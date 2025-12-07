Tìm thấy vàng trong đồ từ thiện, người phụ nữ Hà Nội đăng tin tìm chủ nhân

9h ngày 6/12, bà Thế Thị Hồi (cụm 2, xã Ô Diên, Hà Nội) cùng các chị em trong nhóm thiện nguyện có mặt tại kho chứa quần áo cũ để phân loại, sắp xếp trước khi chuyển lên xe tải mang đi hỗ trợ bà con ở các vùng khó khăn.

Trong lúc đang đổ một bọc quần áo do người dân gửi tặng ra nền nhà để phân loại, nhóm bất ngờ phát hiện một chỉ vàng rơi ra từ giữa đống đồ.

“Chúng tôi vừa đổ bọc quần áo xuống thì nghe một tiếng keng của kim loại. Khi kiểm tra, chúng tôi thấy đó là chiếc nhẫn vàng 1 chỉ kèm theo hóa đơn mua vàng”, bà Hồi chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Trong lúc phân loại quần áo, nhóm của bà Hồi phát hiện ra một chiếc nhẫn vàng loại 1 chỉ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo bà Hồi, nhóm thiện nguyện tiếp nhận quần áo từ thiện hằng ngày. Sáng nào kho cũng mở cửa để người dân mang đồ đến, sau đó các thành viên sẽ gấp gọn, phân loại thành từng nhóm như đồ trẻ em, đồ người lớn, đồ mùa đông, mùa hè…

Vì vậy, khi phát hiện chiếc nhẫn rơi ra từ đống quần áo, mọi người ban đầu đều nghĩ đó chỉ là vàng giả, vì thi thoảng nhóm cũng gặp những món trang sức giả bỏ trong đồ người dân ủng hộ.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy hóa đơn mua vàng kèm theo, ghi rõ tên cửa hàng tại Tân Hội, nhóm đã mang chiếc nhẫn đến đúng cửa hàng để kiểm tra.

“Họ xác nhận với chúng tôi đây đúng là vàng thật, mới mua hồi tháng 10. Nhưng do quy định bảo mật thông tin khách hàng, cửa hàng chỉ có thể hỗ trợ trích xuất camera nếu có người đến nhận và cung cấp thông tin trùng khớp”, bà Hồi cho biết.

Sau khi xác định đây là tài sản có giá trị lớn, nhóm đã lập tức đăng thông tin lên Facebook cá nhân, các hội nhóm địa phương và nhờ cộng đồng chia sẻ để tìm chủ nhân. “Từ sáng đến giờ chúng tôi đăng đi đăng lại rất nhiều nơi nhưng vẫn chưa có ai đến nhận”, bà Hồi nói.

Chiếc nhẫn vàng được nhóm bà Hồi tìm thấy (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo bà Hồi, những người mang quần áo đến ủng hộ cho nhóm rất đa dạng, từ người dân sống gần đó đến những người ở các xã, huyện xa hơn. Tuy nhiên, trong bọc đồ có chiếc nhẫn, nhóm còn phát hiện một chiếc áo trẻ em in dòng chữ “Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đan Phượng”. Đây có thể là manh mối quan trọng, giúp khoanh vùng chủ nhân có khả năng sinh sống quanh khu vực này.

Nhóm thiện nguyện của bà Hồi đã hoạt động nhiều năm, kho quần áo lúc nào cũng đầy ắp, có thời điểm lên đến hàng trăm bao tải.

Mỗi khi có vùng khó khăn cần hỗ trợ, từ Hà Giang, Sơn La đến miền Trung, nhóm lại cho xe tải đến lấy quần áo và chuyển thẳng đến nơi. Kho được mở cả ngày, bất cứ ai có đồ quyên góp đều có thể tự mang đến đặt vào.

Trong bọc đồ chứa chiếc nhẫn có chiếc áo đồng phục của Trung tâm Giáo dục thường xuyên Đan Phượng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong nhiều năm tiếp nhận đồ cũ, nhóm từng nhặt được tiền mặt vài trăm nghìn, thậm chí vài triệu đồng lẫn trong áo quần. Những khoản này nhóm thường dùng luôn để hỗ trợ chi phí thuê xe đi thiện nguyện. Nhưng nhặt được một chiếc nhẫn vàng thì đây là lần đầu tiên.

“Vàng là tài sản lớn, chắc chắn người đánh rơi đang rất lo lắng. Chúng tôi chỉ mong tìm lại được chủ nhân để trả lại cho họ", bà Hồi chia sẻ.

Bà Hồi cho biết, từ lúc nhặt được chiếc nhẫn, nhóm luôn giữ cẩn thận và cập nhật thông tin liên tục trên mạng xã hội. Với bà, việc trả lại tài sản cho đúng người không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách để gìn giữ sự tử tế trong cộng đồng.

“Tôi chỉ mong chủ nhân sớm đọc được thông tin và tìm đến địa điểm thu gom quần áo để chúng tôi trả lại tài sản. Một chỉ vàng với nhiều người có thể không lớn, nhưng với người đánh rơi, đó có thể là cả một khoản tích góp”, bà Hồi nói.