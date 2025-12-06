Rộ thông tin Mailisa "hoàn tiền, thu hồi": Khách suýt sập bẫy lừa tinh vi

Xuất hiện thông tin "Mailisa hoàn tiền, thu hồi", khách hoang mang

Kể từ khi thông tin vợ chồng bà Phan Thị Mai - Giám đốc Công ty TNHH TMV Mailisa - và ông Hoàng Kim Khánh bị bắt, chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa cũng đồng loạt thông báo tạm ngừng hoạt động.

Tuy nhiên, những tranh cãi xoay quanh vụ việc vẫn chưa lắng xuống.

Trong các hội nhóm dành cho khách của Mailisa, bài viết mới xuất hiện dày đặc mỗi ngày: Người rao bán lại sản phẩm còn dư, người tìm mua vì vẫn "nghiện" sử dụng, người lo lắng khi da bỗng nổi mẩn, bong đỏ…

Trong đó, không ít khách bức xúc yêu cầu Mailisa phải sớm đưa ra phương án bồi thường thiệt hại, hoàn tiền sản phẩm và trả lại khoản cọc cho những liệu trình đang dang dở.

Nhiều khách hàng hoang mang, bán lại sản phẩm Mailisa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đáng chú ý, trong khi khách hàng vẫn còn chật vật tìm cách bảo vệ quyền lợi sau khi hệ thống Mailisa đóng cửa, mạng xã hội bất ngờ xuất hiện nhiều thông tin cho rằng đơn vị này đang tiến hành thu hồi sản phẩm và hoàn tiền. Đánh trúng tâm lý muốn gỡ gạc sau nhiều năm "đốt tiền" vào thẩm mỹ viện, nhiều người đã vội tin đây là thông báo chính thống.

Không dừng lại ở đó, một loạt fanpage mang tên "Thu hồi sản phẩm - Hoàn tiền Mailisa" xuất hiện trên mạng xã hội. Phóng viên ghi nhận ít nhất một trang vừa lập, đồng thời một fanpage khác có tên tương tự "Mailisa thu hồi sản phẩm hoàn tiền", thu hút tới hơn 18.000 người theo dõi.

Các trang này đều có lượng người theo dõi lớn, đăng tải nội dung giống hệt nhau, từ hình ảnh vợ chồng bà Mai - ông Khánh đến các clip thông báo chính sách hoàn trả 80% đơn hàng. Hai nhân vật xuất hiện trong video hướng dẫn đều có giọng nói, biểu cảm giống AI (trí tuệ nhân tạo), tạo cảm giác được dựng bài bản nhưng thiếu độ thật.

Loạt fanpage "Mailisa hoàn tiền – thu hồi" mọc lên, có dấu hiệu lừa đảo (Ảnh: Chụp màn hình).

Các bài đăng mở đầu bằng câu khẳng định "Mailisa cam kết đảm bảo chất lượng sản phẩm", trái ngược hoàn toàn với kết luận từ cơ quan chức năng về việc mỹ phẩm Mailisa kém chất lượng.

Chính sách mà các trang này đưa ra cũng được mô tả rất bài bản: Áp dụng với đơn hàng từ 1 triệu đồng, yêu cầu khách cung cấp hóa đơn, hình ảnh sản phẩm, thông tin cá nhân… để bộ phận kế toán kiểm tra và hoàn tiền.

Không dừng lại ở đó, các fanpage còn đăng ảnh chụp màn hình giao dịch chuyển khoản thành công, tạo cảm giác uy tín để dụ người nhẹ dạ.

Chỉ 2 ngày sau khi đăng tải, các bài đăng lập tức nhận về hàng nghìn bình luận. Nhiều người hồ hởi để lại thông tin với hy vọng lấy lại được chút quyền lợi. Nhưng cũng không ít người dè chừng, đặt câu hỏi: "Có thật không?", "Mailisa đang điều tra, sao lại có chuyện hoàn tiền lúc này?", "Có phải lừa đảo không?"...

Trong vai khách hàng, phóng viên Dân trí thử nhắn tin cho fanpage này và chỉ vài phút sau đã nhận được phản hồi. Fanpage yêu cầu cung cấp hàng loạt thông tin cá nhân: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng, số tài khoản ngân hàng và tổng giá trị đơn hàng. Kèm theo đó là ví dụ mẫu mang tên một người lạ "Phan Thị Thảo Ly" cùng số tài khoản được gợi ý.

Trong vai khách hàng, phóng viên Dân trí nhắn tin cho fanpage giả mạo để tìm hiểu về sự việc (Ảnh: Chụp màn hình).

