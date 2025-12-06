Đại hội Công đoàn báo Dân trí nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp

Thực hiện Kế hoạch của Liên đoàn Lao động TP Hà Nội về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở báo Dân trí đã xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn báo Dân trí lần thứ nhất dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy báo Dân trí.

Đại hội là diễn đàn chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của đoàn viên và người lao động trong cơ quan.

60 đại biểu đại diện cho đoàn viên, cán bộ, viên chức và người lao động của báo Dân trí tham dự đại hội (Ảnh: Hải Long).

Tại đây, đại hội tiến hành đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn báo Dân trí nhiệm kỳ 2023-2028; thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn giai đoạn 2025-2030. Đồng thời, Đại hội cũng tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn báo Dân trí nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm kiện toàn tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhiệm kỳ nhiều dấu ấn của Công đoàn báo Dân trí

Ông Lê Bảo Trung, Chủ tịch Công đoàn báo Dân trí, cho biết, nhiệm kỳ vừa qua là giai đoạn có nhiều thay đổi về tổ chức nhưng tập thể Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, duy trì hoạt động nề nếp và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Từ khi Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở được kiện toàn vào ngày 1/3, công tác điều hành được thực hiện theo đúng quy chế, đảm bảo sự thống nhất, dân chủ và kịp thời triển khai các chỉ đạo của Công đoàn cấp trên.

Đại hội Công đoàn báo Dân trí là diễn đàn chính trị quan trọng, thể hiện quyền làm chủ của đoàn viên và người lao động trong cơ quan (Ảnh: Hải Long).

Theo ông Trung, Ban Chấp hành đã chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan xây dựng các quy chế phù hợp với đặc thù đơn vị báo chí, đồng thời chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên.

“Nhiều hoạt động thiết thực được duy trì thường xuyên như khám sức khỏe định kỳ, du xuân đầu năm, tổ chức chương trình vui chơi cho con em cán bộ, các hoạt động thể thao - văn nghệ, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỷ… Qua đó, tạo môi trường đoàn kết, gắn bó và động viên người lao động yên tâm công tác”, ông Trung nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Công đoàn báo Dân trí đã phát động và triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động thiện nguyện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ; khuyến khích tinh thần đổi mới, cải tiến lề lối làm việc và thực hành tiết kiệm trong toàn thể đoàn viên. Công tác phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh được đặc biệt quan tâm, nhiều đoàn viên ưu tú đã được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Ông Lê Bảo Trung, Chủ tịch Công đoàn báo Dân trí, báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua (Ảnh: Hải Long).

Ông Trung cho rằng đội ngũ cán bộ Công đoàn tuy kiêm nhiệm nhưng luôn nêu cao trách nhiệm, đoàn kết, gần gũi với đoàn viên, kịp thời phối hợp với chính quyền tháo gỡ khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn và Ban Thanh tra Nhân dân được duy trì đúng kế hoạch, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, ông Nguyễn Bảo Trung cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế còn tồn tại trong nhiệm kỳ.

“Tính chủ động trong xây dựng và chỉ đạo các phong trào ở một số thời điểm chưa thật sự mạnh mẽ; năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số ủy viên Ban Chấp hành chưa đồng đều, dẫn đến hiệu quả triển khai một số hoạt động chưa đạt như kỳ vọng”, ông Trung nói.

Ngoài ra, theo ông Trung, công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư và nguyện vọng của đoàn viên đôi lúc chưa kịp thời, ảnh hưởng phần nào đến việc tham mưu, đề xuất các biện pháp hỗ trợ phù hợp. Bên cạnh đó, việc khen thưởng các gương điển hình trong các phong trào thi đua chưa được thực hiện thường xuyên, khiến sức lan tỏa và động lực khích lệ đoàn viên chưa thật sự mạnh.

