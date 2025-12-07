Cặp đôi ở Trung Quốc sinh con gái tóc vàng mắt xanh, sợ bệnh viện trao nhầm

Bé gái 3 tuổi ở miền đông Trung Quốc đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi có gương mặt với các đường nét như người châu Âu dù bố mẹ đều là người Trung Quốc. Hiện câu chuyện về bé gái thu hút hơn 120 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Hai bố mẹ người Trung Quốc đẻ con gái mắt xanh tóc vàng (Ảnh: News).

Em bé có tên gọi thân mật ở nhà là "Mứt", sống ở thành phố Diêm Thành, tỉnh Giang Tô. Tháng 5/2022, anh Dương và vợ vỡ òa trong hạnh phúc khi chào đón con gái đầu lòng. Tuy nhiên, ngay khi nhận con về, người mẹ đã bối rối khi thấy em bé hơi khác lạ. Đó là đôi mắt có màu xanh.

Những điểm khác biệt của em bé càng trở nên rõ nét khi Mứt dần lớn lên. Khi em bé 8 tháng tuổi, đôi mắt hiện rõ màu xanh hơn. Tới năm sinh nhật tròn 1 tuổi, đường nét phương Tây của bé gái càng nổi bật. Đó mà mái tóc chuyển sang màu vàng hơi xoăn, đôi mắt xanh rực rỡ và lông mi dài cong.

Thời gian đầu, anh Dương rất lo lắng. Hai vợ chồng từng nghĩ tới chuyện đã bị bệnh viện trao nhầm con.

Dù không nói gì, nhưng anh Dương tự mình lần tìm lịch sử gia đình. Anh phát hiện cụ cố nội bên nội của bé là người Nga. Ông kết hôn với một người phụ nữ ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc) và sinh sống lâu dài rồi qua đời ở đây. Suốt nhiều thế hệ, gia đình nhà anh Dương chỉ sinh con trai.

Càng lớn, em bé có ngoại hình càng giống người phương Tây (Ảnh: News).

"Gene lặn về ngoại hình của cụ cố tôi dường như không biểu hiện ở nam giới. Anh và những người đàn ông trong họ nội đều mang ngoại hình thuần nét của người Á Đông", anh Dương nói.

Tới thế hệ của gia đình anh Dương, cô con gái đầu lòng chào đời là bé Mứt lại mang trọn vẹn vẻ đẹp phương Tây của nhà nội. Sau đó, nhiều cụ lớn tuổi trong họ nội nhận xét, em bé có vẻ ngoài rất giống với cụ cố.

Hai vợ chồng vẫn làm xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống. Kết quả cho thấy, bé gái đúng là con ruột của cặp đôi, loại bỏ mọi nghi ngờ trước đó.

Với ngoại hình đặc biệt, em bé khi ra ngoài thường nhận được sự chú ý và bàn tán của mọi người xung quanh. Anh Dương tâm sự, hiện con còn nhỏ nên chưa hiểu và cũng không để ý nhiều. Sau này khi con học tiểu học và các cấp lớn hơn, có thể được quan tâm nhiều hơn.

"Chúng tôi chỉ mong con lớn lên vui vẻ, mạnh khỏe", anh Dương nói.

Do có nguồn gốc từ gia đình, anh Dương từng thử cho con học thêm tiếng Nga, nhưng bé Mứt chưa thấy biểu hiện năng khiếu đặc biệt về ngôn ngữ. Bởi vậy, hai vợ chồng quyết định sau này con muốn học ngoại ngữ này hay không tùy thuộc vào sở thích của con gái.

Theo nhận định từ một chuyên gia ngành di truyền học tại Trung Quốc, trường hợp của bé Mứt là ví dụ điển hình của hiện tượng "di truyền qua nhiều thế hệ".

Chuyên gia giải thích, gene quy định màu tóc, màu mắt là gene lặn, có thể tồn tại qua nhiều đời nhưng không biểu hiện ra ngoại hình ở nam giới. Mã gene này chỉ xuất hiện khi sinh con gái.