Điều bất thường là fanpage không yêu cầu bất kỳ bằng chứng nào cho thấy người nhắn thật sự từng mua sản phẩm Mailisa. Khi phóng viên hỏi thêm, phía fanpage bất ngờ gửi lại một mã QR chuyển khoản nhanh, kèm thông tin người nhận có tên "Phan Thị Thảo Ly", rồi biến mất và không nói gì thêm.

Điều này càng cho thấy các trang này đang hoạt động có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng tâm lý muốn được bồi thường của khách hàng.

"Tôi suýt trở thành nạn nhân của trang giả mạo"

Chị L.K. là một trong những khách suýt trở thành nạn nhân của trang giả mạo "Thu hồi sản phẩm - Hoàn tiền Mailisa". Chị cho biết từng điều trị nám và mua nhiều sản phẩm của Mailisa nên khi nhìn thấy dòng thông báo "hoàn tiền 80%", chị lập tức nhắn tin vì nghĩ mình có thể lấy lại một phần chi phí.

"Tôi không rành công nghệ, thấy họ trả lời quá nhanh thì cũng hơi nghi ngờ, nhưng vì muốn đòi lại quyền lợi nên vẫn tiếp tục nhắn", chị kể.

Theo lời chị L.K., chỉ sau vài tin nhắn, fanpage yêu cầu chị cung cấp các thông tin cá nhân, nhưng lại không hỏi bất kỳ chứng cứ nào xác minh chị từng điều trị hay mua sản phẩm tại Mailisa.

"Tôi có thắc mắc vì sao họ không cần hóa đơn hay bất kỳ giấy tờ chứng minh mình từng mua sản phẩm, nhưng do quá chủ quan nên tôi vẫn cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân. Ngay sau đó, họ gửi cho tôi một "phiếu xét duyệt hoàn tiền".

Trong phiếu, họ yêu cầu tôi bấm vào một đường link để kết nối với nhân viên hỗ trợ. Tôi vừa thao tác xong thì một người lạ gọi điện tới, hướng dẫn mở ứng dụng ngân hàng để nhận tiền. Họ nói hệ thống đang lỗi, không thể chuyển khoản ngay và tôi cần vào app ngân hàng để thực hiện thêm vài bước nữa. Đến lúc này, tôi mới nhận ra dấu hiệu bất thường và chắc chắn mình đang bị lừa", chị kể lại.

Rất may, chị kịp dừng lại trước khi chuyển khoản hay cung cấp thêm thông tin quan trọng. Nhưng trải nghiệm suýt bị lừa khiến chị bàng hoàng: "Tôi nghĩ chắc nhiều người sẽ không cảnh giác như tôi. Thấy hoàn tiền là mừng, ai cũng muốn lấy lại chút gì đó. Mong mọi người cảnh giác, không để mình mất tiền oan uổng".

Các video hướng dẫn khách hàng Mailisa hoàn tiền xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội (Ảnh: Chụp màn hình)

Trên thực tế, sau khi vụ việc Mailisa bị điều tra, rất nhiều khách hàng vẫn hy vọng có thể nhận lại khoản bồi thường hay hoàn tiền đã chi. Không ít người đang kẹt trong các gói bảo hành, liệu trình dở dang. Thậm chí có trường hợp vừa đóng tiền xong, chưa kịp làm buổi đầu thì hệ thống đã đột ngột đóng cửa.

Suốt nhiều ngày qua, chị H.L. (Hà Nội) rơi vào trạng thái hoang mang. Là khách hàng trung thành của Mailisa suốt 6 năm, hầu như mọi nhu cầu làm đẹp của chị, từ chăm sóc da công nghệ cao, phun môi, phun mày đến trẻ hóa vùng mắt, bắn mụn, đều gắn với hệ thống này. Số tiền chị chi trả trong từng ấy năm lên đến hàng trăm triệu đồng.

Thế nhưng, sau khi ngừng sử dụng sản phẩm, làn da chị bắt đầu phản ứng mạnh, châm chích, ngứa rát, mỏng yếu thấy rõ. Chị kể mình "sống trong sợ hãi" vì cảm giác da như bị bào mòn theo thời gian.

"Lúc dùng thì đẹp thật, nhưng hễ dừng là da như bị bỏ đói. Giống như người nghiện vậy. Có thuốc thì ổn, không có thì cơ thể phản ứng. Giờ tôi mới hiểu vì sao mình lệ thuộc vào nó", chị nói.

Điều khiến chị muốn lên tiếng là để cảnh báo những người vẫn đang cố tìm mua sản phẩm. Hiện tại, "tiền mất tật mang", chị chỉ mong pháp luật vào cuộc rõ ràng để bảo vệ người tiêu dùng.