Ông Trung cho biết, những hạn chế này xuất phát từ đặc thù đội ngũ cán bộ Công đoàn đều là kiêm nhiệm, quỹ thời gian dành cho công tác Công đoàn còn hạn chế; đồng thời một số đồng chí trong Ban Chấp hành chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động, tổ chức phong trào.

“Đây là bài học quan trọng để nhiệm kỳ tới Công đoàn có hướng khắc phục, đổi mới phương thức hoạt động và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu trong giai đoạn mới”, ông Trung cho hay.

Hướng tới nhiệm kỳ mới, ông Nguyễn Bảo Trung khẳng định Công đoàn báo Dân trí sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường chủ động trong các phong trào; nắm bắt tâm tư nguyện vọng đoàn viên kịp thời hơn; và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng đoàn kết, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới.

Tổ chức Công đoàn phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Phạm Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nội vụ, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập báo Dân trí - nhấn mạnh, Đại hội Công đoàn cơ sở báo Dân trí lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành mới trong đời sống chính trị của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan.

Ông cho biết, những năm qua, báo Dân trí không ngừng phát triển, khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí uy tín, có tầm ảnh hưởng lớn trong xã hội. Trong thành công đó có sự đóng góp quan trọng của tổ chức Công đoàn và từng đoàn viên.

“Dù trải qua nhiều biến động về tổ chức, Công đoàn báo Dân trí luôn đồng hành, sát cánh cùng Đảng ủy, Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, người lao động, khẳng định vai trò là tổ chức đại diện vững chắc cho quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên”, ông nói.

Ông đánh giá, năm 2025 là năm có nhiều dấu mốc quan trọng đối với báo Dân trí khi cơ quan chuyển từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sang Bộ Nội vụ, đồng thời triển khai đồng bộ các sự kiện lớn như Đại hội Đảng bộ và Đại hội Công đoàn.

Nhìn lại chặng đường vừa qua, ông cho biết: “Từ năm 2020 đến nay, báo Dân trí trải qua nhiều lần sắp xếp, thay đổi cơ quan chủ quản - một quá trình hiếm có cơ quan báo chí nào phải trải qua trong khoảng thời gian ngắn như vậy”.

Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh, trong bối cảnh chuyển đổi số và đất nước hội nhập sâu rộng, nhiệm vụ của báo Dân trí càng nặng nề, tổ chức Công đoàn phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động (Ảnh: Hải Long).

Theo Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh, mỗi sự thay đổi đều đặt ra những thách thức mới nhưng đồng thời mở ra cơ hội để Báo tiếp tục hoàn thiện và phát triển bền vững hơn.

Cùng với sự thay đổi của cơ quan, tổ chức Công đoàn cũng liên tục có sự điều chỉnh phù hợp, nhưng vẫn giữ vững vai trò nòng cốt trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên. Ông ghi nhận những kết quả nổi bật mà Công đoàn đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đặc biệt là các phong trào thi đua, văn nghệ, thể thao và hoạt động nhân ái lan tỏa trong toàn cơ quan.

Ông nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước tăng tốc chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, nhiệm vụ của báo Dân trí ngày càng nặng nề, đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chú trọng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn có bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng và tinh thần trách nhiệm cao. Công đoàn cần tăng cường vai trò giám sát, bảo vệ quyền lợi người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa; tạo môi trường khuyến khích sáng tạo và cống hiến của đoàn viên.

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm, Đại hội Công đoàn cơ sở báo Dân trí nhiệm kỳ 2025-2030 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Đại hội đã tập trung thảo luận, đánh giá đầy đủ kết quả hoạt động của Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2025-2030.

Tổng Biên tập Phạm Tuấn Anh tặng hoa và chụp ảnh cùng 7 đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn báo Dân trí nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Hải Long).

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu 7 đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực vào Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời bầu 1 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự bị, đại diện đoàn viên Công đoàn báo Dân trí tham dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, đảm bảo đúng tiêu chuẩn và yêu cầu đề ra.