tra mã số được dự án cung cấp, có thông tin một bé gái ở Điện Biên. Thế nhưng, em bé này đã có một người phụ nữ tên V. chuyển tiền nhận nuôi", chị N.A. nói.

Tới tháng 1/2023, nhân viên dự án mới phản hồi sự trùng hợp này và cho biết: "Có thể do lỗi vì "Nuôi em" có quá nhiều mã, ít người làm nên bị quá tải, không cập nhật kịp".

Thấy sự thiếu minh bạch về thông tin, nhưng chị N.A. không đăng bài lên mạng xã hội, vì sợ bị cho rằng "phá hoại dự án". Thời điểm đó, dự án được một số nghệ sĩ nổi tiếng quảng bá rộng rãi.

Hồi tháng 10, nhiều người yêu cầu dự án "Nuôi em", cần mời kiểm toán vào cuộc.

"Phía dự án cho biết, từ trước đến nay chưa bao giờ có kiểm toán. Dự án có thuê kế toán nhưng ai cũng lắc đầu vì giao dịch quá nhiều, chuyển khoản các năm học nối tiếp nhau", chị N.A cho biết.

Nhà hảo tâm này mong muốn công an sẽ vào cuộc điều tra minh bạch và làm rõ nguồn tiền thu, chi của dự án này suốt thời gian qua.

Đóng tiền 1 năm, mới được 3 tháng đã yêu cầu đóng tiếp

Từng chuyển khoản một lần cho dự án, chị Nh. (nhân viên nhân sự của một công ty Hàn Quốc tại TPHCM) mong muốn được làm sáng tỏ một số vấn đề.

Chị Nh. biết dự án "Nuôi em" từ năm 2023. Nhận thấy đây là chương trình có ý nghĩa, lại được nhiều người nổi tiếng quảng bá, cô gái mong muốn chung tay.

Đến 31/7, chị Nh. nhắn tin qua mạng xã hội cho dự án và chuyển 1,45 triệu đồng giúp một trường hợp khó khăn ở Kon Tum (cũ), nay là Quảng Ngãi. Chuyển tiền vào tài khoản xong, chị nhận được mã số và thông tin, hình ảnh của một bé gái.

Phía dự án cho biết, trường hợp này bị mạnh thường quân "bỏ rơi" - không đóng tiền - nên chị Nh. là người tiếp tục cưu mang. Tuy nhiên, họ không cung cấp thời gian mà nhà hảo tâm kia dừng chuyển tiền.

"Tháng 7, tôi chuyển 1,45 triệu đồng cho 1 năm từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2025. Thế nhưng đến tháng 11, nhân viên của dự án lại tiếp tục trao đổi với tôi, đề nghị đóng tiền cho năm học 2025-2026. Tuy nhiên, tôi đã từ chối. Tôi nghĩ, mình vừa chuyển tiền năm nay thì đến năm 2026 mới phải đóng tiếp. Vì sao vừa chuyển tiền mà chỉ sau 3 tháng họ đã yêu cầu tôi đóng tiếp?", mạnh thường quân này đặt câu hỏi.

Đến 23/11, nhân viên tiếp tục thông báo sẽ thu hồi mã. Lúc đó, chị Nh. quyết định đăng tải sự việc lên mạng để có được câu trả lời rõ ràng.

Số tiền của chị Nh. chuyển vào tài khoản của ông Hoàng Hoa Trung - người sáng lập dự án "Nuôi em" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Nh. cho rằng, số tiền chuyển cho dự án "Nuôi em" được cô tích góp tiền từ khoản lương hàng tháng. Bản thân không tiếc khoản tiền đã chuyển, chỉ lo ngại tấm lòng không đến đúng địa chỉ cần giúp.

"Nếu đã đóng tiền cho cả 1 năm thì nghĩa là đến tháng 8/2026 mới phải đóng tiếp. Vậy vì sao nhân viên lại yêu cầu nộp thêm cho năm học mới chỉ sau 3 tháng? Trong trường hợp em bé bị "bỏ rơi", dự án cần đưa ra mốc thời gian mà mạnh thường quân dừng chuyển tiền, vì sao tôi phải đóng đủ 1 năm", chị Nh. thắc mắc.

Chưa nhận được phản hồi rõ ràng từ dự án "Nuôi em", chị Nh. cảm thấy thất vọng. Cô gái này cho rằng, bản thân may mắn vì chỉ chuyển khoản 1 lần.

"Tôi thường tham gia ủng hộ cho nhiều chương trình thiện nguyện khác nhau nên không dồn tất cả tiền cho dự án này. Tôi mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ để mọi người được yên tâm", chị nói.

Chuyển tiền suốt 4 năm mới nhận ra bất cập

Tham gia chuyển tiền cho dự án "Nuôi em" từ năm 2021", chị Yến (ở Hà Nội) cảm thấy thất vọng khi các nhà hảo tâm "khui" ra loạt vấn đề đằng sau một chương trình vốn mang ý nghĩa tốt đẹp.

Chị cho biết, năm 2021, chị nuôi 1 em học sinh, sau đó nhận thêm 4 em khác. Mỗi năm, chị chuyển khoảng 7-8 triệu đồng vào số tài khoản người nhận là "Hoang Hoa Trung". Nhân viên dự án hứa số tiền sẽ được thực hiện đúng mục đích.

Đến năm 2024, chị Yến quyết định dừng tham gia dự án do nhận ra những điểm bất cập.

Chị Yến thắc mắc nhưng không nhận được giải đáp (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo chị Yến, nhiều nhà hảo tâm đặt ra những câu hỏi nghi về vấn về việc trùng mã nhận nuôi, chậm cập nhật thông tin... Từ những thắc mắc không có lời giải đáp, chị dần thiếu niềm tin nên quyết định dừng chuyển tiền.

“Tôi mong mọi việc sớm rõ ràng để mọi người vẫn còn niềm tin vào các hoạt động thiện nguyện”, chị nói