Trường hợp khác, chị P.T.D. (Nghệ An) cho biết khoảng hai tháng trước, khi đến điều trị, nhân viên khuyên chị nên đặt cọc để giữ chương trình khuyến mãi. Tin tưởng, chị để lại 500.000 đồng.

Khi vụ việc nổ ra, khoản tiền này vẫn còn mắc kẹt tại cơ sở vì chị chưa kịp sử dụng liệu trình tiếp theo. Dù số tiền không lớn, chị vẫn hy vọng có thể lấy lại, bởi điều kiện kinh tế không dư dả.

Tương tự, nhiều khách hàng khác cũng cho biết đang có tiền cọc hoặc tiền liệu trình còn nằm ở Mailisa, chưa biết phải đòi ở đâu.

Nhiều khách hàng hoang mang trước thông tin "Mailisa thu hồi sản phẩm - hoàn tiền" (Ảnh: Chụp màn hình).

Luật sư đưa ý kiến về khách hàng của Mailisa

Trao đổi với phóng viên Dân trí về việc người tiêu dùng đã mua mỹ phẩm của Mailisa cần làm gì để bảo vệ quyền lợi, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng Luật Sư Tinh Thông Luật - cho biết khách hàng hoàn toàn có cơ sở pháp lý để yêu cầu bồi thường nếu bị thiệt hại.

Theo ông Bình, 162 sản phẩm Doctor Magic bị thu hồi được phát hiện nộp hồ sơ công bố "hợp pháp" bằng hợp đồng vòng vo và hóa đơn giả, sau đó được quảng cáo, bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần. Hàng loạt khách hàng mua - sử dụng sản phẩm mà không biết nguồn gốc thực.

Vì vậy, người tiêu dùng thuộc nhóm sử dụng các sản phẩm nằm trong quyết định thu hồi được pháp luật bảo vệ quyền lợi ở nhiều cấp độ.

Vụ việc liên quan đến chuỗi thẩm mỹ Mailisa hiện vẫn đang trong quá trình điều tra (Ảnh: Chụp màn hình).

1. Quyền lợi khách hàng được hưởng

Theo khoản 5 Điều 4 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2023, khách hàng có quyền yêu cầu Mailisa bồi thường thiệt hại khi mỹ phẩm không đúng chất lượng, công dụng hoặc giá cả như đã quảng cáo. Trường hợp bị ảnh hưởng sức khỏe, người dùng có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe theo Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015.

Khoản 7 Điều 4 của Luật cũng quy định người tiêu dùng có quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội đứng ra khởi kiện để bảo vệ quyền lợi. Khách hàng đồng thời có thể liên hệ cơ quan điều tra để được xác định là người bị hại, yêu cầu xử lý hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả hoặc lừa dối khách hàng.

Nếu cơ quan chức năng kết luận sản phẩm của Mailisa không đủ điều kiện lưu hành hoặc có dấu hiệu gian dối, giao dịch mua bán có thể bị tuyên vô hiệu theo các Điều 123–129 Bộ luật Dân sự 2015. Khi đó, khách hàng có quyền yêu cầu hoàn lại tiền, còn sản phẩm chưa sử dụng sẽ được thu hồi và tiêu hủy theo quy định.

2. Khách hàng cần làm gì để bảo vệ quyền lợi?

Để bảo vệ quyền lợi khi đã sử dụng các sản phẩm nằm trong danh sách 162 mỹ phẩm bị thu hồi, luật sư Diệp Năng Bình khuyến nghị người tiêu dùng nên thực hiện ngay các bước sau:

Thu thập và lưu giữ toàn bộ chứng cứ: Hóa đơn, tin nhắn đặt hàng, biên lai chuyển khoản, email xác nhận; đồng thời giữ lại hồ sơ chi phí y tế, kết quả khám da liễu nếu có tổn hại sức khỏe.

Liên hệ Mailisa để yêu cầu hoàn tiền đối với những sản phẩm đã bị Cục Quản lý Dược ra quyết định thu hồi.

Nếu quyền lợi bị xâm phạm, khách hàng có thể khởi kiện ra tòa, gửi khiếu nại lên Cục Quản lý Dược, hoặc liên hệ cơ quan điều tra để được xác định là người bị hại.

Tuy vậy, luật sư lưu ý: "Hiện hệ thống Mailisa đang bị điều tra, lãnh đạo đã bị bắt, nhiều tài khoản - tài sản có thể bị phong tỏa. Do đó, việc hoàn tiền hay bồi thường, dù có căn cứ pháp lý, trên thực tế sẽ gặp nhiều khó khăn và phụ thuộc vào kết luận điều tra cũng như phán quyết của tòa án".